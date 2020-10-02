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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка

Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, за останню декаду вересня ц.р. через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним транспортом майже 3,5 тис. тонн пального, п’ять вагонів з боєприпасами, у т.ч. до артилерійських систем.

Крім того, для комплектування особовим складом з’єднань і частин окупаційних військ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.

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Автор: 

розвідка (3880) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+12
А говнокомандувач сидить в куточку абасрамшись.
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02.10.2020 13:31 Відповісти
+10
Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка - Цензор.НЕТ 2173
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02.10.2020 13:59 Відповісти
+8
Головнокомандувача нема. Від слова "зовсім". Є якийсь громадянин, який грає роль головнокомандуючого, коли має настрій і приходить до короткої тями. Справжній Головнокомандувач піклується про свою армію, підвищуж її боєздатність, нарощує міць і проводить модернізацію. Він кровно зацікавлений у постійному підвищенні боєздатності, а не навпаки - у її втраті. У нас є такий головнокомандуючий?
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02.10.2020 13:38 Відповісти
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Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка - Цензор.НЕТ 5679
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02.10.2020 13:58 Відповісти
а порошенко про це знає?
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02.10.2020 14:49 Відповісти
А говнокомандувач сидить в куточку абасрамшись.
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02.10.2020 13:31 Відповісти
Головнокомандувача нема. Від слова "зовсім". Є якийсь громадянин, який грає роль головнокомандуючого, коли має настрій і приходить до короткої тями. Справжній Головнокомандувач піклується про свою армію, підвищуж її боєздатність, нарощує міць і проводить модернізацію. Він кровно зацікавлений у постійному підвищенні боєздатності, а не навпаки - у її втраті. У нас є такий головнокомандуючий?
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02.10.2020 13:38 Відповісти
Був, до 21 квітня 2019 року.
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02.10.2020 13:46 Відповісти
Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка - Цензор.НЕТ 2173
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02.10.2020 13:59 Відповісти
Досить про Зе, бо ясно вже. Цікаво інше. Багато людей (чи 73% від числа виборців, чи трохи менше) взагалі не думали про те, що під час війни треба "підвищувати боєздатність, нарощувати міць і проводить модернізацію арміїї". Під час війни вони про це не думали! Як спитав М. Вересень, чи може після бомбардування Києва вони стануть думати про це?
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02.10.2020 13:55 Відповісти
Нема чим :

Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка - Цензор.НЕТ 360
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02.10.2020 14:00 Відповісти
Бачите, в чому справа. Відсутність думаючи людей не є наслідком появи Зєлєнского. Навпауюки - поява президента Зєлєнского є наслідком відсутності думаючи людей.
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02.10.2020 15:05 Відповісти
Згоден. Мій вислів: "Під час війни вони про це не думали!" треба читати як "Навіть під час війни вони про це не думали!". Тобто на вибори йшли і про це не думали.
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02.10.2020 15:18 Відповісти
ти хочеш сказати, що в порошенка були більш потужніші перемир'я?
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02.10.2020 14:52 Відповісти
Я хочу сказати, що при Порошенку поголів'я орків скорочувалося суттєво і відчутно. І їм в голову не приходило облаштовуватися у бліндажах, з яких було добровільно, за командою українського головнокомандувача відведено українську армію. Так зрозуміло?
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02.10.2020 15:01 Відповісти
А ви все про перемир'я та про перемир'я. Нагадаю Вам, що не Україна захопила Краснодарський край, а росія донецький.
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02.10.2020 15:04 Відповісти
Я завжди казав, що ці так звані перемир'я до сраки. ***** їх не боїться. Він боїться, коли його киздять. Треба негайно припинять цю галіматью і он, як азербайджанці...
Байрактарів вистачить...
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02.10.2020 15:32 Відповісти
Отэта да! Никогда же такого не было...
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02.10.2020 13:45 Відповісти
Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка - Цензор.НЕТ 6078
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02.10.2020 13:57 Відповісти
Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка - Цензор.НЕТ 2053
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02.10.2020 13:57 Відповісти
надо перестать играть роли! На сцене каждая реплика написана, выверена и есть кучу репетиций чтобы ее отточить и скорректировать. Не можешь перестать играть роли, написанные кем-то и стоять на защите государственности, независимости, территориальной целостности, верховенства права и закона ? Уходи, как говорил. ТЫ не справился. Пора!
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02.10.2020 14:03 Відповісти
Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка - Цензор.НЕТ 4562
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02.10.2020 14:11 Відповісти
Поддерживаю! Видно же .что дело не идет. но о-о-очень понравилось командовать понравилось . когда тебе льстят. О стране думать НЕ ХОЧЕТСЯ .Авось как-то пронесет. лишь бы меня не трогали . не вынимали из теплой ванны. Вот такой у нас Главнокомандующий.-курам на смех!
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02.10.2020 15:38 Відповісти
Щас агент фсб - членограй отдаст приказ оштрафовать разведку ВСУ поскольку те нарушили его приказ не проводить разведку и не использовать оружие против его братушек
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02.10.2020 13:58 Відповісти
Враг делает то, что и должен в условиях перемирия, вооружается и укрепляет позиции, а для чего все это затевалось? Плюс разложение и деморализация ВСУ...
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02.10.2020 14:05 Відповісти
Вас жгут,а сами готовятся.Т.к.войска находящиеся в лесу с воздуха очень трудно обнаружить.Думаю готовят глубокую операцию,как минимум две пострадавшие области до конца.
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02.10.2020 14:13 Відповісти
Завтра этот же ГУР выкинет как там спиваются, про низкий моральный дух и ещё чего нибудь придумают.
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02.10.2020 14:20 Відповісти
Этого не может быть! Зеленский же явственнотвидел мир в глазах карлика.
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02.10.2020 15:27 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUThhWq9t87eVGborvu7KCArKvVOPXT-QxD5Z3G3WSR0stN6QsMzRDP47kHoFPvHU3oi4njEbXDQPRZkCZmSUxf5BiPR4zy9hqQOVz_8NR6nFxEDqsepLrzFnPRypyvPnk&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

37 мин.
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Крім постійних безкарних обстрілів, укріплень своїх позицій, мінування та розвідки, тобто всього того, що Зеленський заборонив нашим, окупанти ще безкарно роблять підпали, що вбивають мирних у прифронтовій зоні. Але Зеленський і далі бреше нам в очі...

Як окупанти роблять підпали, що призводять до масштабних пожеж (Відео)
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02.10.2020 16:10 Відповісти
 
 