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Взрыв в порту Бейрута: Ливан заочно арестовал двух россиян

Взрыв в порту Бейрута: Ливан заочно арестовал двух россиян

Ливанский судья Фади Саван заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Meduza, сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

Речь идет про бизнесмена Бориса Гречушкина и моряка Бориса Прокошева. Гречушкин владел судном "Росус", с которого изъяли груз взорвавшейся позже селитры. Прокошев был капитаном этого судна.

Судья передал документы в прокуратуру и потребовал от Интерпола выдать международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева.

В августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна "Росус", которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора.

В результате взрыва погибли 190 человек, трое пропали без вести, более 300 тысяч человек остались без жилья. Общий ущерб от произошедшего власти Ливана оценили в 3-5 миллиардов долларов.

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Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

взрыв (6805) Ливан (126)


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Топ комментарии
+23
Что и требовалось доказать! Опять дело рук *********...
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02.10.2020 10:01 Ответить
+14
Ні одна херня в цьому світі без кацапа не обходиться
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02.10.2020 10:05 Ответить
+12
эээ да ливанцы оказывается тоже русофобы
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02.10.2020 10:11 Ответить
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Что и требовалось доказать! Опять дело рук *********...
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02.10.2020 10:01 Ответить
Оплата сбора по-российски.
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02.10.2020 10:02 Ответить
Ні одна херня в цьому світі без кацапа не обходиться
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02.10.2020 10:05 Ответить
гнусная нация ,за редким исключением
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02.10.2020 10:48 Ответить
Кацап то не нація, кацап то порода людиноподібних створінь.
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02.10.2020 10:49 Ответить
Нам нужно удивиться? Как-то не выходит.
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02.10.2020 10:06 Ответить
эээ да ливанцы оказывается тоже русофобы
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02.10.2020 10:11 Ответить
Кто бы сомневался, чьи лапти торчат отовсюду по миру
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02.10.2020 10:11 Ответить
Надо было отжимать что-нибудь неопасное, если даже присмотреть не могут. Кто теперь им доктор.
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02.10.2020 10:14 Ответить
Цими кацапами насрано по всьому світі.
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02.10.2020 10:15 Ответить
Кацапы и здесь насрали. Какая неожиданность.
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02.10.2020 10:15 Ответить
Помню я тогда на цензоре сразу после взрыва написал,Гексоген вышел из моды,перешли на селитру...
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02.10.2020 10:15 Ответить
Кстати, селитра то из Грузии. Совпадение? Не думаю...
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02.10.2020 10:59 Ответить
Судовладелец это понятно...а вот шо они собираются капитану предъявить?
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02.10.2020 10:17 Ответить
А что тут можно предъявить судовладельцу кроме неуплаты портового сбора?
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02.10.2020 14:12 Ответить
2014 рік.
Рік початку виконання плану оккупації мокшою України, «Новороссия».
Ну, а чому б і ні ?
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02.10.2020 10:20 Ответить
Мир должен наконец то осознать это как за правило - что там где росия - там отправления, взрывы, провокации, ложь, смерть

мир должен изгонять всех росиян со своей территории
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02.10.2020 10:23 Ответить
Вы, придурки, про ЧТО?
"В августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна "Росус", которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора."

При чём тут владелец и капитан к арестованной селитре?
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02.10.2020 10:33 Ответить
Ну не своих же ротозеев арестовывать за халатность длившуюся 6 (ШЕСТЬ!!!) лет.
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02.10.2020 10:55 Ответить
Ну на тему судовладельца...там есть что ковырять...Судно было арестовано, а не конфисковано...и просто брошено..а это уже тема для большой кучи исков...и груз кстати тоже арестован, а не конфискован.
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02.10.2020 11:36 Ответить
Поясните мне как капитан капитану, власти когда затеяли этот движняк с арестами и конфискациями, они понимали, что берут на себя полную ответственность за груз и судно? У судовладельца выбор - либо согласиться с претензией и оплатить штраф, либо не согласиться и потерять судно. Судовладелец поступил самым простым и понятным способом - бросил все как есть. И это очень часто происходит.
Кстати, а где же девалось судно? Правильно, его там нет. А почему? Потому что груз с него сняли, а сняли потому что он КОНФИСКОВАН. А раз груз конфискован, или арестован, если Вам так нравится, и хранится НЕ НА СУДНЕ, то ответственность несет тот кто хранит. А это явно не судно и капитан.
Пы Сы. Кацапов ненавижу, но в этом случае капитан и судовладелец не отвечают за взрыв и гибель людей. Никак.
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02.10.2020 13:09 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut


https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч

С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
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02.10.2020 10:41 Ответить
Без засрашки і її тупоголових громадян не одна подія не обходиться, де є смерті, страх і кров.
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02.10.2020 10:47 Ответить
мацкалики они такие... не заплатили портовый сбор... а за хранение и подавно - рассчитались взрывом и думали "концы в воду"...
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02.10.2020 11:16 Ответить
Проклятая русофобия!
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02.10.2020 11:27 Ответить
Во время 2 Мировой не было германофобии, было невосприятие нацизма и гитлеризма как таковых... так и сейчас, нет русофобии, есть навосприятие нормальными людьми злобного путлеризма и русского фашизма, которым пропитано их общество, как таковых.
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02.10.2020 11:42 Ответить
Вот это службы работают хорошо. наши бы титьки мяли лет 10 и насмотрелись бы мы мыльных опер про расследования)))) а в результате был бы пук
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02.10.2020 12:00 Ответить
Был я этом Ливане. Ппц полный, дебил на дебиле и дебилом погоняют.
Теперь по существу. Это что, судовладелец и капитан конфисковали у самих себя груз? Это же вы дебильная ливанская власть. Это капитан держал 6 лет груз на складе в САМОМ ЦЕНТРЕ Бейрута? Это капитан и судовладелец на том же складе держал пиротехнику??? Или эти двое послали туда сварщика варить? Кто это сделал? Это вы овце *** безродные, вы и только вы. И отвечать вам и только вам. Но нет, отвечать они не привыкли, они считают себя ахренительно умными и крутыми.
А значит кто усрался? Конечно, капитан и судовладелец.
Пы Сы. То, что эти двое кацапы никак не умаляют тот факт, что ливанские власти - это тупые, не квалифицированные ни в чем зелебобики
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02.10.2020 12:50 Ответить
Крайнего ищут. Эти россияне виновны в другом: в эксплуатации ржавого судна, вероятно в нелегальных поставках груза, за что неплохо бы их наказать в назидании другим нелегальным дельцам. Но во взрыве виновата халатность ливанцев, которые абы как хранили такой объем такого груза.
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02.10.2020 13:57 Ответить
Груз был легальным, судно на ходу и собиралось доплыть аж до Мозамбика. Но по наивности или ещё как зашло в Бейрутский порт и там их захотели обуть по полной, владельцы не захотели лохануться и судно с грузом портовые власти арестовали, т.е. взяли на себя всю ответственность за груз и судно. Был бы нормальный порт, то судно уплыло бы несколько лет назад, а так ни судна -оно затонуло у причала, ни самого порта
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02.10.2020 14:23 Ответить
РОССИЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ПРЕСТУПНОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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02.10.2020 14:24 Ответить
Ливан всегда был русской землей, там даже князь один крестился.
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02.10.2020 20:18 Ответить
монгольский? с мацковской орды?
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02.10.2020 21:54 Ответить
 
 