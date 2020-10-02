Найманці РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, - ООС
Від початку поточної доби, 2 жовтня, найманці Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Так, у нічний час з інтервалом в 1 годину на ділянці поблизу Авдіївки противник застосував гранатомети різних систем. Крім того, після обіду противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає", - сказано у зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.30 п'ятниці.
Крім цього у зведенні зазначається, що вже третю добу військовослужбовці Збройних сил спільно з пожежниками Держслужби України з НС ліквідовують пожежі на Луганщині. Так, вже локалізовано осередки пожеж біля населених пунктів Трьохізбенка, Новоолександрівка, Боброве, Артема, Айдар, Болотенне, Станиця Луганська і Старобільськ.
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ПЕРЕМИР`Я" ПО-ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
Окупанти свідомо та цілеспрямовано спричинили масштабні пожежі на Луганщині, які забрали життя вже 9 людей, ще 12 опинились в лікарні. Ворог безперешкодно використав на різних ділянка трасуючі кулі для підпалу сухостою. Через складні погодні умови, пожежа вже охопила 85 гектарів підконтрольних Україні територій та змусила близько 1000 людей покинути свої домівки.
Фактично, окупанти вбили 9 українців, бо через Зеленського армія не має можливості захищати мирне населення:
заборонена розвідка на передовій, тому неможливо зупиняти диверсійні групи;
заборонене снайперське прикриття, без якого терористи спокійно використовують трасуючі кулі прямо на лінії фронту;
заборонено відкривати вогонь для придушення провокацій.
Відповідальність за катастрофічну пожежу в Луганській області і за загиблих в ній Зермак ділить з російськими окупантами - це ціна фейкового перемир'я.
Завтра, 3 жовтня, у місті Славута відбудеться прощання з українським героєм, офіцером центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України Володимиром Фомюком, який загинув в зоні проведення операції об'єднаних сил на сході України.
Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор.
За інформацією виконавчого комітету Славутської міської ради, в зоні проведення ООС перестало битися серце 33-річного славутчанина Володимира Фомюка. Причини загибелі офіцера не повідомляють, посилаючись на те, що офіційної інформації не має.
У виконкомі Славутської міськради додають, що пощання з загиблим героєм відбудеться завтра, 3 жовтня, опівдні в міському Палаці культури.
У Володимира Фомюка в Славуті залишилися батьки та сестра