Армения привела армию в полную боевую готовность, к военным присоединились добровольцы

Вооруженные силы Армении приведены в состояние полной боевой готовности и усилены добровольцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Armen Press.

Все подразделения вооруженных сил Армении приведены к самому высокому уровню боевой готовности.

Министерство обороны Армении заявило, что все подразделения вооруженных сил дежурят на оборонительных позициях.

Кроме того, к военным прибыло подкрепление в виде добровольцев. В Минобороны страны заявляют, что добровольцы имеют высокий уровень боевой подготовки.

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Инфрормагентство напоминает, что в Армении 27 сентября, с момента начала боевых действий с Азербайджаном, было объявлено военное положение.