Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины, - Оператор ГТС

Молдова будет хранить газ в украинских ПХГ, в течение октября-ноября планируется закачать около 100 млн кубометров газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил генеральный директор ООО "ОГТСУ" Сергей Макогон.

"Молдова будет хранить запас газа в украинских ПХГ. Уже начались первые поставки. По словам Молдовагаз, в течении октября-ноября планируется закачать около 100 млн кубометров газа", - говорится в сообщении.

По словам Макогона, вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине начали активно прорабатывать еще летом 2019, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину.

"Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа", - добавил гендиректор "ОГТСУ".

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