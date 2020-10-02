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Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці

Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці

Збройні сили Вірменії приведено в стан повної бойової готовності і посилено добровольцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Armen Press.

Всі підрозділи збройних сил Вірменії приведено до найвищого рівня бойової готовності.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що всі підрозділи збройних сил чергують на оборонних позиціях.

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Крім того, до військових прибуло підкріплення у вигляді добровольців. У Міноборони країни заявляють, що добровольці мають високий рівень бойової підготовки.

Інфрормагентство нагадує, що у Вірменії 27 вересня, від моменту початку бойових дій з Азербайджаном, було оголошено воєнний стан.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738)


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Топ коментарі
+57
Других нет, Симоньян отказалась ехать
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02.10.2020 16:16 Відповісти
+55
Добровольцы - это те, которые через територию Ирана зашли, русскочелюстные? или сирийцы подтянулись так же через территорию Ирана?
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02.10.2020 16:15 Відповісти
+39
а также Петросян, Акопян, Галустян и Мартиросян.... у них гастроли....
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02.10.2020 16:20 Відповісти
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Армянам...
СОЧУСТВУЮ...

в том ,что ни "поставили" на дружбу с россией..
Что автоматически сделало невозможним решение Карабахского конфликта путем переговоров...
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02.10.2020 18:22 Відповісти
а чего им сочуствовать? армянские волосатые бабы еще нарожают.
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02.10.2020 23:04 Відповісти
А до чого тут Арменія - йде контр-терористична операція проти анклаву не признаного самою Арменіює, чого це ти кацапський прихвостень возбудився ?
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02.10.2020 17:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Gow1RY-P4w0

Я укрофашист)
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02.10.2020 17:40 Відповісти
краще б ти був просто українцем вірменського походження, Арменію ніхто нищить не збирається, то заспокойся, а різні воплівидоплясова завжди бувають, коли щось відбувається у світі
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02.10.2020 17:58 Відповісти
Я просто шучу) я и есть гражданин Украины армянского происхождения)
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02.10.2020 18:00 Відповісти
Це цілковито природньо..
Під час війни певній національності проявляти свої симпатії до своєї історичної батьківщини...

Аби лише ці симпатії не виражались у матеріальній допомозі -а для цього і існують Закони...
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02.10.2020 18:25 Відповісти
як ти себе почуваєш українцем, то роби щось корисне для України, а не переймайся пропагандою національної ворожнечі пашиняна та *****
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02.10.2020 18:07 Відповісти
Эдмонд, Вы не обращайте внимание, здесь полно неадекватов. Вы защищали Украину и многие это знают. Сами понимаете, как украинцы реагируют на рашу и её союзников, а также помним, как Армения голосовала в ООН по Крыму. В девяностых, украинцы участвовали в боях на стороне Армении, а сейчас симпатии на другой стороне. Правда, Вы это сами знаете и понимаете, просто меня коробит от некоторых высказываний в ваш адрес.
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02.10.2020 18:08 Відповісти
Пусть говорят, язык без костей, потому они и прячут свои ФИО и лица, ведь глядя в глаза они не рискнут такое говорить)
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02.10.2020 19:14 Відповісти
11 стран поддержали аннексию Крыма в ООН. Среди них Армения и Беларусь. Куда уж "официальнее"!!!
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03.10.2020 03:45 Відповісти
Вчасно бацька вагнериків повернув,так би "добровольців" менше було.
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02.10.2020 17:24 Відповісти
пан есаул жолтама тюльпане пакалодников Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці - Цензор.НЕТ 8477
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02.10.2020 17:29 Відповісти
Армяшки засуетились,турки с азербайджанцами вас раздавят как тараканов,если только фашисты из засрашки за вас не впишутся,существование Армении зависит от капризов одного монголоидного карлика в кремле,с соседями нужно было жить в мире,а не воевать с ними.
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02.10.2020 18:01 Відповісти
https://colonelcassad.livejournal.com/6210842.html С-300 под Ереваном сбили 3 БПЛА Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці - Цензор.НЕТ 4806
1 октября, 23:17
Вірменія привела армію в повну бойову готовність, до військових приєдналися добровольці - Цензор.НЕТ 4806

Сообщается, что в районе Еревана ведут огонь комплексы ПВО С-300.
По заявлению Пашиняна, в районе Котайка и Гегаркюника силами узла ПВО Еревана сбиты 3 из 4 дронов вторгшихся в воздушное пространство Армении.

