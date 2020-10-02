Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка
Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, за даними української розвідки, за останню декаду вересня ц.р. через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним транспортом майже 3,5 тис. тонн пального, п’ять вагонів з боєприпасами, у т.ч. до артилерійських систем.
Крім того, для комплектування особовим складом з’єднань і частин окупаційних військ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.
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