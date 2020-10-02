УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11797 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 331 10

США ввели санкції проти деяких білоруських чиновників

США ввели санкції проти деяких білоруських чиновників

Сполучені Штати ввели санкції проти білоруських чиновників. У санкційний список потрапили вісім офіційних осіб Білорусі, зокрема деякі силовики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили секретар Центральної виборчої комісії Білорусі Олена Дмухайло, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв і його заступник - командувач внутрішніми військами Юрій Назаренко.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати утрималися від спільних з Великою Британією і Канадою санкцій проти Білорусі. Причиною цього стали розбіжності з цього питання в Європейському союзі.

Читайте також: Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі. Лукашенка в списку немає

Автор: 

Білорусь (7968) санкції (12097) США (23375)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Тепер Мудіщев має ввести нищівні санкції проти З'єднаних Стейтів Ґамерики. Заморозити счіт Трампа у "Білагропромбанку" і не завантажувати ґамериканські бульботанкери у портах Біларусі США ввели санкции против ряда белорусских чиновников - Цензор.НЕТ 1750
показати весь коментар
02.10.2020 19:25 Відповісти
+2
Повернути Ілону Маску, «Теслу».
показати весь коментар
02.10.2020 19:32 Відповісти
+1
ПОТУЖНО! А чому не 9-ть?
показати весь коментар
02.10.2020 19:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПОТУЖНО! А чому не 9-ть?
показати весь коментар
02.10.2020 19:11 Відповісти
Главное, чтоб Шуру не разорвало, когда он что-то пропердит в ответ.
показати весь коментар
02.10.2020 19:15 Відповісти
Тепер Мудіщев має ввести нищівні санкції проти З'єднаних Стейтів Ґамерики. Заморозити счіт Трампа у "Білагропромбанку" і не завантажувати ґамериканські бульботанкери у портах Біларусі США ввели санкции против ряда белорусских чиновников - Цензор.НЕТ 1750
показати весь коментар
02.10.2020 19:25 Відповісти
Повернути Ілону Маску, «Теслу».
показати весь коментар
02.10.2020 19:32 Відповісти
***Білоруський протест -ЦЕ ПРОСТО "ВИНІС МОЗКУ " !!!

СВЕТЛАЯ СУББОТА (03.10)
За прошедшую неделю мы увидели множество потрясающих женщин и вальс цветов во всех городах Беларуси!
🌸 Предлагаем вам в эту субботу объединить наши усилия и провести время с максимальной пользой для тех, кто очень в этом нуждается.
12:00-14:00 Мы посетим благотворительную ярмарку Беларуского детского хосписа. Купив там что-нибудь, мы сможем помочь тяжело больным детям и их семьям, поскольку государство не выполняет эти задачи.
‼️Никакой символики. Можно брать с собой детей, будут работать аниматоры.
Д. Боровляны, ул. Березовая роща, 100 А (можно доехать на маршрутке от ст. м. Я.Коласа - Филармония).
15:00-17.00 Цветочный демарш прекрасных женщин против насилия и массовых задержаний. Выходим на проспект Независимости там, где вам удобно. Гуляем, не образуя больших скоплений, сходимся и тут же расходимся, смешиваясь с толпой.
Место может поменяться, следите за новостями.

Красота спасет мир! (***ЕТО ПИ,,ДЕЦ,ТВАРІЩІ !!


А ещё мы приготовили для вас субботний квест
показати весь коментар
02.10.2020 19:40 Відповісти
Что с тобой парень? За открытый призыв к несогласованным массовым акциям там могут посадить. Вот и приходится людям вот так завуалированно проводить призыв
показати весь коментар
03.10.2020 00:03 Відповісти
Все в Беларуси, кто выходит на площади, являются фанатами Квартала 95. Они раззавидовались, что у них старый Лукашенко, а у нас молодой ЗЕ. Но они не знают, что ЗЕ клоун старого олигарха.
показати весь коментар
02.10.2020 19:41 Відповісти
Вашингтону, под видом защиты демократии, не терпится сделать из Беларуси олигархический аналог Украины. А им Украина выгодна.
Например, Лазаренко украл деньги из украинского бюджета и отправил в США на свои счета. США посадили Лазаренко, а украденные им в украинцев деньги оставили себе. Это называется "Грабь награбленное". И после Лазаренка много украденных в украинцев денег наши "бизнесмены" переправили в США.
А за протестами в Беларуси стоят как раз такие люди, которые хотят провести прихватизацию и олигархию под себя. Это даже не Тихановская и не ее муж. Они марионетки. Но и им кость пообещали.
Но явное большинство протестующих этого не понимают. Их используют как биомассу.
показати весь коментар
02.10.2020 19:43 Відповісти
дмухайло)-дунь рот
показати весь коментар
03.10.2020 01:28 Відповісти
 
 