Вибух у порту Бейрута: Ліван заочно заарештував двох росіян

Ліванський суддя Фаді Саван заочно заарештував двох росіян у справі про вибух аміачної селітри в порту Бейрута.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Meduza, про це повідомило Національне інформаційне агентство Лівану.

Йдеться про бізнесмена Бориса Гречушкіна і моряка Бориса Прокошева. Гречушкін володів судном "Росус", з якого вилучили вантаж селітри, яка пізніше вибухнула. Прокошев був капітаном цього судна.

Суддя передав документи в прокуратуру і зажадав від Інтерполу видати міжнародний ордер на арешт Гречушкіна і Прокошева.

У серпні 2020 року в порту Бейрута вибухнули 2750 тонн аміачної селітри. Вона була конфіскована в 2014 році із судна "Росус", яке виходило з Грузії в Мозамбік і було заарештоване в Бейруті за несплату портових зборів.

Унаслідок вибуху загинуло 190 осіб, троє зникли безвісти, понад 300 тисяч людей залишилися без житла. Загальні збитки від події влада Лівану оцінила в 3-5 мільярдів доларів.

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Міністр внутрішніх справ Лівану Райя аль-Хасан в ефірі телеканалу "аль-Джадід" також оголосила версію про вибух селітри, додавши, що цей вантаж зберігався на складі в порту з 2014 року.