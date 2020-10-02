В Израиле больных COVID-19 вылечили благодаря экспериментальным лекарствам

В Израиле, в иерусалимской больнице "Хадасса", впервые с помощью экспериментальных лекарств Alostra вылечили пациентов от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ua", об этом сообщает сайт израильского телеканала N12.

Курс лечения основан на использовании человеческих клеток, взятых от доноров. В результате чего пациентов, болевших COVID-19, признали абсолютно здоровыми.

Лекарство разработали благодаря исследованию главы отделения внутренней медицины и руководителя красной зоны "Хадасса" профессора Дрора Меврураха.

"Препарат предназначен для лечения широкого круга медицинских случаев, в которых наблюдается повышенная активность иммунной системы, что приводит к увеличению секреции белков клетками иммунной системы, называемых цитокинами, и вызывает цитокиновый шторм. Его действие осуществляется путем обработки клеток, взятых у здорового донора и индуцированных в лаборатории таким образом, что они при введении в тело пациента сдерживают воспаление или цитокиновый шторм, который очень вреден для больного", - объяснил ученый.

Последнего пятого пациента, который был болен Covid, выписали из больницы "Хадасса" 30 сентября.

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