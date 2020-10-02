Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці
Збройні сили Вірменії приведено в стан повної бойової готовності і посилено добровольцями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Armen Press.
Всі підрозділи збройних сил Вірменії приведено до найвищого рівня бойової готовності.
Міністерство оборони Вірменії заявило, що всі підрозділи збройних сил чергують на оборонних позиціях.
Крім того, до військових прибуло підкріплення у вигляді добровольців. У Міноборони країни заявляють, що добровольці мають високий рівень бойової підготовки.
Інфрормагентство нагадує, що у Вірменії 27 вересня, від моменту початку бойових дій з Азербайджаном, було оголошено воєнний стан.
Топ коментарі
+57 Александр Лихошва
показати весь коментар02.10.2020 16:16 Відповісти Посилання
+55 Vyacheslav Nesterov
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+39 Рома Маестро
показати весь коментар02.10.2020 16:20 Відповісти Посилання
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СОЧУСТВУЮ...
в том ,что ни "поставили" на дружбу с россией..
Что автоматически сделало невозможним решение Карабахского конфликта путем переговоров...
Я укрофашист)
Під час війни певній національності проявляти свої симпатії до своєї історичної батьківщини...
Аби лише ці симпатії не виражались у матеріальній допомозі -а для цього і існують Закони...
1 октября, 23:17
Сообщается, что в районе Еревана ведут огонь комплексы ПВО С-300.
По заявлению Пашиняна, в районе Котайка и Гегаркюника силами узла ПВО Еревана сбиты 3 из 4 дронов вторгшихся в воздушное пространство Армении.
Отмечается, что это первое боевое применение С-300 в условиях полномасштабной войны, хотя высказываются предложения, что отрабатывали другие средства ПВО./Бо це ж ідіотизм -збивати дрони https://monster.livejournal.com/42346.html ракетами по мільйону доларів за штуку...
Із пушки по горобцях... ))
Комплексів ПВО Оса уже в утиль списувати не доведеться мабуть жодного, закінчилися за 4 дні війни, тут теж швидко упораєтеся, здається мені...
Так що у вірменського агресора виникли труднощі. Армія, що приведена в бойову готовність буде чекати поки міст відновлять. А як відновлять Азербайджан знову його підірве