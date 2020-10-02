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Беларусь лишила аккредитации все иностранные СМИ

Беларусь лишила аккредитации все иностранные СМИ

Беларусь со 2 октября лишила аккредитации все иностранные СМИ. Переаккредитация по новому порядку будет проходить со следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси.

Сообщается, что новое положение о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.

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В МИД напомнили, что информационный суверенитет Беларуси является важным элементом безопасности.

"В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе - в виде новых норм положения", - заявили в МИД.

В связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября. С 5 октября комиссия по вопросам аккредитации начнет работать в новом составе, прием электронных заявок также стартует в этот день.

Автор: 

Беларусь (7921) СМИ (3840) цензура (1337)


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Топ комментарии
+18
Будет умеренно-континентальная модель КНДР с одним принципиальным отличием: вместо риса - картошка!
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02.10.2020 19:39 Ответить
+10
Опускает железную занавесь!
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02.10.2020 19:38 Ответить
+9
Придурок! При совке был только Голос Америки, который втихаря слушали по кухням, и того хватило, что бы говносистема развалилась.
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02.10.2020 20:19 Ответить
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Опускает железную занавесь!
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02.10.2020 19:38 Ответить
Будет умеренно-континентальная модель КНДР с одним принципиальным отличием: вместо риса - картошка!
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02.10.2020 19:39 Ответить
болотное чучхе?
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02.10.2020 20:00 Ответить
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02.10.2020 20:03 Ответить
И без ядерного оружия (если кацы его там не разместили).
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03.10.2020 08:41 Ответить
Ось тепер главбульбаш розвернеться! Ніхто не освітлюватиме побиття білорусів кацапським омоном
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02.10.2020 19:39 Ответить
УКРАЇНА ГОТОВА ПРИЙНЯТИ Білоруських ІТ-шників.! Білорусь позбавила акредитації усі іноземні ЗМІ - Цензор.НЕТ 7789
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02.10.2020 20:29 Ответить
)) и по совету старшего фюрера будут создавать "бульбонет" )
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02.10.2020 19:41 Ответить
И регистрировать пользователей Вконтакте.
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02.10.2020 20:21 Ответить
Эту руспомойку вообще-то блокировать надо.
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02.10.2020 20:27 Ответить
С белорусским тараканом будет так само , как с Карабахом , будут его пиз.... , а Россия будет наблюдать .
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02.10.2020 19:42 Ответить
Бульбофюрер заваливает камнями передний вход в свою суверенную пещеру. А задний ход - на московитские болота- широко открыт.
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02.10.2020 19:48 Ответить
Мерзкий таракан заваливает выход из пещеры, куда зашли белорусы, а в пещере дракон.
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02.10.2020 19:55 Ответить
Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ - Цензор.НЕТ 6206
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03.10.2020 01:30 Ответить
Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ - Цензор.НЕТ 1209
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03.10.2020 06:50 Ответить
Севкорея 3.0 только вместо риса - бульба....
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02.10.2020 19:53 Ответить
Надо лишить аккредитации американский интернет
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02.10.2020 19:53 Ответить
Держитесь белорусы. Не пропустите момент, не дайте себя завинтить намертво - вырваться будет трудно.
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02.10.2020 19:54 Ответить
Лукашенко роет себе яму стремительным экскаватором.
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02.10.2020 20:12 Ответить
Придурок! При совке был только Голос Америки, который втихаря слушали по кухням, и того хватило, что бы говносистема развалилась.
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02.10.2020 20:19 Ответить
Лука переходить в стадію лялькування
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02.10.2020 21:21 Ответить
корея все ближе и ближе, все севернее и севернее.
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02.10.2020 22:03 Ответить
чучхе 3.0 после параши чучханат идет))
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03.10.2020 01:29 Ответить
следующий шаг - стена на протяжении всей границы кроме как с кацапляндией.
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03.10.2020 05:25 Ответить
Уламок імперіїї зла
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03.10.2020 06:05 Ответить
СЕВЕРНАЯ БЕЛАРУСЬ !)
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03.10.2020 13:13 Ответить
В принципе Лукашенко можно понять. Например взять украинские "СМИ". В Украине нет журналистики. Все журналисты это говорящие головы олигархов. В Московии они говорящие головы Хутина. Западные СМИ тоже не образцы справедливости. Они не понимают что в Беларуси происходит. Западники тупо подставили Украину Хутину и Беларусь подставят.
М
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06.10.2020 21:24 Ответить
А при чём тут Запад? Мы выходим за себя, за честные выборы и против диктатора с его псами режима.
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18.10.2020 20:28 Ответить
 
 