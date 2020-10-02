Глава "Нафтогаза" Коболев заболел COVID-19
Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заболел коронавирусом. Диагноз подтвердился после командировки.
Об этом Коболев сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности - и как компания, и я лично", - отметил Коболев.
Он добавил, что чувствует себя хорошо, а все встречи и интервью перенес в онлайн. Он также уточнил, что менеджмент и сотрудники "Нафтогаза" преимущественно на дистанционной работе еще с марта. На время самоизоляции его обязанности будет исполнять Сергей Перелома.
"Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал", - добавил Коболев.
"Носите маски, мойте руки, соблюдайте дистанцию", - добавил глава "Нафтогаза".
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і, до речі, Коболєв усю свою зарплатню за 2018 рік перераховував на благодійність, усі звіти є в доступі, а це близько 10 млн грн
чувак реально хорошо учился и реально хорошо работал
В 2002 году новоиспеченный магистр международных отношений получает должность советника в НАК «Нафтогаз Украины». До этого Коболев-младший трудился в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers в качестве аналитика и консультанта по вопросам стратегического управления и корпоративных преобразований. А на новом месте попал под крыло https://beztabu.net/yurij-bojko_p6498_biography Юрия Бойко , который нуждался не обязательно в опытном, но уж точно в теоретически подкованном схемщике. Тогда же в «Нафтогаз» на должность советника-консультанта попал и Юрий Витренко. Именно тогда персоны двух молодых специалистов в профессиональных кругах стали восприниматься неотъемлемо.
На госслужбу, на которую в молодости попал Коболев, до сих пор полно вакансий. Иди и устраивайся. В чём проблема ?
Он вначале устроился на должность простого клерка и работал простым офисным планктоном.
Поскольку правдивость справок никто не проверяет, получили одну справку, сделали печать и понеслась! Масштаб мне неизвестен, но о нескольких случаях знаю.
Так что, кто сидит с тобой в самолете в течение нескольких часов, бАльшой вопрос...
А ти ?
Ти, мабуть, якийсь унікальний та феноменальний фахівець, бо більше ні в кого Цензор не блокує відео з інших джерел )))
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA4eT67pXsAhWymIsKHZHYBLcQwqsBMAB6BAgEEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSrCuWdtPLmA&usg=AOvVaw0WrrAHGWA3TkrQPTe-KCrm Засідання профільного комітету
А у Коболева не было и нет юридического образования.
Прикинь, поменялась только фамилия главы Нафтогаза, а вместо проигрыша получился выигрыш ))
даже сказываются на скорости тестирования и качестве лечения.
Так что перед ковидом не все равны.
Такая скорость тестирования за счёт государства ?
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/naftogaz-prizyvaet-osnovateley-84-predpriyatiy-***************-pogasit-dolgi
Над ним сгустились тучи за убыточную работу компании, вот он и залег на дно, якобы заболевший.