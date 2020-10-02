Глава "Нафтогазу" Коболєв захворів на COVID-19

Глава правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв захворів на коронавірус. Діагноз підтвердився після відрядження.

Про це Коболєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики. Як казали епідеміологи, колективний імунітет сформується, коли 70% суспільства перенесуть хворобу. Тому ми були готові до цієї реальності – і як компанія, і я особисто", - зазначив Коболєв.

Він додав, що почувається добре, а всі зустрічі та інтерв'ю переніс в онлайн. Він також уточнив, що менеджмент і співробітники "Нафтогазу" переважно на дистанційній роботі ще з березня. На час самоізоляції його обов'язки виконуватиме Сергій Перелома.

"З деталей: вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував", - додав Коболєв.

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"Носіть маски, мийте руки, тримайте дистанцію", - додав глава "Нафтогазу".