Молдова зберігатиме запас газу в ПСГ України, - Оператор ГТС
Молдова зберігатиме газ в українських ПСГ, протягом жовтня-листопада планується закачати приблизно 100 млн кубометрів газу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив генеральний директор ТОВ "ОГТСУ" Сергій Макогон.
"Молдова зберігатиме запас газу в українських ПСГ. Вже почалися перші поставки. За словами "Молдовагаз", протягом жовтня-листопада планується закачати приблизно 100 млн кубометрів газу", - йдеться в повідомленні.
За словами Макогона, питання створення запасу газу для Молдови в Україні почали активно опрацьовувати ще влітку 2019 року, коли була невизначеність з продовженням транзиту через Україну.
"Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу", - додав гендиректор "ОГТСУ".
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Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч
С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги