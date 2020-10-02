В Ізраїлі хворих на COVID-19 вилікували завдяки експериментальним лікам

В Ізраїлі, в єрусалимській лікарні "Хадасса", вперше за допомогою експериментальних ліків Alostra вилікували пацієнтів від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Gazeta.ua", про це повідомляє сайт ізраїльського телеканалу N12.

Курс лікування заснований на використанні людських клітин, взятих від донорів. В результаті чого пацієнтів, що хворіли на COVID-19, визнали абсолютно здоровими.

Ліки розробили завдяки дослідженню голови відділення внутрішньої медицини і керівника червоної зони "Хадасса" професора Дрора Меврураха.

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"Препарат призначений для лікування широкого кола медичних випадків, в яких спостерігається підвищена активність імунної системи, що призводить до збільшення секреції білків клітинами імунної системи, званих цитокінами, і викликає цитокіновий шторм. Його дія здійснюється шляхом обробки клітин, взятих у здорового донора і індукованих в лабораторії таким чином, що вони під час введення в тіло пацієнта стримують запалення або цитокіновий шторм, який дуже шкідливий для хворого", - пояснив учений.

Останнього п'ятого пацієнта, який був хворий на Covid, виписали з лікарні "Хадасса" 30 вересня.