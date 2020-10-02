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Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины, - Оператор ГТС

Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины, - Оператор ГТС

Молдова будет хранить газ в украинских ПХГ, в течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн кубометров газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил генеральный директор ООО "ОГТСУ" Сергей Макогон.

"Молдова будет хранить запас газа в украинских ПХГ. Уже начались первые поставки. По словам Молдовагаз, в течении октября-ноября планируется закачать около 100 млн кубометров газа", - говорится в сообщении.

По словам Макогона, вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине начали активно прорабатывать еще летом 2019, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину.

"Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа", - добавил гендиректор "ОГТСУ".

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Автор: 

Газ (10237) газохранилище (173) Молдова (1885) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Ех, еще бы молдоване пошли и наваляли ПМРовцам люлей. Мы воздух от кацапского десанту прикрыли бы если что
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02.10.2020 10:14 Ответить
зря , рыжий стырит для мамки
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02.10.2020 10:15 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut


https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч

С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
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02.10.2020 10:39 Ответить
Ще один удар, підсрачник росіянам.
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02.10.2020 14:12 Ответить
 
 