Отмечается, что это первое боевое применение С-300 в условиях полномасштабной войны, хотя высказываются предложения, что отрабатывали другие средства ПВО./Бо це ж ідіотизм -збивати дрони https://monster.livejournal.com/42346.html ракетами по мільйону доларів за штуку...

Із пушки по горобцях... ))
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02.10.2020 18:08 Відповісти
дрони теж не дешеві іграшки
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02.10.2020 18:13 Відповісти
вони можуть стать дешевими, якщо їх виготовлятимуть масово мільонами на китайських підприємствах, до чого ймовірно може і дойти
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02.10.2020 18:17 Відповісти
Більшість дронів має собівартість близько 1000 баксів за штуку. І Азербайджан має власне виробництво дронів, які використовує. І клепає їх на конвеєрі, тисячами. Це тупо розхідний матеріал, як гранати чи набої, тільки трішки дорожчі. А С-300 у вірмен 5 дивізіонів, по 48 ракет на дивізіон, = 240 ракет. Одну установку безпілотниками уже накрили, до речі, це мінус чотири ракети щонайменше. І ще 4 ракети ці генії випустили по 4 дронам, уже мінімум 8 ракет немає...
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03.10.2020 10:51 Відповісти
хай краще Точкой У про дронах стріляють, як вони та арцахерів задовбали
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03.10.2020 17:18 Відповісти
Ще 232 залпа максимум, і списувати в утиль нічого не треба. Так тримати!
Комплексів ПВО Оса уже в утиль списувати не доведеться мабуть жодного, закінчилися за 4 дні війни, тут теж швидко упораєтеся, здається мені...
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03.10.2020 10:55 Відповісти
Стесняюсь спросить: А ДО этой "полной боевой готовности", типа, на расслабоне были? Или после такого громогласного заявления армия Азербайджана должна испугаться и убежать? Напоминает анекдот про того пса, который ночью испугал сам себя.
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02.10.2020 18:09 Відповісти
И толку ,их противник по технике ушел лет а 50,а армяне еще в совковых касках ходят..
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02.10.2020 18:20 Відповісти
Потому что стальные не особо хуже кевларовых
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02.10.2020 19:15 Відповісти
Ну-ну.
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03.10.2020 10:56 Відповісти
никто не победит.
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02.10.2020 18:28 Відповісти
коли ***** подохне переможе весь світ
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02.10.2020 18:32 Відповісти
Нічого не зміниться. Буде *****-2, ***** 3, 4 і т.д. - це титул правителя *****стану. Так буде до повного розвалу *****стану.
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03.10.2020 03:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9S6xlvOZxkc&ab_channel=DialogUA-%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0online Армія Азербайджану рознесла міст, що з'єднував Вірменію і Карабах (ВІДЕО)

Так що у вірменського агресора виникли труднощі. Армія, що приведена в бойову готовність буде чекати поки міст відновлять. А як відновлять Азербайджан знову його підірве
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02.10.2020 18:37 Відповісти
В Карабахе воюют именно ВС Армении. Сын того же Пашиняна служил срочную службу в Карабахе. Эта инфа легко проверяется
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02.10.2020 18:45 Відповісти
от всей души желаю вам вернуть свою землю.
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02.10.2020 18:53 Відповісти
Да, у нас никто и не сомневается в этом. Какая еще армия может быть у района с 140 тыс. населения.
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02.10.2020 18:59 Відповісти
Ilham Mammedov, желаю вашему народу и вашей армии победы над агрессором и освобождении оккупированных территорий
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02.10.2020 19:07 Відповісти
Добровольцы~ свиноморды мордора?
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03.10.2020 12:31 Відповісти
більше цих добровольців перемеле Азербайджан менше їх поїде до нас. Так шо удачі їм. Хай косять русню.
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04.10.2020 13:13 Відповісти
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