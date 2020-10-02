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Молдова зберігатиме запас газу в ПСГ України, - Оператор ГТС

Молдова зберігатиме запас газу в ПСГ України, - Оператор ГТС

Молдова зберігатиме газ в українських ПСГ, протягом жовтня-листопада планується закачати приблизно 100 млн кубометрів газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив генеральний директор ТОВ "ОГТСУ" Сергій Макогон.

"Молдова зберігатиме запас газу в українських ПСГ. Вже почалися перші поставки. За словами "Молдовагаз", протягом жовтня-листопада планується закачати приблизно 100 млн кубометрів газу", - йдеться в повідомленні.

За словами Макогона, питання створення запасу газу для Молдови в Україні почали активно опрацьовувати ще влітку 2019 року, коли була невизначеність з продовженням транзиту через Україну.

"Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу", - додав гендиректор "ОГТСУ".

Також читайте: Молдова обмежила роботу пункту пропуску на кордоні з Україною

Автор: 

газ (10491) газосховище (677) Молдова (2087) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (548)


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Ех, еще бы молдоване пошли и наваляли ПМРовцам люлей. Мы воздух от кацапского десанту прикрыли бы если что
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02.10.2020 10:14 Відповісти
зря , рыжий стырит для мамки
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02.10.2020 10:15 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut


https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч

С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
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02.10.2020 10:39 Відповісти
Ще один удар, підсрачник росіянам.
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02.10.2020 14:12 Відповісти
 
 