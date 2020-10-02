РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12345 посетителей онлайн
Новости
6 835 6

Стали известны соперники "Зари" в групповом этапе Лиги Европы

Стали известны соперники

Украинский футбольный клуб "Заря" (Луганск) получил соперников в групповом турнире Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу, 2 октября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), "Заря" будет играть в группе G с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим АЕКом.

На групповой стадии Лиги Европы команды сыграют в два круга. Матчи запланированы на 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/16 финала, эта стадия начнется в феврале 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов

Стали известны соперники Зари в групповом этапе Лиги Европы 01

Автор: 

Заря (30) Лига Европы (180) футбол (3587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грати можно.
показать весь комментарий
02.10.2020 15:08 Ответить
можно зайняти другу сходинку
показать весь комментарий
02.10.2020 15:23 Ответить
название комманды "Брага" всегда доставляло и доставляет...
показать весь комментарий
02.10.2020 15:25 Ответить
тоді вам також сподобається місто https://www.google.com/maps/place/Buchloe,+Germany/@48.0369615,10.680866,12z/data=!4m5!3m4!1s0x479c1798cd9f1699:0x4f7fb4a356d90692!8m2!3d48.0361089!4d10.7211327 бухло
показать весь комментарий
02.10.2020 15:40 Ответить
глянув на фотки, симпатичне, до речі хоча місто з натяжкою, під наше смт. по розміру
показать весь комментарий
02.10.2020 16:07 Ответить
..та ну...- в кампанию динамо с шахтариком - ну может не с таким же позором..)))
показать весь комментарий
03.10.2020 01:27 Ответить
 
 