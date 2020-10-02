Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины, - Оператор ГТС
Молдова будет хранить газ в украинских ПХГ, в течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн кубометров газа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил генеральный директор ООО "ОГТСУ" Сергей Макогон.
"Молдова будет хранить запас газа в украинских ПХГ. Уже начались первые поставки. По словам Молдовагаз, в течении октября-ноября планируется закачать около 100 млн кубометров газа", - говорится в сообщении.
По словам Макогона, вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине начали активно прорабатывать еще летом 2019, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину.
"Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа", - добавил гендиректор "ОГТСУ".
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Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч
С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги