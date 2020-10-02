"Слуга народа" Марченко: Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану. ВИДЕО
Народный депутат "Слуги народа" Людмила Марченко уверена, что Украина "не пройдет мимо" оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление нардеп сделала в эфире "Украина 24".
"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно", - отметила Марченко.
По словам нардепа, Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан.
"Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - подытожила Марченко.
Топ комментарии
+14 Ksenia VB
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+13 Ksenia VB
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+11 Віталій Українець #416086
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кто просил эту даму давать какие-то комментарии о том, о чем еще молчат дипломаты или военные спецы ???
Им нужно получить голоса крымских татар, оттого и "вброс" этот пустой.
Азербайджан з Арменією будуть жити поряд і через сто років. Рано чи пізно їх відносини врегулюються, забудуться деякі образи, он навіть у євреїв з німцями відносини значно покращилися. І тоді не хотілося б аби Україна згадувалася в негативному контексті війни, яка можливо ніколи не стане нашою.
Крім того, з ерефією вони воювати не збираються це, точно.
Набирают популярность Слуги Народные среди крымских татар.
Также Слуги Народные денег хотят попросить у турок, у господина Эрдогана.
Проходите мимо, Слуги Народные, а то мы не знаем ваше истинное к крымским татарам отношение.
азербайджанцы 23%
при ссср
Украине выгоден военный нейтралитет при умеренной дипподдержке Азербайджана
«Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», - сказал он.
Это означает, что Украина считает необходимым передать территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики под суверенитет Баку. При этом Кулеба все же указал на недопустимость кровопролития и призвал стороны вернуться за стол переговоров.