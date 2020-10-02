"Слуга народа" Марченко: Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Людмила Марченко уверена, что Украина "не пройдет мимо" оказания военной помощи Азербайджану, если возникнет необходимость.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление нардеп сделала в эфире "Украина 24".

"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно", - отметила Марченко.

По словам нардепа, Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан.

"Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - подытожила Марченко.

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