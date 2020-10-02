"Слуга народу" Марченко: Україна готова надати військову підтримку Азербайджану. ВIДЕО
Народна депутатка "Слуги народу" Людмила Марченко впевнена, що Україна "не пройде повз" надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне необхідність.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву нардепка зробила в ефірі "Україна 24".
"Наскільки я знаю, ми вже надаємо допомогу і в правовому полі, і в ресурсному полі, йдеться і про гуманітарну допомогу. Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно", - зазначила Марченко.
За словами нардепки, Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан.
"Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це військова ситуація", - підсумувала Марченко.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар02.10.2020 14:06 Відповісти Посилання
+13 Ksenia VB
показати весь коментар02.10.2020 14:02 Відповісти Посилання
+11 Віталій Українець #416086
показати весь коментар02.10.2020 14:32 Відповісти Посилання
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кто просил эту даму давать какие-то комментарии о том, о чем еще молчат дипломаты или военные спецы ???
Им нужно получить голоса крымских татар, оттого и "вброс" этот пустой.
Азербайджан з Арменією будуть жити поряд і через сто років. Рано чи пізно їх відносини врегулюються, забудуться деякі образи, он навіть у євреїв з німцями відносини значно покращилися. І тоді не хотілося б аби Україна згадувалася в негативному контексті війни, яка можливо ніколи не стане нашою.
Крім того, з ерефією вони воювати не збираються це, точно.
Набирают популярность Слуги Народные среди крымских татар.
Также Слуги Народные денег хотят попросить у турок, у господина Эрдогана.
Проходите мимо, Слуги Народные, а то мы не знаем ваше истинное к крымским татарам отношение.
азербайджанцы 23%
при ссср
Украине выгоден военный нейтралитет при умеренной дипподдержке Азербайджана
«Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», - сказал он.
Это означает, что Украина считает необходимым передать территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики под суверенитет Баку. При этом Кулеба все же указал на недопустимость кровопролития и призвал стороны вернуться за стол переговоров.