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США ввели санкції проти деяких білоруських чиновників
Сполучені Штати ввели санкції проти білоруських чиновників. У санкційний список потрапили вісім офіційних осіб Білорусі, зокрема деякі силовики.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
Під санкції потрапили секретар Центральної виборчої комісії Білорусі Олена Дмухайло, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв і його заступник - командувач внутрішніми військами Юрій Назаренко.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати утрималися від спільних з Великою Британією і Канадою санкцій проти Білорусі. Причиною цього стали розбіжності з цього питання в Європейському союзі.
Топ коментарі
+4 Welt Schmerz
показати весь коментар02.10.2020 19:25 Відповісти Посилання
+2 dtrscnij grsrt
показати весь коментар02.10.2020 19:32 Відповісти Посилання
+1 Елена Голубева #389576
показати весь коментар02.10.2020 19:11 Відповісти Посилання
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СВЕТЛАЯ СУББОТА (03.10)
За прошедшую неделю мы увидели множество потрясающих женщин и вальс цветов во всех городах Беларуси!
🌸 Предлагаем вам в эту субботу объединить наши усилия и провести время с максимальной пользой для тех, кто очень в этом нуждается.
12:00-14:00 Мы посетим благотворительную ярмарку Беларуского детского хосписа. Купив там что-нибудь, мы сможем помочь тяжело больным детям и их семьям, поскольку государство не выполняет эти задачи.
‼️Никакой символики. Можно брать с собой детей, будут работать аниматоры.
Д. Боровляны, ул. Березовая роща, 100 А (можно доехать на маршрутке от ст. м. Я.Коласа - Филармония).
15:00-17.00 Цветочный демарш прекрасных женщин против насилия и массовых задержаний. Выходим на проспект Независимости там, где вам удобно. Гуляем, не образуя больших скоплений, сходимся и тут же расходимся, смешиваясь с толпой.
Место может поменяться, следите за новостями.
Красота спасет мир! (***ЕТО ПИ,,ДЕЦ,ТВАРІЩІ !!
А ещё мы приготовили для вас субботний квест
Например, Лазаренко украл деньги из украинского бюджета и отправил в США на свои счета. США посадили Лазаренко, а украденные им в украинцев деньги оставили себе. Это называется "Грабь награбленное". И после Лазаренка много украденных в украинцев денег наши "бизнесмены" переправили в США.
А за протестами в Беларуси стоят как раз такие люди, которые хотят провести прихватизацию и олигархию под себя. Это даже не Тихановская и не ее муж. Они марионетки. Но и им кость пообещали.
Но явное большинство протестующих этого не понимают. Их используют как биомассу.