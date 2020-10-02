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"Слуга народа" Марченко: Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Людмила Марченко уверена, что Украина "не пройдет мимо" оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление нардеп сделала в эфире "Украина 24".

"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно", - отметила Марченко.

По словам нардепа, Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан.

"Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - подытожила Марченко.

Читайте: Законопроект о столице до выборов не примем, но хотим внести изменения, чтобы он заработал после, - "слуга народа" Верещук

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) помощь (7872) Нагорный Карабах (471) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+14
Яким фейкам ? Вони тримають сторону рашки. ВСЮДИ.
Отже проводять ворожу державну політику проти України.
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02.10.2020 14:06 Ответить
+13
Вірменія нас не підтримувала. Навіть визнала Крим росіским.
То чому б нам не відповісти тим самим ?
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02.10.2020 14:02 Ответить
+11
Ще одна дута корабєльна сосна ляпнула дичину, яку потім бескінечно будуть крутити рашанські пропагандони і спростовувати зелені.
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02.10.2020 14:32 Ответить
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Зеленских...
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02.10.2020 15:08 Ответить
Ще одна дута корабєльна сосна ляпнула дичину, яку потім бескінечно будуть крутити рашанські пропагандони і спростовувати зелені.
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02.10.2020 14:32 Ответить
именно!!!- неххх какой-то тупо-сосновой козе с депутатским баяном ляпать языком бредятину... - таким место чухать гнилой язык помелом в уборщицях сартиров и никак иначе!!!)))
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03.10.2020 00:50 Ответить
Балаболка
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02.10.2020 14:39 Ответить
яка ж то бійка без України
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02.10.2020 14:41 Ответить
это опять ее "личное мнение" ? или не так поняли и вырвали...
кто просил эту даму давать какие-то комментарии о том, о чем еще молчат дипломаты или военные спецы ???
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02.10.2020 14:45 Ответить
Да на выборы идут Слуги Народные!
Им нужно получить голоса крымских татар, оттого и "вброс" этот пустой.
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02.10.2020 14:49 Ответить
Давайте виходити з того що, кожен громадянин має право на власну думку та вподобання але зовнішня політика то, взагалі інша справа. Там нема місця особистому і потрібно думати та прораховувати ситуацію на десятиліття, а іноді і на сотні років. Не вподобляйтеся провінціальним українським депутатам, які іноді взагалі грають в чужову фільмі.
Азербайджан з Арменією будуть жити поряд і через сто років. Рано чи пізно їх відносини врегулюються, забудуться деякі образи, он навіть у євреїв з німцями відносини значно покращилися. І тоді не хотілося б аби Україна згадувалася в негативному контексті війни, яка можливо ніколи не стане нашою.
Крім того, з ерефією вони воювати не збираються це, точно.
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02.10.2020 14:46 Ответить
Это "вброс".
Набирают популярность Слуги Народные среди крымских татар.
Также Слуги Народные денег хотят попросить у турок, у господина Эрдогана.
Проходите мимо, Слуги Народные, а то мы не знаем ваше истинное к крымским татарам отношение.
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02.10.2020 14:48 Ответить
армяне 77%
азербайджанцы 23%
при ссср
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02.10.2020 14:51 Ответить
ну, это она... погорячилась
Украине выгоден военный нейтралитет при умеренной дипподдержке Азербайджана
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02.10.2020 14:53 Ответить
шмарченко сделала такое провокационное заявление в эфире ахметовского канала "https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/4785-v-sluge-naroda-ne-protiv-*******-pomoshchi-azerbaydzhanu Украина 24 ". Курице без мозга дали денюжку - вот она и прокудахтала то , что от нее требовалось . А ответственности за сделанное никакой нет ...
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02.10.2020 15:00 Ответить
Одно из редких своевременных и правильных заявлений депутатов СН. Азербайджан освобождает свою территорию от захватчиков как и Украина.
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02.10.2020 15:11 Ответить
На мою думку, ця шльондра слуги кремля зробила таку заяву, щоб зірвати ту можливу допомогу, яка планувалась, або щоб обгадити Україну начебто участю у збройному конфлікті в Нагорному Карабасі. А те що Азербайджан разом з Туреччиною є стратегічними партнерами України не секрет. Також не секрет, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану і логічно, що Україна мала б надати йому якусь підтримку.
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02.10.2020 16:12 Ответить
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора со своим азербайджанским коллегой... Украинское государство занимает сторону азербайджанской стороны.

«Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», - сказал он.
Это означает, что Украина считает необходимым передать территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики под суверенитет Баку. При этом Кулеба все же указал на недопустимость кровопролития и призвал стороны вернуться за стол переговоров.
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02.10.2020 16:32 Ответить
Дура
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02.10.2020 18:43 Ответить
Шлёндра тупорылая.
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02.10.2020 18:58 Ответить
Главное, что украинский народ в подавляющем большинстве поддерживает Азербайджан.
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03.10.2020 08:26 Ответить
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