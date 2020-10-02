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Новини Коронавірус і карантин
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Глава "Нафтогазу" Коболєв захворів на COVID-19

Глава

Глава правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв захворів на коронавірус. Діагноз підтвердився після відрядження.

Про це Коболєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики. Як казали епідеміологи, колективний імунітет сформується, коли 70% суспільства перенесуть хворобу. Тому ми були готові до цієї реальності – і як компанія, і я особисто", - зазначив Коболєв.

Він додав, що почувається добре, а всі зустрічі та інтерв'ю переніс в онлайн. Він також уточнив, що менеджмент і співробітники "Нафтогазу" переважно на дистанційній роботі ще з березня. На час самоізоляції його обов'язки виконуватиме Сергій Перелома.

"З деталей: вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував", - додав Коболєв.

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"Носіть маски, мийте руки, тримайте дистанцію", - додав глава "Нафтогазу".

Глава Нафтогазу Коболєв захворів на COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) Коболєв Андрій (823) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Коболєв заробив для України 3,6 мільярдів долларів.
А ти ?
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02.10.2020 14:42 Відповісти
+4
ляляля...... повысить в десяток раз цену товара который рядовой потребитель не может купить в другом месте кроме как у монополиста ,гарантированный государством через рынок сбыта в том числе и из за субсидий ....... это вы называете реформирование Нафтогаза ? Монопольный посредник купил газ за гривну Гарантированно внутри страны продал его за 10 ... это реформа,рынок да ?
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02.10.2020 16:04 Відповісти
+4
Миллиарды заработал не Коболев, а нанятые юристы-профессионалы из Европы и США.
А у Коболева не было и нет юридического образования.
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02.10.2020 16:35 Відповісти
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да похер
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02.10.2020 14:22 Відповісти
главное, чтобы из-за такой ламинарной мелочи цена на газ для населения не упала.
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02.10.2020 14:24 Відповісти
Это что у них пошесть или пиар!
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02.10.2020 14:26 Відповісти
"Сеня береги руку". Коболев выздоравливай и держи руку на пульсе газовой безопасности страны. И да, повышений цен на газ нам тоже не надо
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02.10.2020 14:27 Відповісти
Куда летал? На расею?
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02.10.2020 14:30 Відповісти
МАБУТЬ ЛІІТАВ ЗА МІЛЬЙОНИМ ЛІІКАРННЯНИМ.
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02.10.2020 16:08 Відповісти
На всяк випадок, спадкоємцями його статків, яки він "заробив" в Нафтогазі, повинні бути родини загиблих на Донбасі захисників України! Мама, як і всі, хай живе на пенсію. Дружина і діти на допомогу за втратою годувальника.
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02.10.2020 14:31 Відповісти
я сподіваюсь ви теж аналогічний заповіт від свого імені підготували, бо жодної істотної різниці в цьому плані між вами і Коболєвим не вбачаю.
і, до речі, Коболєв усю свою зарплатню за 2018 рік перераховував на благодійність, усі звіти є в доступі, а це близько 10 млн грн
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02.10.2020 14:35 Відповісти
хорошо быть коболевым и иметь возможность всю зарплату перечислять на благотворительность.
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02.10.2020 14:39 Відповісти
у нас не существует запрета на образование и трудолюбие
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02.10.2020 14:43 Відповісти
смешно, да.
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02.10.2020 14:47 Відповісти
не вижу без специального прибора ничего смешного.

чувак реально хорошо учился и реально хорошо работал
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02.10.2020 14:59 Відповісти
Андрей Коболев навряд ли попал бы в большой бизнес и на госслужбу без содействия своего отца. Владимир Коболев - некогда рядовой геофизик - в начале девяностых быстро уловил направление ветра перемен. Он с несколькими единомышленниками взялся за частную разработку нефтегазового шельфа Украины. Получаемая информация стоила дорого и способствовала служебному повышению. Да и средств на оплату обучения сына в институте международных отношений при Киевском университете (КНУ) хватало.
В 2002 году новоиспеченный магистр международных отношений получает должность советника в НАК «Нафтогаз Украины». До этого Коболев-младший трудился в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers в качестве аналитика и консультанта по вопросам стратегического управления и корпоративных преобразований. А на новом месте попал под крыло https://beztabu.net/yurij-bojko_p6498_biography Юрия Бойко , который нуждался не обязательно в опытном, но уж точно в теоретически подкованном схемщике. Тогда же в «Нафтогаз» на должность советника-консультанта попал и Юрий Витренко. Именно тогда персоны двух молодых специалистов в профессиональных кругах стали восприниматься неотъемлемо.
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02.10.2020 15:23 Відповісти
ну слава богу, что он туда попал, ведь он сумел качественно реформировать Нафтогаз и вывести его из убыточного предприятия, сьедавшего каждый год по несколько миллиардов долларов из ЗВР, в прибыльное, наибольшего донора госбюджета (во всяком случае до тех пор, пока к власти не пришли зеленые идиоты)
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02.10.2020 15:35 Відповісти
ляляля...... повысить в десяток раз цену товара который рядовой потребитель не может купить в другом месте кроме как у монополиста ,гарантированный государством через рынок сбыта в том числе и из за субсидий ....... это вы называете реформирование Нафтогаза ? Монопольный посредник купил газ за гривну Гарантированно внутри страны продал его за 10 ... это реформа,рынок да ?
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02.10.2020 16:04 Відповісти
и как это опровергает тот факт, что он хорошо учился и хорошо работал ?

На госслужбу, на которую в молодости попал Коболев, до сих пор полно вакансий. Иди и устраивайся. В чём проблема ?

