Наемники РФ трижды открывали огонь на Донбассе, - ООС
С начала текущих суток, 2 октября, наемники Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Так, в ночное время с интервалом в 1 час на участке вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем. Кроме того, после обеда противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 пятницы.
Помимо этого в сводке отмечается, что уже третьи сутки военнослужащие Вооруженных сил совместно с пожарными Госслужбы Украины по ЧС ликвидируют пожары на Луганщине. Так, уже локализованы очаги пожаров возле населенных пунктов Трехизбенка, Новоалександровка, Боброво, Артема, Айдар, Болотенное, Станица Луганская и Старобельск.
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ПЕРЕМИР`Я" ПО-ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
Окупанти свідомо та цілеспрямовано спричинили масштабні пожежі на Луганщині, які забрали життя вже 9 людей, ще 12 опинились в лікарні. Ворог безперешкодно використав на різних ділянка трасуючі кулі для підпалу сухостою. Через складні погодні умови, пожежа вже охопила 85 гектарів підконтрольних Україні територій та змусила близько 1000 людей покинути свої домівки.
Фактично, окупанти вбили 9 українців, бо через Зеленського армія не має можливості захищати мирне населення:
заборонена розвідка на передовій, тому неможливо зупиняти диверсійні групи;
заборонене снайперське прикриття, без якого терористи спокійно використовують трасуючі кулі прямо на лінії фронту;
заборонено відкривати вогонь для придушення провокацій.
Відповідальність за катастрофічну пожежу в Луганській області і за загиблих в ній Зермак ділить з російськими окупантами - це ціна фейкового перемир'я.
Завтра, 3 жовтня, у місті Славута відбудеться прощання з українським героєм, офіцером центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України Володимиром Фомюком, який загинув в зоні проведення операції об'єднаних сил на сході України.
Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор.
За інформацією виконавчого комітету Славутської міської ради, в зоні проведення ООС перестало битися серце 33-річного славутчанина Володимира Фомюка. Причини загибелі офіцера не повідомляють, посилаючись на те, що офіційної інформації не має.
У виконкомі Славутської міськради додають, що пощання з загиблим героєм відбудеться завтра, 3 жовтня, опівдні в міському Палаці культури.
У Володимира Фомюка в Славуті залишилися батьки та сестра