Граждане, находящиеся на избирательных участках без маски, будут привлекаться к админответственности, - Ляшко

На избирательные участки людей будут пускать и без маски, но тогда полиция должна привлечь такое лицо к административной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, всех людей перед входом в помещение, где будет проводиться голосование на выборах 25 октября, будут просить надеть маску - "это требование сегодняшних условий, сегодняшних реалий работы в условиях карантина".

"В случае, если человек отказывается надеть маску на рот и нос, то его все равно нужно допустить к осуществлению своего избирательного права, но по такому процессу как и человека с признаками ОРВИ. Однако после осуществления своего избирательного права, человек без маски должен нести административную ответственность за нарушение действующего законодательства, посещая общественное здание, каковым является избирательный участок", - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что полиция должна составить админпротокол за нарушение установленных санитарно-эпидемиологических норм.

Ляшко отметил, что на избирательных участках будет проводиться измерение температуры, обработка рук перед входом на территорию, а у каждого стола не должно быть более трех человек в очереди с соблюдением расстояния.

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