Молдова зберігатиме запас газу в ПСГ України, - Оператор ГТС

Молдова зберігатиме газ в українських ПСГ, протягом жовтня-листопада планується закачати приблизно 100 млн кубометрів газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив генеральний директор ТОВ "ОГТСУ" Сергій Макогон.

"Молдова зберігатиме запас газу в українських ПСГ. Вже почалися перші поставки. За словами "Молдовагаз", протягом жовтня-листопада планується закачати приблизно 100 млн кубометрів газу", - йдеться в повідомленні.

За словами Макогона, питання створення запасу газу для Молдови в Україні почали активно опрацьовувати ще влітку 2019 року, коли була невизначеність з продовженням транзиту через Україну.

"Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу", - додав гендиректор "ОГТСУ".

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