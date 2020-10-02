"Слуга народу" Марченко: Україна готова надати військову підтримку Азербайджану. ВIДЕО

Народна депутатка "Слуги народу" Людмила Марченко впевнена, що Україна "не пройде повз" надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне необхідність.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву нардепка зробила в ефірі "Україна 24".

"Наскільки я знаю, ми вже надаємо допомогу і в правовому полі, і в ресурсному полі, йдеться і про гуманітарну допомогу. Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно", - зазначила Марченко.

За словами нардепки, Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан.

"Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це військова ситуація", - підсумувала Марченко.

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