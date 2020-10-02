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На Херсонщине обнаружено тело 26-летнего военнослужащего, в убийстве подозревают сослуживца, - Нацполиция

На Херсонщине обнаружено тело 26-летнего военнослужащего, в убийстве подозревают сослуживца, - Нацполиция

Полиция Херсонской области устанавливает обстоятельства гибели военнослужащего в Каланчацком районе.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Вечером 1 октября в одном из сел Каланчацкого района было обнаружено тело 26-летнего военнослужащего с телесными повреждениями. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия. Окончательную же причину гибели должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия и выяснили, что в совершении преступления обоснованно подозревается 25-летний военнослужащий. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами возник конфликт на почве неприязненных отношений, в результате чего 25-летний мужчина задушил коллегу.

Сейчас военнослужащий задержан. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Автор: 

Нацполиция (16559) смерть (9250) военнослужащие (6183) Херсонская область (4886)


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На Херсонщине обнаружено тело 26-летнего военнослужащего, в убийстве подозревают сослуживца, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3057
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02.10.2020 13:35 Ответить
Сумно 😪😪😪
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02.10.2020 16:51 Ответить
Так товарища или сослуживца?
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02.10.2020 18:25 Ответить
 
 