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Новости Агрессия России против Украины Война
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Армения привела армию в полную боевую готовность, к военным присоединились добровольцы

Армения привела армию в полную боевую готовность, к военным присоединились добровольцы

Вооруженные силы Армении приведены в состояние полной боевой готовности и усилены добровольцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Armen Press.

Все подразделения вооруженных сил Армении приведены к самому высокому уровню боевой готовности.

Министерство обороны Армении заявило, что все подразделения вооруженных сил дежурят на оборонительных позициях.

Кроме того, к военным прибыло подкрепление в виде добровольцев. В Минобороны страны заявляют, что добровольцы имеют высокий уровень боевой подготовки. 

Читайте также: Азербайджан готов остановить боевые действия, если ВС Армении покинут Нагорный Карабах, - президент Алиев

Инфрормагентство напоминает, что в Армении 27 сентября, с момента начала боевых действий с Азербайджаном, было объявлено военное положение.

Азербайджан (794) Армения (829)


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Топ комментарии
+57
Других нет, Симоньян отказалась ехать
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02.10.2020 16:16 Ответить
+55
Добровольцы - это те, которые через територию Ирана зашли, русскочелюстные? или сирийцы подтянулись так же через территорию Ирана?
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02.10.2020 16:15 Ответить
+39
а также Петросян, Акопян, Галустян и Мартиросян.... у них гастроли....
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02.10.2020 16:20 Ответить
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Армянам...
СОЧУСТВУЮ...

в том ,что ни "поставили" на дружбу с россией..
Что автоматически сделало невозможним решение Карабахского конфликта путем переговоров...
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02.10.2020 18:22 Ответить
а чего им сочуствовать? армянские волосатые бабы еще нарожают.
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02.10.2020 23:04 Ответить
А до чого тут Арменія - йде контр-терористична операція проти анклаву не признаного самою Арменіює, чого це ти кацапський прихвостень возбудився ?
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02.10.2020 17:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Gow1RY-P4w0

Я укрофашист)
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02.10.2020 17:40 Ответить
краще б ти був просто українцем вірменського походження, Арменію ніхто нищить не збирається, то заспокойся, а різні воплівидоплясова завжди бувають, коли щось відбувається у світі
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02.10.2020 17:58 Ответить
Я просто шучу) я и есть гражданин Украины армянского происхождения)
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02.10.2020 18:00 Ответить
Це цілковито природньо..
Під час війни певній національності проявляти свої симпатії до своєї історичної батьківщини...

Аби лише ці симпатії не виражались у матеріальній допомозі -а для цього і існують Закони...
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02.10.2020 18:25 Ответить
як ти себе почуваєш українцем, то роби щось корисне для України, а не переймайся пропагандою національної ворожнечі пашиняна та *****
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02.10.2020 18:07 Ответить
Эдмонд, Вы не обращайте внимание, здесь полно неадекватов. Вы защищали Украину и многие это знают. Сами понимаете, как украинцы реагируют на рашу и её союзников, а также помним, как Армения голосовала в ООН по Крыму. В девяностых, украинцы участвовали в боях на стороне Армении, а сейчас симпатии на другой стороне. Правда, Вы это сами знаете и понимаете, просто меня коробит от некоторых высказываний в ваш адрес.
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02.10.2020 18:08 Ответить
Пусть говорят, язык без костей, потому они и прячут свои ФИО и лица, ведь глядя в глаза они не рискнут такое говорить)
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02.10.2020 19:14 Ответить
11 стран поддержали аннексию Крыма в ООН. Среди них Армения и Беларусь. Куда уж "официальнее"!!!
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03.10.2020 03:45 Ответить
Вчасно бацька вагнериків повернув,так би "добровольців" менше було.
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02.10.2020 17:24 Ответить
пан есаул жолтама тюльпане пакалодников Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці - Цензор.НЕТ 8477
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02.10.2020 17:29 Ответить
Армяшки засуетились,турки с азербайджанцами вас раздавят как тараканов,если только фашисты из засрашки за вас не впишутся,существование Армении зависит от капризов одного монголоидного карлика в кремле,с соседями нужно было жить в мире,а не воевать с ними.
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02.10.2020 18:01 Ответить
https://colonelcassad.livejournal.com/6210842.html С-300 под Ереваном сбили 3 БПЛА Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці - Цензор.НЕТ 4806
1 октября, 23:17
Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці - Цензор.НЕТ 4806

Сообщается, что в районе Еревана ведут огонь комплексы ПВО С-300.
По заявлению Пашиняна, в районе Котайка и Гегаркюника силами узла ПВО Еревана сбиты 3 из 4 дронов вторгшихся в воздушное пространство Армении.

