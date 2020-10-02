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Новости Коронавирус и карантин
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Требованиям для смягчения карантина по-прежнему отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Требованиям для смягчения карантина по-прежнему отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 2 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковская, Хмельницкой, Черниговской областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 52,4%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Согласно данным, требованиям для смягчение карантина соответствует лишь Кировоградская область.

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Требованиям для смягчения карантина по-прежнему отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав 01

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