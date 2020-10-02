РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5995 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 481 46

Глава "Нафтогаза" Коболев заболел COVID-19

Глава

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заболел коронавирусом. Диагноз подтвердился после командировки.

Об этом Коболев сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности - и как компания, и я лично", - отметил Коболев.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, а все встречи и интервью перенес в онлайн. Он также уточнил, что менеджмент и сотрудники "Нафтогаза" преимущественно на дистанционной работе еще с марта. На время самоизоляции его обязанности будет исполнять Сергей Перелома.

"Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал", - добавил Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко заболел COVID-19

"Носите маски, мойте руки, соблюдайте дистанцию", - добавил глава "Нафтогаза".

Глава Нафтогаза Коболев заболел COVID-19 01

карантин (16729) Коболев Андрей (459) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Коболєв заробив для України 3,6 мільярдів долларів.
А ти ?
показать весь комментарий
02.10.2020 14:42 Ответить
+4
ляляля...... повысить в десяток раз цену товара который рядовой потребитель не может купить в другом месте кроме как у монополиста ,гарантированный государством через рынок сбыта в том числе и из за субсидий ....... это вы называете реформирование Нафтогаза ? Монопольный посредник купил газ за гривну Гарантированно внутри страны продал его за 10 ... это реформа,рынок да ?
показать весь комментарий
02.10.2020 16:04 Ответить
+4
Миллиарды заработал не Коболев, а нанятые юристы-профессионалы из Европы и США.
А у Коболева не было и нет юридического образования.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да похер
показать весь комментарий
02.10.2020 14:22 Ответить
главное, чтобы из-за такой ламинарной мелочи цена на газ для населения не упала.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:24 Ответить
Это что у них пошесть или пиар!
показать весь комментарий
02.10.2020 14:26 Ответить
"Сеня береги руку". Коболев выздоравливай и держи руку на пульсе газовой безопасности страны. И да, повышений цен на газ нам тоже не надо
показать весь комментарий
02.10.2020 14:27 Ответить
Куда летал? На расею?
показать весь комментарий
02.10.2020 14:30 Ответить
МАБУТЬ ЛІІТАВ ЗА МІЛЬЙОНИМ ЛІІКАРННЯНИМ.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:08 Ответить
На всяк випадок, спадкоємцями його статків, яки він "заробив" в Нафтогазі, повинні бути родини загиблих на Донбасі захисників України! Мама, як і всі, хай живе на пенсію. Дружина і діти на допомогу за втратою годувальника.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:31 Ответить
я сподіваюсь ви теж аналогічний заповіт від свого імені підготували, бо жодної істотної різниці в цьому плані між вами і Коболєвим не вбачаю.
і, до речі, Коболєв усю свою зарплатню за 2018 рік перераховував на благодійність, усі звіти є в доступі, а це близько 10 млн грн
показать весь комментарий
02.10.2020 14:35 Ответить
хорошо быть коболевым и иметь возможность всю зарплату перечислять на благотворительность.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:39 Ответить
у нас не существует запрета на образование и трудолюбие
показать весь комментарий
02.10.2020 14:43 Ответить
смешно, да.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:47 Ответить
не вижу без специального прибора ничего смешного.

