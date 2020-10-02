Оголошено суперників "Зорі" в груповому етапі Лізі Європи
Український футбольний клуб "Зоря" (Луганськ) отримав суперників у груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За підсумками жеребкування, яке відбулося в п'ятницю, 2 жовтня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія), "Зоря" буде грати в групі G з португальською "Брагою", англійським "Лестером" і грецьким АЕКом.
На груповій стадії Ліги Європи команди зіграють у два кола. Матчі заплановані на 22 і 29 жовтня, 5 і 26 листопада, 3 і 10 грудня. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/16 фіналу, ця стадія розпочнеться в лютому 2021 року.
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MausMike
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