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Новости Коронавирус и карантин
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Граждане, находящиеся на избирательных участках без маски, будут привлекаться к админответственности, - Ляшко

Граждане, находящиеся на избирательных участках без маски, будут привлекаться к админответственности, - Ляшко

На избирательные участки людей будут пускать и без маски, но тогда полиция должна привлечь такое лицо к административной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, всех людей перед входом в помещение, где будет проводиться голосование на выборах 25 октября, будут просить надеть маску - "это требование сегодняшних условий, сегодняшних реалий работы в условиях карантина".

"В случае, если человек отказывается надеть маску на рот и нос, то его все равно нужно допустить к осуществлению своего избирательного права, но по такому процессу как и человека с признаками ОРВИ. Однако после осуществления своего избирательного права, человек без маски должен нести административную ответственность за нарушение действующего законодательства, посещая общественное здание, каковым является избирательный участок", - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что полиция должна составить админпротокол за нарушение установленных санитарно-эпидемиологических норм.

Ляшко отметил, что на избирательных участках будет проводиться измерение температуры, обработка рук перед входом на территорию, а у каждого стола не должно быть более трех человек в очереди с соблюдением расстояния.

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Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2752) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А радуцкий который продал маски из гос. резерва будет привлечен к ответственности?
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02.10.2020 12:28 Ответить
+2
тепер в пакет гречки від кандидата вкладатимуть і маску радуцького
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02.10.2020 12:36 Ответить
+1
це недалекоглядна заява... місцеві вибори і так не є чимось екстра... за звичай не надто активні виборці... краще б при вході на дільницю, навпаки роздавали маски. Забезпечте умови для прозорих виборів.... бо з'являється відчуття, що влада зацікавлена в зменшенні активності виборців, а відповідно до можливих маніпуляцій...
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02.10.2020 13:07 Ответить
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А радуцкий который продал маски из гос. резерва будет привлечен к ответственности?
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02.10.2020 12:28 Ответить
тепер в пакет гречки від кандидата вкладатимуть і маску радуцького
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02.10.2020 12:36 Ответить
Да, и смех, и грех. Вчера услышал разговор двух бабулек. Одна в растерянности: принесли "гречку" от двух кандидатов. Она теперь не знает, за кого голосовать))
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02.10.2020 12:44 Ответить
за обоїх
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02.10.2020 13:08 Ответить
Никто на те участки не пойдёт ,явка будет самой низкой за всю историю Украины .
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02.10.2020 12:34 Ответить
зебилы пойдут, и хоть у них рейтинг в опе, и триумфально выиграют. Ведь зебилы, таксисты и те которые с зарплатой 4000$ вирусов не боятся
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02.10.2020 12:46 Ответить
Почали лякати, щоб менше прийшло на вибори і не заважали фальшувати.
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02.10.2020 12:52 Ответить
Всё правильно!
Если не одел или неправильно одел или в самошитой, грязной ... - штраф 17 000грн.
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02.10.2020 12:58 Ответить
ты из секты ботиков ляшко/шмыгаль и им подобных ?
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02.10.2020 13:02 Ответить
це недалекоглядна заява... місцеві вибори і так не є чимось екстра... за звичай не надто активні виборці... краще б при вході на дільницю, навпаки роздавали маски. Забезпечте умови для прозорих виборів.... бо з'являється відчуття, що влада зацікавлена в зменшенні активності виборців, а відповідно до можливих маніпуляцій...
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02.10.2020 13:07 Ответить
мені цікаво, якщо людина весь час в масці та дотримується всіх карантинних правил і ось на тобі, ти маєш позитив на ковід, нах,й тоді всі ці танці з бубном ???
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02.10.2020 14:37 Ответить
почему государство не обеспечивает каждый избирательный участок количеством масок.которые должны соответствовать количеству бюлетней???Даже на выборах алчные "вирусные паникеры" решили подогнать монету..."не дашь маску- хрен Тебе а не голос" и за это привлечь и шляжка и степанка за срыв выборов...
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02.10.2020 15:22 Ответить
ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕНЕСЕНЫ НА ГОД! Но зеленые дебилы отлично знают, что через год у них будет рейтинг в 0%. Как они тогда будут ПРОДАВАТЬ МАНДАТЫ??? Поэтому переноса не будет. Деньги для зелиной банды важнее здоровья людей...
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02.10.2020 18:34 Ответить
19.03.20 - ЛЯШКО ПРО МИЛЛИОН ТЕСТОВ ПЦР: "У 11 лабораторий есть тесты для диагностики методом ПЦР, мы ОЖИДАЕМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТАВКУ для более 1 млн исследований. Также на рынке появляются быстрые тесты, которые позволяют проводить сортировку. Когда врач может провести тест и принимать дальнейшие действия",- сказал Ляшко. - СТЕПАНОВ, УЧИТЕСЬ У ЛЯШКА ВРАТЬ МАСШТАБНО - https://censor.net/ru/news/3182726/u_11_laboratoriyi_est_testy_dlya_diagnostiki_koronavirusa_metodom_ptsr_ojidaem_postavku_testov_dlya
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02.10.2020 18:35 Ответить
ЛЯШКО (24.04): "Украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки!" - УЧИТЕСЬ, СТЕПАНОВ, ВРАТЬ У ВАШЕГО ЛЯШКА. ВЫ ТОЖЕ ЧАСТО ВРЁТЕ, НО ДО ЛЯШКА ВАМ ДАЛЕКО. Ссылка на враньё - https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/million-testov-v-den-v-ukraine-budut-massovo-proveryat-na-immunitet-ot-covid-19-1434556.html?fbclid=IwAR0Ldw5YDEfacbCz_E5PiqMPbicrBl0oQW4w_ksdtSvB5BofiKpfyWIDnUE
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02.10.2020 18:37 Ответить
 
 