чувак реально хорошо учился и реально хорошо работал
показать весь комментарий
02.10.2020 14:59 Ответить
Андрей Коболев навряд ли попал бы в большой бизнес и на госслужбу без содействия своего отца. Владимир Коболев - некогда рядовой геофизик - в начале девяностых быстро уловил направление ветра перемен. Он с несколькими единомышленниками взялся за частную разработку нефтегазового шельфа Украины. Получаемая информация стоила дорого и способствовала служебному повышению. Да и средств на оплату обучения сына в институте международных отношений при Киевском университете (КНУ) хватало.
В 2002 году новоиспеченный магистр международных отношений получает должность советника в НАК «Нафтогаз Украины». До этого Коболев-младший трудился в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers в качестве аналитика и консультанта по вопросам стратегического управления и корпоративных преобразований. А на новом месте попал под крыло https://beztabu.net/yurij-bojko_p6498_biography Юрия Бойко , который нуждался не обязательно в опытном, но уж точно в теоретически подкованном схемщике. Тогда же в «Нафтогаз» на должность советника-консультанта попал и Юрий Витренко. Именно тогда персоны двух молодых специалистов в профессиональных кругах стали восприниматься неотъемлемо.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:23 Ответить
ну слава богу, что он туда попал, ведь он сумел качественно реформировать Нафтогаз и вывести его из убыточного предприятия, сьедавшего каждый год по несколько миллиардов долларов из ЗВР, в прибыльное, наибольшего донора госбюджета (во всяком случае до тех пор, пока к власти не пришли зеленые идиоты)
показать весь комментарий
02.10.2020 15:35 Ответить
ляляля...... повысить в десяток раз цену товара который рядовой потребитель не может купить в другом месте кроме как у монополиста ,гарантированный государством через рынок сбыта в том числе и из за субсидий ....... это вы называете реформирование Нафтогаза ? Монопольный посредник купил газ за гривну Гарантированно внутри страны продал его за 10 ... это реформа,рынок да ?
показать весь комментарий
02.10.2020 16:04 Ответить
и как это опровергает тот факт, что он хорошо учился и хорошо работал ?

На госслужбу, на которую в молодости попал Коболев, до сих пор полно вакансий. Иди и устраивайся. В чём проблема ?

Он вначале устроился на должность простого клерка и работал простым офисным планктоном.
показать весь комментарий
02.10.2020 17:17 Ответить
Дайте мня лярд зарплаты, и Я в тот же день 100 миллионов отдам на фронт.
показать весь комментарий
02.10.2020 20:43 Ответить
100 миллионов от лярда это 1/10 часть. просто отдавай на фронт 1/10 от своего нынешнего дохода.
показать весь комментарий
05.10.2020 10:12 Ответить
Просто до слез! Хочется встать по стойке "Смирно" и запеть интернационал. Благодетель!
показать весь комментарий
15.10.2020 13:21 Ответить
позднее зажигание? бывает...
показать весь комментарий
15.10.2020 13:29 Ответить
Не знаю, куда и на чем летал Коболев, но знаю наверняка: ушлые турагенты-идиоты уже научились "рисовать" справки туристам, летящим на отдых. Дуболомы-туристы соглашаются отдать 600 грн. за "услуги", мол, мы ж здоровые, да и экономия.
Поскольку правдивость справок никто не проверяет, получили одну справку, сделали печать и понеслась! Масштаб мне неизвестен, но о нескольких случаях знаю.
Так что, кто сидит с тобой в самолете в течение нескольких часов, бАльшой вопрос...
показать весь комментарий
02.10.2020 14:38 Ответить
Скільки там у фонді боротьби з ковідом лямів лишилось? Десь приблизно на три місячні зарплати Коболєва, або як на одну річну премію. Вилікується.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:40 Ответить
Коболєв заробив для України 3,6 мільярдів долларів.
А ти ?
показать весь комментарий
02.10.2020 14:42 Ответить
Шкода, що цензор блокує відео з інших джерел. Я б тобі показав засідання профільного комітету з енергетики, де таким наївним юношам як ти фахівці розказали про тих 3,6 мільярда та реальну ціну, яку Україні довелось заплатити.
показать весь комментарий
02.10.2020 14:54 Ответить
Шкода, що цензор блокує відео з інших джерел

Ти, мабуть, якийсь унікальний та феноменальний фахівець, бо більше ні в кого Цензор не блокує відео з інших джерел )))

