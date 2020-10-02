УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11467 відвідувачів онлайн
Новини
19 328 33

Вибух у порту Бейрута: Ліван заочно заарештував двох росіян

Вибух у порту Бейрута: Ліван заочно заарештував двох росіян

Ліванський суддя Фаді Саван заочно заарештував двох росіян у справі про вибух аміачної селітри в порту Бейрута.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Meduza, про це повідомило Національне інформаційне агентство Лівану.

Йдеться про бізнесмена Бориса Гречушкіна і моряка Бориса Прокошева. Гречушкін володів судном "Росус", з якого вилучили вантаж селітри, яка пізніше вибухнула. Прокошев був капітаном цього судна.

Суддя передав документи в прокуратуру і зажадав від Інтерполу видати міжнародний ордер на арешт Гречушкіна і Прокошева.

У серпні 2020 року в порту Бейрута вибухнули 2750 тонн аміачної селітри. Вона була конфіскована в 2014 році із судна "Росус", яке виходило з Грузії в Мозамбік і було заарештоване в Бейруті за несплату портових зборів.

Унаслідок вибуху загинуло 190 осіб, троє зникли безвісти, понад 300 тисяч людей залишилися без житла. Загальні збитки від події влада Лівану оцінила в 3-5 мільярдів доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 8,4 млн грн на гуманітарну допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті

Міністр внутрішніх справ Лівану Райя аль-Хасан в ефірі телеканалу "аль-Джадід" також оголосила версію про вибух селітри, додавши, що цей вантаж зберігався на складі в порту з 2014 року.

Автор: 

вибух (4517) Ліван (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Что и требовалось доказать! Опять дело рук *********...
показати весь коментар
02.10.2020 10:01 Відповісти
+14
Ні одна херня в цьому світі без кацапа не обходиться
показати весь коментар
02.10.2020 10:05 Відповісти
+12
эээ да ливанцы оказывается тоже русофобы
показати весь коментар
02.10.2020 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что и требовалось доказать! Опять дело рук *********...
показати весь коментар
02.10.2020 10:01 Відповісти
Оплата сбора по-российски.
показати весь коментар
02.10.2020 10:02 Відповісти
Ні одна херня в цьому світі без кацапа не обходиться
показати весь коментар
02.10.2020 10:05 Відповісти
гнусная нация ,за редким исключением
показати весь коментар
02.10.2020 10:48 Відповісти
Кацап то не нація, кацап то порода людиноподібних створінь.
показати весь коментар
02.10.2020 10:49 Відповісти
Нам нужно удивиться? Как-то не выходит.
показати весь коментар
02.10.2020 10:06 Відповісти
эээ да ливанцы оказывается тоже русофобы
показати весь коментар
02.10.2020 10:11 Відповісти
Кто бы сомневался, чьи лапти торчат отовсюду по миру
показати весь коментар
02.10.2020 10:11 Відповісти
Надо было отжимать что-нибудь неопасное, если даже присмотреть не могут. Кто теперь им доктор.
показати весь коментар
02.10.2020 10:14 Відповісти
Цими кацапами насрано по всьому світі.
показати весь коментар
02.10.2020 10:15 Відповісти
Кацапы и здесь насрали. Какая неожиданность.
показати весь коментар
02.10.2020 10:15 Відповісти
Помню я тогда на цензоре сразу после взрыва написал,Гексоген вышел из моды,перешли на селитру...
показати весь коментар
02.10.2020 10:15 Відповісти
Кстати, селитра то из Грузии. Совпадение? Не думаю...
показати весь коментар
02.10.2020 10:59 Відповісти
Судовладелец это понятно...а вот шо они собираются капитану предъявить?
показати весь коментар
02.10.2020 10:17 Відповісти
А что тут можно предъявить судовладельцу кроме неуплаты портового сбора?
показати весь коментар
02.10.2020 14:12 Відповісти
2014 рік.
Рік початку виконання плану оккупації мокшою України, «Новороссия».
Ну, а чому б і ні ?
показати весь коментар
02.10.2020 10:20 Відповісти
Мир должен наконец то осознать это как за правило - что там где росия - там отправления, взрывы, провокации, ложь, смерть

мир должен изгонять всех росиян со своей территории
показати весь коментар
02.10.2020 10:23 Відповісти
Вы, придурки, про ЧТО?
"В августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна "Росус", которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора."

