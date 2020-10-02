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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 229 дітей та 271 медпрацівника, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 229 дітей та 271 медпрацівника, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 127 661 особа, з них 14 199 дітей, а також 15 809 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 4633 особи. З них 229 дітей, а також 271 медпрацівник. Госпіталізовано 801 особу", - зазначив міністр охорони здоров'я.

За словами Степанова, нині в лікарнях перебувають 15 797 осіб.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 68 летальних випадків. Одужали 2193 пацієнти", - додав міністр.

За весь час пандемії в Україні захворіли 127 661 особа, з них 14 199 дітей, а також 15 809 медичних працівників. Загалом за час пандемії одужали 95 591 пацієнт, а летальних випадків - 4261.

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Автор: 

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Топ коментарі
+2
Странно что внезапно закончилась эпидемия Кори....
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02.10.2020 09:47 Відповісти
+2
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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02.10.2020 10:00 Відповісти
+1
Население продолжает верить в барановирус ?
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02.10.2020 09:47 Відповісти
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Странно что внезапно закончилась эпидемия Кори....
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02.10.2020 09:47 Відповісти
Чем симптомы кори отличаются от ковида? А ничем.
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02.10.2020 12:18 Відповісти
Население продолжает верить в барановирус ?
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02.10.2020 09:47 Відповісти
Короче больны все на только на голову...
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02.10.2020 09:49 Відповісти
А как же Петя?!!!!!
Что ТОЖЕ косит под больного?
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02.10.2020 09:51 Відповісти
Путлер бункерный не заболеет...
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02.10.2020 09:53 Відповісти
Какой из них, их много, один сдохнет другого покажут
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02.10.2020 09:56 Відповісти
Наркоманы, алкаши и СПИДоносцы не дохнут...
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02.10.2020 09:51 Відповісти
Реклама движитель торговли
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02.10.2020 09:52 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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02.10.2020 10:00 Відповісти
Может не все заметили,но нам пи...ц.У моей знакомой явно ковид,в больницу не берут(несмотря на хорошие связи в медицине),тест не делают(можно только через семейного врача за 1400 грн.).Это Одесса.
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02.10.2020 10:07 Відповісти
Тю, так это везде так: нам просто перекрыли доступ к медицине. Есть деньги - болеешь ковидом, если болеешь ковидом, то болеешь только им. Никто не поможет.
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02.10.2020 12:22 Відповісти
 
 