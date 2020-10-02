Оккупанты на Донбассе продолжают наращивать боеспособность: прибывают наемники и завозятся боеприпасы, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, за последнюю декаду сентября с.г. через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным транспортом около 3,5 тыс. тонн горючего, пять вагонов с боеприпасами, в т.ч. и к артиллерийским системам.

Кроме того, как отметили в ГУР, для комплектования личным составом соединений и частей оккупационных войск продолжают прибывать наемники-граждане РФ, проходящие подготовку в учебных лагерях Южного военного округа ВС России.

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