Стали известны соперники "Зари" в групповом этапе Лиги Европы

Украинский футбольный клуб "Заря" (Луганск) получил соперников в групповом турнире Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу, 2 октября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), "Заря" будет играть в группе G с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим АЕКом.

На групповой стадии Лиги Европы команды сыграют в два круга. Матчи запланированы на 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/16 финала, эта стадия начнется в феврале 2021 года.

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