Отмечается, что это первое боевое применение С-300 в условиях полномасштабной войны, хотя высказываются предложения, что отрабатывали другие средства ПВО./Бо це ж ідіотизм -збивати дрони https://monster.livejournal.com/42346.html ракетами по мільйону доларів за штуку...

Із пушки по горобцях... ))
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02.10.2020 18:08 Ответить
дрони теж не дешеві іграшки
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02.10.2020 18:13 Ответить
вони можуть стать дешевими, якщо їх виготовлятимуть масово мільонами на китайських підприємствах, до чого ймовірно може і дойти
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02.10.2020 18:17 Ответить
Більшість дронів має собівартість близько 1000 баксів за штуку. І Азербайджан має власне виробництво дронів, які використовує. І клепає їх на конвеєрі, тисячами. Це тупо розхідний матеріал, як гранати чи набої, тільки трішки дорожчі. А С-300 у вірмен 5 дивізіонів, по 48 ракет на дивізіон, = 240 ракет. Одну установку безпілотниками уже накрили, до речі, це мінус чотири ракети щонайменше. І ще 4 ракети ці генії випустили по 4 дронам, уже мінімум 8 ракет немає...
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03.10.2020 10:51 Ответить
хай краще Точкой У про дронах стріляють, як вони та арцахерів задовбали
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03.10.2020 17:18 Ответить
Ще 232 залпа максимум, і списувати в утиль нічого не треба. Так тримати!
Комплексів ПВО Оса уже в утиль списувати не доведеться мабуть жодного, закінчилися за 4 дні війни, тут теж швидко упораєтеся, здається мені...
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03.10.2020 10:55 Ответить
Стесняюсь спросить: А ДО этой "полной боевой готовности", типа, на расслабоне были? Или после такого громогласного заявления армия Азербайджана должна испугаться и убежать? Напоминает анекдот про того пса, который ночью испугал сам себя.
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02.10.2020 18:09 Ответить
И толку ,их противник по технике ушел лет а 50,а армяне еще в совковых касках ходят..
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02.10.2020 18:20 Ответить
Потому что стальные не особо хуже кевларовых
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02.10.2020 19:15 Ответить
Ну-ну.
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03.10.2020 10:56 Ответить
никто не победит.
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02.10.2020 18:28 Ответить
коли ***** подохне переможе весь світ
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02.10.2020 18:32 Ответить
Нічого не зміниться. Буде *****-2, ***** 3, 4 і т.д. - це титул правителя *****стану. Так буде до повного розвалу *****стану.
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03.10.2020 03:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9S6xlvOZxkc&ab_channel=DialogUA-%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0online Армія Азербайджану рознесла міст, що з'єднував Вірменію і Карабах (ВІДЕО)

Так що у вірменського агресора виникли труднощі. Армія, що приведена в бойову готовність буде чекати поки міст відновлять. А як відновлять Азербайджан знову його підірве
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02.10.2020 18:37 Ответить
В Карабахе воюют именно ВС Армении. Сын того же Пашиняна служил срочную службу в Карабахе. Эта инфа легко проверяется
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02.10.2020 18:45 Ответить
от всей души желаю вам вернуть свою землю.
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02.10.2020 18:53 Ответить
Да, у нас никто и не сомневается в этом. Какая еще армия может быть у района с 140 тыс. населения.
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02.10.2020 18:59 Ответить
Ilham Mammedov, желаю вашему народу и вашей армии победы над агрессором и освобождении оккупированных территорий
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02.10.2020 19:07 Ответить
Добровольцы~ свиноморды мордора?
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03.10.2020 12:31 Ответить
більше цих добровольців перемеле Азербайджан менше їх поїде до нас. Так шо удачі їм. Хай косять русню.
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04.10.2020 13:13 Ответить
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