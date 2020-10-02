Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ

Білорусь з 2 жовтня позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ. Переакредитація за новим порядком відбуватиметься з наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.

Повідомляється, що нове положення про порядок акредитації в Білорусі журналістів іноземних ЗМІ передбачає подачу документів в електронному форматі, скорочення термінів розгляду заявок з 20 до 5 днів для тимчасової акредитації та з 60 до 30 днів для постійної, а також врегулювання роботи фрилансерів в інтересах закордонного ЗМІ .

У МЗС нагадали, що інформаційний суверенітет Білорусі є важливим елементом безпеки.

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"У ситуації, що складається, ми змушені реалізувати своє суверенне право і застосувати необхідні захисні заходи, зокрема - у вигляді нових норм положення", - заявили в МЗС.

У зв'язку з ухваленням нового положення дія виданих раніше акредитаційних карток офіційно припиняється з 2 жовтня. З 5 жовтня комісія з питань акредитації почне працювати в новому складі, прийом електронних заявок також стартує в цей день.