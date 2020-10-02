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Новости Революция в Беларуси
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США ввели санкции против ряда белорусских чиновников

США ввели санкции против ряда белорусских чиновников

Соединенные Штаты ввели санкции против белорусских чиновников. В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, в том числе ряда силовиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Под санкции попали секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь вводит ответные санкции против Евросоюза, - МИД РБ

Напомним, ранее Соединенные Штаты воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Беларуси. Причиной этому стали разногласия по этому вопросу в Европейском союзе.

Автор: 

Беларусь (7921) санкции (11458) США (27118)


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Топ комментарии
+4
Тепер Мудіщев має ввести нищівні санкції проти З'єднаних Стейтів Ґамерики. Заморозити счіт Трампа у "Білагропромбанку" і не завантажувати ґамериканські бульботанкери у портах Біларусі США ввели санкции против ряда белорусских чиновников - Цензор.НЕТ 1750
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02.10.2020 19:25 Ответить
+2
Повернути Ілону Маску, «Теслу».
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02.10.2020 19:32 Ответить
+1
ПОТУЖНО! А чому не 9-ть?
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02.10.2020 19:11 Ответить
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ПОТУЖНО! А чому не 9-ть?
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02.10.2020 19:11 Ответить
Главное, чтоб Шуру не разорвало, когда он что-то пропердит в ответ.
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02.10.2020 19:15 Ответить
Тепер Мудіщев має ввести нищівні санкції проти З'єднаних Стейтів Ґамерики. Заморозити счіт Трампа у "Білагропромбанку" і не завантажувати ґамериканські бульботанкери у портах Біларусі США ввели санкции против ряда белорусских чиновников - Цензор.НЕТ 1750
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02.10.2020 19:25 Ответить
Повернути Ілону Маску, «Теслу».
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02.10.2020 19:32 Ответить
***Білоруський протест -ЦЕ ПРОСТО "ВИНІС МОЗКУ " !!!

СВЕТЛАЯ СУББОТА (03.10)
За прошедшую неделю мы увидели множество потрясающих женщин и вальс цветов во всех городах Беларуси!
🌸 Предлагаем вам в эту субботу объединить наши усилия и провести время с максимальной пользой для тех, кто очень в этом нуждается.
12:00-14:00 Мы посетим благотворительную ярмарку Беларуского детского хосписа. Купив там что-нибудь, мы сможем помочь тяжело больным детям и их семьям, поскольку государство не выполняет эти задачи.
‼️Никакой символики. Можно брать с собой детей, будут работать аниматоры.
Д. Боровляны, ул. Березовая роща, 100 А (можно доехать на маршрутке от ст. м. Я.Коласа - Филармония).
15:00-17.00 Цветочный демарш прекрасных женщин против насилия и массовых задержаний. Выходим на проспект Независимости там, где вам удобно. Гуляем, не образуя больших скоплений, сходимся и тут же расходимся, смешиваясь с толпой.
Место может поменяться, следите за новостями.

Красота спасет мир! (***ЕТО ПИ,,ДЕЦ,ТВАРІЩІ !!


А ещё мы приготовили для вас субботний квест
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02.10.2020 19:40 Ответить
Что с тобой парень? За открытый призыв к несогласованным массовым акциям там могут посадить. Вот и приходится людям вот так завуалированно проводить призыв
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03.10.2020 00:03 Ответить
Все в Беларуси, кто выходит на площади, являются фанатами Квартала 95. Они раззавидовались, что у них старый Лукашенко, а у нас молодой ЗЕ. Но они не знают, что ЗЕ клоун старого олигарха.
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02.10.2020 19:41 Ответить
Вашингтону, под видом защиты демократии, не терпится сделать из Беларуси олигархический аналог Украины. А им Украина выгодна.
Например, Лазаренко украл деньги из украинского бюджета и отправил в США на свои счета. США посадили Лазаренко, а украденные им в украинцев деньги оставили себе. Это называется "Грабь награбленное". И после Лазаренка много украденных в украинцев денег наши "бизнесмены" переправили в США.
А за протестами в Беларуси стоят как раз такие люди, которые хотят провести прихватизацию и олигархию под себя. Это даже не Тихановская и не ее муж. Они марионетки. Но и им кость пообещали.
Но явное большинство протестующих этого не понимают. Их используют как биомассу.
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02.10.2020 19:43 Ответить
дмухайло)-дунь рот
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03.10.2020 01:28 Ответить
 
 