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA4eT67pXsAhWymIsKHZHYBLcQwqsBMAB6BAgEEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSrCuWdtPLmA&usg=AOvVaw0WrrAHGWA3TkrQPTe-KCrm Засідання профільного комітету
показать весь комментарий
02.10.2020 15:06 Ответить
Прям ХЗ. Пройшовся по коментам, дійсно є спрямування на відео. Мене минулий раз в бан кинули на тиждень за відео, хоч там не було образ, реклами чи ватовства.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:15 Ответить
ну ты повеселил!
показать весь комментарий
02.10.2020 15:29 Ответить
Газпром их заплатил ? нет . Газом забрали ? НЕТ. Где деньги Зин ?
показать весь комментарий
02.10.2020 16:07 Ответить
Дятел, как мог Газпром заплатить тот штраф, который ему должна была Украина ?
показать весь комментарий
02.10.2020 17:20 Ответить
дятел учи матчасть ...Стокгольмский арбитражный трибунал 28 февраля 2018 года вынес решение в пользу "Нафтогаза" в споре о контракте на транзит. За недостаточный объем транзита он обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере $4,63 млрд. С учетом подтвержденного другим арбитражным решением долга в $2,1 млрд за газ, поставленный в 2014-2015 годах, "Газпром" остался должен $2,56 млрд. С тех пор эта сумма увеличилась за счет набежавших процентов.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:53 Ответить
Миллиарды заработал не Коболев, а нанятые юристы-профессионалы из Европы и США.
А у Коболева не было и нет юридического образования.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:35 Ответить
а в 2010 году под управлением Бойко такие же иностранные юристы-профессионалы из Европы и США в том же Стокгольмском арбитраже 8 июня 2010 года ПРОСРАЛИ тому же Газпрому около 3 лярдов зелени.

Прикинь, поменялась только фамилия главы Нафтогаза, а вместо проигрыша получился выигрыш ))
показать весь комментарий
02.10.2020 17:27 Ответить
.."заробив".............- ма"ть мишками важкими тягав той газ до ненькы..)))= аж упутив...
показать весь комментарий
03.10.2020 01:14 Ответить
ты сколько мешков перетащил, пока смайлик нарисовал ?
показать весь комментарий
05.10.2020 12:13 Ответить
Мог бы и намекнуть из какой дыры он привёз вирус в Украину 😀😀😀 чтобы мы туда не ездили
показать весь комментарий
02.10.2020 14:42 Ответить
Нас рать,когда Мертвечук ?
показать весь комментарий
02.10.2020 14:44 Ответить
Больше всего поражают дебилы, которые продолжают отрицать Ковид А ведь косит всех подряд не взирая на лица, должности и материальное благосостояния
показать весь комментарий
02.10.2020 14:46 Ответить
Ковид то не взирает , а вот должность и материальное благосостояние очень
даже сказываются на скорости тестирования и качестве лечения.
Так что перед ковидом не все равны.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:07 Ответить
Одужуйте .
показать весь комментарий
02.10.2020 14:58 Ответить
Вчера прилетел ,сдал ,сегодня получил результат ...
Такая скорость тестирования за счёт государства ?
показать весь комментарий
02.10.2020 15:01 Ответить
Да Андрюша,здесь сочувствия-не дождешься.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:09 Ответить
боже- пусть осушествиться справедливость
показать весь комментарий
02.10.2020 15:11 Ответить
Газа ворованного надышался?
показать весь комментарий
02.10.2020 15:13 Ответить
а ми поки борги повернемо ...
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/naftogaz-prizyvaet-osnovateley-84-predpriyatiy-***************-pogasit-dolgi
показать весь комментарий
02.10.2020 16:09 Ответить
и что мы должны его пожалеть и на лечение скинуться всей страной ???
показать весь комментарий
02.10.2020 16:23 Ответить
Да не болеет Коболев коронавирусом.
Над ним сгустились тучи за убыточную работу компании, вот он и залег на дно, якобы заболевший.
показать весь комментарий
02.10.2020 16:38 Ответить
 
 