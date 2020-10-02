Вибух у порту Бейрута: Ліван заочно заарештував двох росіян
Ліванський суддя Фаді Саван заочно заарештував двох росіян у справі про вибух аміачної селітри в порту Бейрута.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Meduza, про це повідомило Національне інформаційне агентство Лівану.
Йдеться про бізнесмена Бориса Гречушкіна і моряка Бориса Прокошева. Гречушкін володів судном "Росус", з якого вилучили вантаж селітри, яка пізніше вибухнула. Прокошев був капітаном цього судна.
Суддя передав документи в прокуратуру і зажадав від Інтерполу видати міжнародний ордер на арешт Гречушкіна і Прокошева.
У серпні 2020 року в порту Бейрута вибухнули 2750 тонн аміачної селітри. Вона була конфіскована в 2014 році із судна "Росус", яке виходило з Грузії в Мозамбік і було заарештоване в Бейруті за несплату портових зборів.
Унаслідок вибуху загинуло 190 осіб, троє зникли безвісти, понад 300 тисяч людей залишилися без житла. Загальні збитки від події влада Лівану оцінила в 3-5 мільярдів доларів.
Міністр внутрішніх справ Лівану Райя аль-Хасан в ефірі телеканалу "аль-Джадід" також оголосила версію про вибух селітри, додавши, що цей вантаж зберігався на складі в порту з 2014 року.
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Ну, а чому б і ні ?
мир должен изгонять всех росиян со своей территории
"В августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна "Росус", которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора."
При чём тут владелец и капитан к арестованной селитре?
Кстати, а где же девалось судно? Правильно, его там нет. А почему? Потому что груз с него сняли, а сняли потому что он КОНФИСКОВАН. А раз груз конфискован, или арестован, если Вам так нравится, и хранится НЕ НА СУДНЕ, то ответственность несет тот кто хранит. А это явно не судно и капитан.
Пы Сы. Кацапов ненавижу, но в этом случае капитан и судовладелец не отвечают за взрыв и гибель людей. Никак.
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Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч
С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
Теперь по существу. Это что, судовладелец и капитан конфисковали у самих себя груз? Это же вы дебильная ливанская власть. Это капитан держал 6 лет груз на складе в САМОМ ЦЕНТРЕ Бейрута? Это капитан и судовладелец на том же складе держал пиротехнику??? Или эти двое послали туда сварщика варить? Кто это сделал? Это вы овце *** безродные, вы и только вы. И отвечать вам и только вам. Но нет, отвечать они не привыкли, они считают себя ахренительно умными и крутыми.
А значит кто усрался? Конечно, капитан и судовладелец.
Пы Сы. То, что эти двое кацапы никак не умаляют тот факт, что ливанские власти - это тупые, не квалифицированные ни в чем зелебобики