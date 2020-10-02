УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12819 відвідувачів онлайн
Новини
6 835 6

Оголошено суперників "Зорі" в груповому етапі Лізі Європи

Оголошено суперників

Український футбольний клуб "Зоря" (Луганськ) отримав суперників у груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За підсумками жеребкування, яке відбулося в п'ятницю, 2 жовтня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія), "Зоря" буде грати в групі G з португальською "Брагою", англійським "Лестером" і грецьким АЕКом.

На груповій стадії Ліги Європи команди зіграють у два кола. Матчі заплановані на 22 і 29 жовтня, 5 і 26 листопада, 3 і 10 грудня. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/16 фіналу, ця стадія розпочнеться в лютому 2021 року.

Також читайте: УЄФА дозволила вболівальникам повернутися на стадіони

Автор: 

Зоря (36) Ліга Європи (90) футбол (1586)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грати можно.
показати весь коментар
02.10.2020 15:08 Відповісти
можно зайняти другу сходинку
показати весь коментар
02.10.2020 15:23 Відповісти
название комманды "Брага" всегда доставляло и доставляет...
показати весь коментар
02.10.2020 15:25 Відповісти
тоді вам також сподобається місто https://www.google.com/maps/place/Buchloe,+Germany/@48.0369615,10.680866,12z/data=!4m5!3m4!1s0x479c1798cd9f1699:0x4f7fb4a356d90692!8m2!3d48.0361089!4d10.7211327 бухло
показати весь коментар
02.10.2020 15:40 Відповісти
глянув на фотки, симпатичне, до речі хоча місто з натяжкою, під наше смт. по розміру
показати весь коментар
02.10.2020 16:07 Відповісти
..та ну...- в кампанию динамо с шахтариком - ну может не с таким же позором..)))
показати весь коментар
03.10.2020 01:27 Відповісти
 
 