США ввели санкции против ряда белорусских чиновников

Соединенные Штаты ввели санкции против белорусских чиновников. В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, в том числе ряда силовиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Под санкции попали секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Беларуси. Причиной этому стали разногласия по этому вопросу в Европейском союзе.