Взрыв в порту Бейрута: Ливан заочно арестовал двух россиян

Ливанский судья Фади Саван заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Meduza, сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

Речь идет про бизнесмена Бориса Гречушкина и моряка Бориса Прокошева. Гречушкин владел судном "Росус", с которого изъяли груз взорвавшейся позже селитры. Прокошев был капитаном этого судна.

Судья передал документы в прокуратуру и потребовал от Интерпола выдать международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева.

В августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна "Росус", которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора.

В результате взрыва погибли 190 человек, трое пропали без вести, более 300 тысяч человек остались без жилья. Общий ущерб от произошедшего власти Ливана оценили в 3-5 миллиардов долларов.

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Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.