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Новини
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Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ

Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ

Білорусь з 2 жовтня позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ. Переакредитація за новим порядком відбуватиметься з наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.

Повідомляється, що нове положення про порядок акредитації в Білорусі журналістів іноземних ЗМІ передбачає подачу документів в електронному форматі, скорочення термінів розгляду заявок з 20 до 5 днів для тимчасової акредитації та з 60 до 30 днів для постійної, а також врегулювання роботи фрилансерів в інтересах закордонного ЗМІ .

У МЗС нагадали, що інформаційний суверенітет Білорусі є важливим елементом безпеки.

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"У ситуації, що складається, ми змушені реалізувати своє суверенне право і застосувати необхідні захисні заходи, зокрема - у вигляді нових норм положення", - заявили в МЗС.

У зв'язку з ухваленням нового положення дія виданих раніше акредитаційних карток офіційно припиняється з 2 жовтня. З 5 жовтня комісія з питань акредитації почне працювати в новому складі, прийом електронних заявок також стартує в цей день.

Автор: 

Білорусь (7968) ЗМІ (1364) цензура (363)


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Топ коментарі
+18
Будет умеренно-континентальная модель КНДР с одним принципиальным отличием: вместо риса - картошка!
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02.10.2020 19:39 Відповісти
+10
Опускает железную занавесь!
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02.10.2020 19:38 Відповісти
+9
Придурок! При совке был только Голос Америки, который втихаря слушали по кухням, и того хватило, что бы говносистема развалилась.
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02.10.2020 20:19 Відповісти
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Опускает железную занавесь!
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02.10.2020 19:38 Відповісти
Будет умеренно-континентальная модель КНДР с одним принципиальным отличием: вместо риса - картошка!
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02.10.2020 19:39 Відповісти
болотное чучхе?
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02.10.2020 20:00 Відповісти
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02.10.2020 20:03 Відповісти
И без ядерного оружия (если кацы его там не разместили).
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03.10.2020 08:41 Відповісти
Ось тепер главбульбаш розвернеться! Ніхто не освітлюватиме побиття білорусів кацапським омоном
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02.10.2020 19:39 Відповісти
УКРАЇНА ГОТОВА ПРИЙНЯТИ Білоруських ІТ-шників.! Білорусь позбавила акредитації усі іноземні ЗМІ - Цензор.НЕТ 7789
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02.10.2020 20:29 Відповісти
)) и по совету старшего фюрера будут создавать "бульбонет" )
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02.10.2020 19:41 Відповісти
И регистрировать пользователей Вконтакте.
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02.10.2020 20:21 Відповісти
Эту руспомойку вообще-то блокировать надо.
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02.10.2020 20:27 Відповісти
С белорусским тараканом будет так само , как с Карабахом , будут его пиз.... , а Россия будет наблюдать .
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02.10.2020 19:42 Відповісти
Бульбофюрер заваливает камнями передний вход в свою суверенную пещеру. А задний ход - на московитские болота- широко открыт.
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02.10.2020 19:48 Відповісти
Мерзкий таракан заваливает выход из пещеры, куда зашли белорусы, а в пещере дракон.
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02.10.2020 19:55 Відповісти
Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ - Цензор.НЕТ 6206
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03.10.2020 01:30 Відповісти
Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ - Цензор.НЕТ 1209
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03.10.2020 06:50 Відповісти
Севкорея 3.0 только вместо риса - бульба....
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02.10.2020 19:53 Відповісти
Надо лишить аккредитации американский интернет
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02.10.2020 19:53 Відповісти
Держитесь белорусы. Не пропустите момент, не дайте себя завинтить намертво - вырваться будет трудно.
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02.10.2020 19:54 Відповісти
Лукашенко роет себе яму стремительным экскаватором.
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02.10.2020 20:12 Відповісти
Придурок! При совке был только Голос Америки, который втихаря слушали по кухням, и того хватило, что бы говносистема развалилась.
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02.10.2020 20:19 Відповісти
Лука переходить в стадію лялькування
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02.10.2020 21:21 Відповісти
корея все ближе и ближе, все севернее и севернее.
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02.10.2020 22:03 Відповісти
чучхе 3.0 после параши чучханат идет))
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03.10.2020 01:29 Відповісти
следующий шаг - стена на протяжении всей границы кроме как с кацапляндией.
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03.10.2020 05:25 Відповісти
Уламок імперіїї зла
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03.10.2020 06:05 Відповісти
СЕВЕРНАЯ БЕЛАРУСЬ !)
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03.10.2020 13:13 Відповісти
В принципе Лукашенко можно понять. Например взять украинские "СМИ". В Украине нет журналистики. Все журналисты это говорящие головы олигархов. В Московии они говорящие головы Хутина. Западные СМИ тоже не образцы справедливости. Они не понимают что в Беларуси происходит. Западники тупо подставили Украину Хутину и Беларусь подставят.
М
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06.10.2020 21:24 Відповісти
А при чём тут Запад? Мы выходим за себя, за честные выборы и против диктатора с его псами режима.
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18.10.2020 20:28 Відповісти
 
 