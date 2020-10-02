За добу COVID-19 виявили у 229 дітей та 271 медпрацівника, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 127 661 особа, з них 14 199 дітей, а також 15 809 медичних працівників.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 4633 особи. З них 229 дітей, а також 271 медпрацівник. Госпіталізовано 801 особу", - зазначив міністр охорони здоров'я.
За словами Степанова, нині в лікарнях перебувають 15 797 осіб.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 68 летальних випадків. Одужали 2193 пацієнти", - додав міністр.
За весь час пандемії в Україні захворіли 127 661 особа, з них 14 199 дітей, а також 15 809 медичних працівників. Загалом за час пандемії одужали 95 591 пацієнт, а летальних випадків - 4261.
Топ коментарі
+2 Senator S #201477
показати весь коментар02.10.2020 09:47 Відповісти Посилання
+2 Чайка Київ
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+1 aquarius580 #416927
показати весь коментар02.10.2020 09:47 Відповісти Посилання
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