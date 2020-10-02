Глава "Нафтогазу" Коболєв захворів на COVID-19
Глава правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв захворів на коронавірус. Діагноз підтвердився після відрядження.
Про це Коболєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики. Як казали епідеміологи, колективний імунітет сформується, коли 70% суспільства перенесуть хворобу. Тому ми були готові до цієї реальності – і як компанія, і я особисто", - зазначив Коболєв.
Він додав, що почувається добре, а всі зустрічі та інтерв'ю переніс в онлайн. Він також уточнив, що менеджмент і співробітники "Нафтогазу" переважно на дистанційній роботі ще з березня. На час самоізоляції його обов'язки виконуватиме Сергій Перелома.
"З деталей: вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував", - додав Коболєв.
"Носіть маски, мийте руки, тримайте дистанцію", - додав глава "Нафтогазу".
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і, до речі, Коболєв усю свою зарплатню за 2018 рік перераховував на благодійність, усі звіти є в доступі, а це близько 10 млн грн
чувак реально хорошо учился и реально хорошо работал
В 2002 году новоиспеченный магистр международных отношений получает должность советника в НАК «Нафтогаз Украины». До этого Коболев-младший трудился в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers в качестве аналитика и консультанта по вопросам стратегического управления и корпоративных преобразований. А на новом месте попал под крыло https://beztabu.net/yurij-bojko_p6498_biography Юрия Бойко , который нуждался не обязательно в опытном, но уж точно в теоретически подкованном схемщике. Тогда же в «Нафтогаз» на должность советника-консультанта попал и Юрий Витренко. Именно тогда персоны двух молодых специалистов в профессиональных кругах стали восприниматься неотъемлемо.
На госслужбу, на которую в молодости попал Коболев, до сих пор полно вакансий. Иди и устраивайся. В чём проблема ?
Он вначале устроился на должность простого клерка и работал простым офисным планктоном.
Поскольку правдивость справок никто не проверяет, получили одну справку, сделали печать и понеслась! Масштаб мне неизвестен, но о нескольких случаях знаю.
Так что, кто сидит с тобой в самолете в течение нескольких часов, бАльшой вопрос...
А ти ?
Ти, мабуть, якийсь унікальний та феноменальний фахівець, бо більше ні в кого Цензор не блокує відео з інших джерел )))
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA4eT67pXsAhWymIsKHZHYBLcQwqsBMAB6BAgEEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSrCuWdtPLmA&usg=AOvVaw0WrrAHGWA3TkrQPTe-KCrm Засідання профільного комітету
А у Коболева не было и нет юридического образования.
Прикинь, поменялась только фамилия главы Нафтогаза, а вместо проигрыша получился выигрыш ))
даже сказываются на скорости тестирования и качестве лечения.
Так что перед ковидом не все равны.
Такая скорость тестирования за счёт государства ?
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/naftogaz-prizyvaet-osnovateley-84-predpriyatiy-***************-pogasit-dolgi
Над ним сгустились тучи за убыточную работу компании, вот он и залег на дно, якобы заболевший.