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Новини Коронавірус і карантин
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В Ізраїлі хворих на COVID-19 вилікували завдяки експериментальним лікам

В Ізраїлі хворих на COVID-19 вилікували завдяки експериментальним лікам

В Ізраїлі, в єрусалимській лікарні "Хадасса", вперше за допомогою експериментальних ліків Alostra вилікували пацієнтів від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Gazeta.ua", про це повідомляє сайт ізраїльського телеканалу N12.

Курс лікування заснований на використанні людських клітин, взятих від донорів. В результаті чого пацієнтів, що хворіли на COVID-19, визнали абсолютно здоровими.

Ліки розробили завдяки дослідженню голови відділення внутрішньої медицини і керівника червоної зони "Хадасса" професора Дрора Меврураха.

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"Препарат призначений для лікування широкого кола медичних випадків, в яких спостерігається підвищена активність імунної системи, що призводить до збільшення секреції білків клітинами імунної системи, званих цитокінами, і викликає цитокіновий шторм. Його дія здійснюється шляхом обробки клітин, взятих у здорового донора і індукованих в лабораторії таким чином, що вони під час введення в тіло пацієнта стримують запалення або цитокіновий шторм, який дуже шкідливий для хворого", - пояснив учений.

Останнього п'ятого пацієнта, який був хворий на Covid, виписали з лікарні "Хадасса" 30 вересня.

Автор: 

Ізраїль (1658) карантин (18172) ліки (1333) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) одужання (42)


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Топ коментарі
+8
новость просто ни о чём . до этого ещё ни один больной в мире не выздоравливал ? евреи такие евреи . дексаметазон слишком дешёвый для лечения именно цитоксинового шторма ?
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02.10.2020 18:29 Відповісти
+5
варіант -імунна система пацієнта перемогла Ковід..

чи допомогли у цьому рашистські ліки -це ще питання..
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02.10.2020 17:47 Відповісти
+3
Ключевая часть фразы: В ИЗРАИЛЕ!
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02.10.2020 17:34 Відповісти
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Ключевая часть фразы: В ИЗРАИЛЕ!
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02.10.2020 17:34 Відповісти
Уже третья страна после Китая и РФ. -В России вылечили второго пациента с коронавирусом. 12 февраля 2020
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02.10.2020 17:45 Відповісти
варіант -імунна система пацієнта перемогла Ковід..

чи допомогли у цьому рашистські ліки -це ще питання..
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02.10.2020 17:47 Відповісти
В Роисси.... Видел, что на заборе написано?
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02.10.2020 20:15 Відповісти
И наоборот?
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02.10.2020 20:31 Відповісти
מיר לעבן נישט אזוי(mir lebn nisht azoy)-нам так не жить.
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02.10.2020 17:56 Відповісти
нам так не жить./действительно, так жить не хочется. Может, и обойдётся. Господь милостив.
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02.10.2020 18:54 Відповісти
Як там недавно кричали в коментарях "пускай выкапывают своего бога и валят в Израиль"?
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02.10.2020 17:56 Відповісти
В то же время евреи не признают мокшанскую вакцину: мол, она экспериментальная и проверена на малом количестве больных ковидом.
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02.10.2020 18:01 Відповісти
Що гірше,не було контрольної групи ,котрій би давали плацебо..

Тобто рашен "чудо ліки" Спутнік 5 х.й знає,чи взагалі від чогось допомагають...
а от шкодять на багато що точно...
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02.10.2020 20:26 Відповісти
Во всяком случае, помогают или вредят, мокшане определят на своих добровольцах, и сразу отметать с порога их возможное спасение миллионов жизней - глупо.
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02.10.2020 20:37 Відповісти
новость просто ни о чём . до этого ещё ни один больной в мире не выздоравливал ? евреи такие евреи . дексаметазон слишком дешёвый для лечения именно цитоксинового шторма ?
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02.10.2020 18:29 Відповісти
Tcли больной не умирает, то он выздоравливает и таковых 98%, причём без израильского чудо-лекарства
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02.10.2020 19:03 Відповісти
В Варшаві ще весною вилікували декілька людей таким чином https://famicord.eu/about-us/list-of-life-saving-transplantations
А в Китаї такі методики є з 2008 року. https://www.facebook.com/ubsk.official/photos/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-hcov-19-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80/1440128242825112/

Але цензор про це не пише. Ізраілю до медицини далеченько.
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02.10.2020 20:32 Відповісти
 
 