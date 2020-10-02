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Новости Коронавирус и карантин
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В Израиле больных COVID-19 вылечили благодаря экспериментальным лекарствам

В Израиле больных COVID-19 вылечили благодаря экспериментальным лекарствам

В Израиле, в иерусалимской больнице "Хадасса", впервые с помощью экспериментальных лекарств Alostra вылечили пациентов от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ua", об этом сообщает сайт израильского телеканала N12.

Курс лечения основан на использовании человеческих клеток, взятых от доноров. В результате чего пациентов, болевших COVID-19, признали абсолютно здоровыми.

Лекарство разработали благодаря исследованию главы отделения внутренней медицины и руководителя красной зоны "Хадасса" профессора Дрора Меврураха.

"Препарат предназначен для лечения широкого круга медицинских случаев, в которых наблюдается повышенная активность иммунной системы, что приводит к увеличению секреции белков клетками иммунной системы, называемых цитокинами, и вызывает цитокиновый шторм. Его действие осуществляется путем обработки клеток, взятых у здорового донора и индуцированных в лаборатории таким образом, что они при введении в тело пациента сдерживают воспаление или цитокиновый шторм, который очень вреден для больного", - объяснил ученый.

Последнего пятого пациента, который был болен Covid, выписали из больницы "Хадасса" 30 сентября.

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Израиль (1940) карантин (16729) лекарства (1227) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) выздоровление (41)


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Топ комментарии
+8
новость просто ни о чём . до этого ещё ни один больной в мире не выздоравливал ? евреи такие евреи . дексаметазон слишком дешёвый для лечения именно цитоксинового шторма ?
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02.10.2020 18:29 Ответить
+5
варіант -імунна система пацієнта перемогла Ковід..

чи допомогли у цьому рашистські ліки -це ще питання..
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02.10.2020 17:47 Ответить
+3
Ключевая часть фразы: В ИЗРАИЛЕ!
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02.10.2020 17:34 Ответить
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Ключевая часть фразы: В ИЗРАИЛЕ!
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02.10.2020 17:34 Ответить
Уже третья страна после Китая и РФ. -В России вылечили второго пациента с коронавирусом. 12 февраля 2020
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02.10.2020 17:45 Ответить
варіант -імунна система пацієнта перемогла Ковід..

чи допомогли у цьому рашистські ліки -це ще питання..
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02.10.2020 17:47 Ответить
В Роисси.... Видел, что на заборе написано?
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02.10.2020 20:15 Ответить
И наоборот?
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02.10.2020 20:31 Ответить
מיר לעבן נישט אזוי(mir lebn nisht azoy)-нам так не жить.
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02.10.2020 17:56 Ответить
нам так не жить./действительно, так жить не хочется. Может, и обойдётся. Господь милостив.
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02.10.2020 18:54 Ответить
Як там недавно кричали в коментарях "пускай выкапывают своего бога и валят в Израиль"?
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02.10.2020 17:56 Ответить
В то же время евреи не признают мокшанскую вакцину: мол, она экспериментальная и проверена на малом количестве больных ковидом.
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02.10.2020 18:01 Ответить
Що гірше,не було контрольної групи ,котрій би давали плацебо..

Тобто рашен "чудо ліки" Спутнік 5 х.й знає,чи взагалі від чогось допомагають...
а от шкодять на багато що точно...
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02.10.2020 20:26 Ответить
Во всяком случае, помогают или вредят, мокшане определят на своих добровольцах, и сразу отметать с порога их возможное спасение миллионов жизней - глупо.
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02.10.2020 20:37 Ответить
новость просто ни о чём . до этого ещё ни один больной в мире не выздоравливал ? евреи такие евреи . дексаметазон слишком дешёвый для лечения именно цитоксинового шторма ?
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02.10.2020 18:29 Ответить
Tcли больной не умирает, то он выздоравливает и таковых 98%, причём без израильского чудо-лекарства
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02.10.2020 19:03 Ответить
В Варшаві ще весною вилікували декілька людей таким чином https://famicord.eu/about-us/list-of-life-saving-transplantations
А в Китаї такі методики є з 2008 року. https://www.facebook.com/ubsk.official/photos/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-hcov-19-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80/1440128242825112/

Але цензор про це не пише. Ізраілю до медицини далеченько.
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02.10.2020 20:32 Ответить
 
 