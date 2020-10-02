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США ввели санкции против ряда белорусских чиновников
Соединенные Штаты ввели санкции против белорусских чиновников. В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, в том числе ряда силовиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
Под санкции попали секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.
Напомним, ранее Соединенные Штаты воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Беларуси. Причиной этому стали разногласия по этому вопросу в Европейском союзе.
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+4 Welt Schmerz
показать весь комментарий02.10.2020 19:25 Ответить Ссылка
+2 dtrscnij grsrt
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+1 Елена Голубева #389576
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СВЕТЛАЯ СУББОТА (03.10)
За прошедшую неделю мы увидели множество потрясающих женщин и вальс цветов во всех городах Беларуси!
🌸 Предлагаем вам в эту субботу объединить наши усилия и провести время с максимальной пользой для тех, кто очень в этом нуждается.
12:00-14:00 Мы посетим благотворительную ярмарку Беларуского детского хосписа. Купив там что-нибудь, мы сможем помочь тяжело больным детям и их семьям, поскольку государство не выполняет эти задачи.
‼️Никакой символики. Можно брать с собой детей, будут работать аниматоры.
Д. Боровляны, ул. Березовая роща, 100 А (можно доехать на маршрутке от ст. м. Я.Коласа - Филармония).
15:00-17.00 Цветочный демарш прекрасных женщин против насилия и массовых задержаний. Выходим на проспект Независимости там, где вам удобно. Гуляем, не образуя больших скоплений, сходимся и тут же расходимся, смешиваясь с толпой.
Место может поменяться, следите за новостями.
Красота спасет мир! (***ЕТО ПИ,,ДЕЦ,ТВАРІЩІ !!
А ещё мы приготовили для вас субботний квест
Например, Лазаренко украл деньги из украинского бюджета и отправил в США на свои счета. США посадили Лазаренко, а украденные им в украинцев деньги оставили себе. Это называется "Грабь награбленное". И после Лазаренка много украденных в украинцев денег наши "бизнесмены" переправили в США.
А за протестами в Беларуси стоят как раз такие люди, которые хотят провести прихватизацию и олигархию под себя. Это даже не Тихановская и не ее муж. Они марионетки. Но и им кость пообещали.
Но явное большинство протестующих этого не понимают. Их используют как биомассу.