При чём тут владелец и капитан к арестованной селитре?
показати весь коментар
02.10.2020 10:33 Відповісти
Ну не своих же ротозеев арестовывать за халатность длившуюся 6 (ШЕСТЬ!!!) лет.
показати весь коментар
02.10.2020 10:55 Відповісти
Ну на тему судовладельца...там есть что ковырять...Судно было арестовано, а не конфисковано...и просто брошено..а это уже тема для большой кучи исков...и груз кстати тоже арестован, а не конфискован.
показати весь коментар
02.10.2020 11:36 Відповісти
Поясните мне как капитан капитану, власти когда затеяли этот движняк с арестами и конфискациями, они понимали, что берут на себя полную ответственность за груз и судно? У судовладельца выбор - либо согласиться с претензией и оплатить штраф, либо не согласиться и потерять судно. Судовладелец поступил самым простым и понятным способом - бросил все как есть. И это очень часто происходит.
Кстати, а где же девалось судно? Правильно, его там нет. А почему? Потому что груз с него сняли, а сняли потому что он КОНФИСКОВАН. А раз груз конфискован, или арестован, если Вам так нравится, и хранится НЕ НА СУДНЕ, то ответственность несет тот кто хранит. А это явно не судно и капитан.
Пы Сы. Кацапов ненавижу, но в этом случае капитан и судовладелец не отвечают за взрыв и гибель людей. Никак.
показати весь коментар
02.10.2020 13:09 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut


https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч

С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
показати весь коментар
02.10.2020 10:41 Відповісти
Без засрашки і її тупоголових громадян не одна подія не обходиться, де є смерті, страх і кров.
показати весь коментар
02.10.2020 10:47 Відповісти
мацкалики они такие... не заплатили портовый сбор... а за хранение и подавно - рассчитались взрывом и думали "концы в воду"...
показати весь коментар
02.10.2020 11:16 Відповісти
Проклятая русофобия!
показати весь коментар
02.10.2020 11:27 Відповісти
Во время 2 Мировой не было германофобии, было невосприятие нацизма и гитлеризма как таковых... так и сейчас, нет русофобии, есть навосприятие нормальными людьми злобного путлеризма и русского фашизма, которым пропитано их общество, как таковых.
показати весь коментар
02.10.2020 11:42 Відповісти
Вот это службы работают хорошо. наши бы титьки мяли лет 10 и насмотрелись бы мы мыльных опер про расследования)))) а в результате был бы пук
показати весь коментар
02.10.2020 12:00 Відповісти
Был я этом Ливане. Ппц полный, дебил на дебиле и дебилом погоняют.
Теперь по существу. Это что, судовладелец и капитан конфисковали у самих себя груз? Это же вы дебильная ливанская власть. Это капитан держал 6 лет груз на складе в САМОМ ЦЕНТРЕ Бейрута? Это капитан и судовладелец на том же складе держал пиротехнику??? Или эти двое послали туда сварщика варить? Кто это сделал? Это вы овце *** безродные, вы и только вы. И отвечать вам и только вам. Но нет, отвечать они не привыкли, они считают себя ахренительно умными и крутыми.
А значит кто усрался? Конечно, капитан и судовладелец.
Пы Сы. То, что эти двое кацапы никак не умаляют тот факт, что ливанские власти - это тупые, не квалифицированные ни в чем зелебобики
показати весь коментар
02.10.2020 12:50 Відповісти
Крайнего ищут. Эти россияне виновны в другом: в эксплуатации ржавого судна, вероятно в нелегальных поставках груза, за что неплохо бы их наказать в назидании другим нелегальным дельцам. Но во взрыве виновата халатность ливанцев, которые абы как хранили такой объем такого груза.
показати весь коментар
02.10.2020 13:57 Відповісти
Груз был легальным, судно на ходу и собиралось доплыть аж до Мозамбика. Но по наивности или ещё как зашло в Бейрутский порт и там их захотели обуть по полной, владельцы не захотели лохануться и судно с грузом портовые власти арестовали, т.е. взяли на себя всю ответственность за груз и судно. Был бы нормальный порт, то судно уплыло бы несколько лет назад, а так ни судна -оно затонуло у причала, ни самого порта
показати весь коментар
02.10.2020 14:23 Відповісти
РОССИЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ПРЕСТУПНОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
показати весь коментар
02.10.2020 14:24 Відповісти
Ливан всегда был русской землей, там даже князь один крестился.
показати весь коментар
02.10.2020 20:18 Відповісти
монгольский? с мацковской орды?
показати весь коментар
02.10.2020 21:54 Відповісти
 
 