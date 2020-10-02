Взрыв в порту Бейрута: Ливан заочно арестовал двух россиян
Ливанский судья Фади Саван заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Meduza, сообщило Национальное информационное агентство Ливана.
Речь идет про бизнесмена Бориса Гречушкина и моряка Бориса Прокошева. Гречушкин владел судном "Росус", с которого изъяли груз взорвавшейся позже селитры. Прокошев был капитаном этого судна.
Судья передал документы в прокуратуру и потребовал от Интерпола выдать международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева.
В августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна "Росус", которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора.
В результате взрыва погибли 190 человек, трое пропали без вести, более 300 тысяч человек остались без жилья. Общий ущерб от произошедшего власти Ливана оценили в 3-5 миллиардов долларов.
Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.
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Рік початку виконання плану оккупації мокшою України, «Новороссия».
Ну, а чому б і ні ?
мир должен изгонять всех росиян со своей территории
"В августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна "Росус", которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора."
При чём тут владелец и капитан к арестованной селитре?
Кстати, а где же девалось судно? Правильно, его там нет. А почему? Потому что груз с него сняли, а сняли потому что он КОНФИСКОВАН. А раз груз конфискован, или арестован, если Вам так нравится, и хранится НЕ НА СУДНЕ, то ответственность несет тот кто хранит. А это явно не судно и капитан.
Пы Сы. Кацапов ненавижу, но в этом случае капитан и судовладелец не отвечают за взрыв и гибель людей. Никак.
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Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч
С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
Теперь по существу. Это что, судовладелец и капитан конфисковали у самих себя груз? Это же вы дебильная ливанская власть. Это капитан держал 6 лет груз на складе в САМОМ ЦЕНТРЕ Бейрута? Это капитан и судовладелец на том же складе держал пиротехнику??? Или эти двое послали туда сварщика варить? Кто это сделал? Это вы овце *** безродные, вы и только вы. И отвечать вам и только вам. Но нет, отвечать они не привыкли, они считают себя ахренительно умными и крутыми.
А значит кто усрался? Конечно, капитан и судовладелец.
Пы Сы. То, что эти двое кацапы никак не умаляют тот факт, что ливанские власти - это тупые, не квалифицированные ни в чем зелебобики