Он вначале устроился на должность простого клерка и работал простым офисным планктоном.
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02.10.2020 17:17 Відповісти
Дайте мня лярд зарплаты, и Я в тот же день 100 миллионов отдам на фронт.
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02.10.2020 20:43 Відповісти
100 миллионов от лярда это 1/10 часть. просто отдавай на фронт 1/10 от своего нынешнего дохода.
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05.10.2020 10:12 Відповісти
Просто до слез! Хочется встать по стойке "Смирно" и запеть интернационал. Благодетель!
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15.10.2020 13:21 Відповісти
позднее зажигание? бывает...
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15.10.2020 13:29 Відповісти
Не знаю, куда и на чем летал Коболев, но знаю наверняка: ушлые турагенты-идиоты уже научились "рисовать" справки туристам, летящим на отдых. Дуболомы-туристы соглашаются отдать 600 грн. за "услуги", мол, мы ж здоровые, да и экономия.
Поскольку правдивость справок никто не проверяет, получили одну справку, сделали печать и понеслась! Масштаб мне неизвестен, но о нескольких случаях знаю.
Так что, кто сидит с тобой в самолете в течение нескольких часов, бАльшой вопрос...
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02.10.2020 14:38 Відповісти
Скільки там у фонді боротьби з ковідом лямів лишилось? Десь приблизно на три місячні зарплати Коболєва, або як на одну річну премію. Вилікується.
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02.10.2020 14:40 Відповісти
Коболєв заробив для України 3,6 мільярдів долларів.
А ти ?
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02.10.2020 14:42 Відповісти
Шкода, що цензор блокує відео з інших джерел. Я б тобі показав засідання профільного комітету з енергетики, де таким наївним юношам як ти фахівці розказали про тих 3,6 мільярда та реальну ціну, яку Україні довелось заплатити.
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02.10.2020 14:54 Відповісти
Шкода, що цензор блокує відео з інших джерел

Ти, мабуть, якийсь унікальний та феноменальний фахівець, бо більше ні в кого Цензор не блокує відео з інших джерел )))

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA4eT67pXsAhWymIsKHZHYBLcQwqsBMAB6BAgEEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSrCuWdtPLmA&usg=AOvVaw0WrrAHGWA3TkrQPTe-KCrm Засідання профільного комітету
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02.10.2020 15:06 Відповісти
Прям ХЗ. Пройшовся по коментам, дійсно є спрямування на відео. Мене минулий раз в бан кинули на тиждень за відео, хоч там не було образ, реклами чи ватовства.
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02.10.2020 15:15 Відповісти
ну ты повеселил!
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02.10.2020 15:29 Відповісти
Газпром их заплатил ? нет . Газом забрали ? НЕТ. Где деньги Зин ?
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02.10.2020 16:07 Відповісти
Дятел, как мог Газпром заплатить тот штраф, который ему должна была Украина ?
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02.10.2020 17:20 Відповісти
дятел учи матчасть ...Стокгольмский арбитражный трибунал 28 февраля 2018 года вынес решение в пользу "Нафтогаза" в споре о контракте на транзит. За недостаточный объем транзита он обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере $4,63 млрд. С учетом подтвержденного другим арбитражным решением долга в $2,1 млрд за газ, поставленный в 2014-2015 годах, "Газпром" остался должен $2,56 млрд. С тех пор эта сумма увеличилась за счет набежавших процентов.
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02.10.2020 19:53 Відповісти
Миллиарды заработал не Коболев, а нанятые юристы-профессионалы из Европы и США.
А у Коболева не было и нет юридического образования.
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02.10.2020 16:35 Відповісти
а в 2010 году под управлением Бойко такие же иностранные юристы-профессионалы из Европы и США в том же Стокгольмском арбитраже 8 июня 2010 года ПРОСРАЛИ тому же Газпрому около 3 лярдов зелени.

Прикинь, поменялась только фамилия главы Нафтогаза, а вместо проигрыша получился выигрыш ))
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02.10.2020 17:27 Відповісти
.."заробив".............- ма"ть мишками важкими тягав той газ до ненькы..)))= аж упутив...
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03.10.2020 01:14 Відповісти
ты сколько мешков перетащил, пока смайлик нарисовал ?
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05.10.2020 12:13 Відповісти
Мог бы и намекнуть из какой дыры он привёз вирус в Украину 😀😀😀 чтобы мы туда не ездили
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02.10.2020 14:42 Відповісти
Нас рать,когда Мертвечук ?
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02.10.2020 14:44 Відповісти
Больше всего поражают дебилы, которые продолжают отрицать Ковид А ведь косит всех подряд не взирая на лица, должности и материальное благосостояния
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02.10.2020 14:46 Відповісти
Ковид то не взирает , а вот должность и материальное благосостояние очень
даже сказываются на скорости тестирования и качестве лечения.
Так что перед ковидом не все равны.
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02.10.2020 15:07 Відповісти
Одужуйте .
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02.10.2020 14:58 Відповісти
Вчера прилетел ,сдал ,сегодня получил результат ...
Такая скорость тестирования за счёт государства ?
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02.10.2020 15:01 Відповісти
Да Андрюша,здесь сочувствия-не дождешься.
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02.10.2020 15:09 Відповісти
боже- пусть осушествиться справедливость
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02.10.2020 15:11 Відповісти
Газа ворованного надышался?
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02.10.2020 15:13 Відповісти
а ми поки борги повернемо ...
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/naftogaz-prizyvaet-osnovateley-84-predpriyatiy-***************-pogasit-dolgi
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02.10.2020 16:09 Відповісти
и что мы должны его пожалеть и на лечение скинуться всей страной ???
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02.10.2020 16:23 Відповісти
Да не болеет Коболев коронавирусом.
Над ним сгустились тучи за убыточную работу компании, вот он и залег на дно, якобы заболевший.
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02.10.2020 16:38 Відповісти
 
 