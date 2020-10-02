Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці

Збройні сили Вірменії приведено в стан повної бойової готовності і посилено добровольцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Armen Press.

Всі підрозділи збройних сил Вірменії приведено до найвищого рівня бойової готовності.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що всі підрозділи збройних сил чергують на оборонних позиціях.

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Крім того, до військових прибуло підкріплення у вигляді добровольців. У Міноборони країни заявляють, що добровольці мають високий рівень бойової підготовки.

Інфрормагентство нагадує, що у Вірменії 27 вересня, від моменту початку бойових дій з Азербайджаном, було оголошено воєнний стан.