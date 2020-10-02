Найманці РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Від початку поточної доби, 2 жовтня, найманці Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Так, у нічний час з інтервалом в 1 годину на ділянці поблизу Авдіївки противник застосував гранатомети різних систем. Крім того, після обіду противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає", - сказано у зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.30 п'ятниці.

Крім цього у зведенні зазначається, що вже третю добу військовослужбовці Збройних сил спільно з пожежниками Держслужби України з НС ліквідовують пожежі на Луганщині. Так, вже локалізовано осередки пожеж біля населених пунктів Трьохізбенка, Новоолександрівка, Боброве, Артема, Айдар, Болотенне, Станиця Луганська і Старобільськ.

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