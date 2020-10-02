Армения привела армию в полную боевую готовность, к военным присоединились добровольцы
Вооруженные силы Армении приведены в состояние полной боевой готовности и усилены добровольцами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Armen Press.
Все подразделения вооруженных сил Армении приведены к самому высокому уровню боевой готовности.
Министерство обороны Армении заявило, что все подразделения вооруженных сил дежурят на оборонительных позициях.
Кроме того, к военным прибыло подкрепление в виде добровольцев. В Минобороны страны заявляют, что добровольцы имеют высокий уровень боевой подготовки.
Инфрормагентство напоминает, что в Армении 27 сентября, с момента начала боевых действий с Азербайджаном, было объявлено военное положение.
Топ комментарии
+57 Александр Лихошва
показать весь комментарий02.10.2020 16:16 Ответить Ссылка
+55 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий02.10.2020 16:15 Ответить Ссылка
+39 Рома Маестро
показать весь комментарий02.10.2020 16:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СОЧУСТВУЮ...
в том ,что ни "поставили" на дружбу с россией..
Что автоматически сделало невозможним решение Карабахского конфликта путем переговоров...
Я укрофашист)
Під час війни певній національності проявляти свої симпатії до своєї історичної батьківщини...
Аби лише ці симпатії не виражались у матеріальній допомозі -а для цього і існують Закони...
1 октября, 23:17
Сообщается, что в районе Еревана ведут огонь комплексы ПВО С-300.
По заявлению Пашиняна, в районе Котайка и Гегаркюника силами узла ПВО Еревана сбиты 3 из 4 дронов вторгшихся в воздушное пространство Армении.
Отмечается, что это первое боевое применение С-300 в условиях полномасштабной войны, хотя высказываются предложения, что отрабатывали другие средства ПВО./Бо це ж ідіотизм -збивати дрони https://monster.livejournal.com/42346.html ракетами по мільйону доларів за штуку...
Із пушки по горобцях... ))
Комплексів ПВО Оса уже в утиль списувати не доведеться мабуть жодного, закінчилися за 4 дні війни, тут теж швидко упораєтеся, здається мені...
Так що у вірменського агресора виникли труднощі. Армія, що приведена в бойову готовність буде чекати поки міст відновлять. А як відновлять Азербайджан знову його підірве