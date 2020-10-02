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Новости Санкции против России
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Великобритания ввела санкции против причастных к строительству и эксплуатации Керченского моста

Великобритания ввела санкции против причастных к строительству и эксплуатации Керченского моста

Великобритания ввела санкции против двух физических и четырех юридических лиц, причастных к строительству Керченского моста в оккупированный РФ Крым.

Об этом говорится на сайте британского Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В список внесли Александра Ганова, генерального директора компании "Гранд Сервис Экспресс", которая осуществляет железнодорожное сообщение между РФ и оккупированным Крымом, и Леонида Рыженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж", который с 2015 года занимался строительством моста через Керченский пролив.

Под санкции попали также четыре компании: "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС расширил список антироссийских санкций против лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста

Санкции предусматривают замораживание финансовых активов людей и юридических лиц на территории Великобритании. Ведение любых финансовых дел, связанных с этими активами, является уголовным преступлением.

Автор: 

Великобритания (5025) россия (96157) санкции (11458) Керченский мост (397)


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Топ комментарии
+7
Великобритания ввела санкции против причастных к строительству и эксплуатации Керченского моста - Цензор.НЕТ 367
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02.10.2020 20:43 Ответить
+7
А Україна ввела санкції?
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02.10.2020 21:13 Ответить
+5
Щось ці гори останнім часом народжують лише мишенят ....
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02.10.2020 20:43 Ответить
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Щось ці гори останнім часом народжують лише мишенят ....
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02.10.2020 20:43 Ответить
З величезним затримкою ...
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02.10.2020 20:43 Ответить
проше пана - какие санкции ввела украина ?
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03.10.2020 16:58 Ответить
Под санкции попали также четыре компании: ... "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск ...

Вот сейчас якутам стало обидно
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02.10.2020 20:43 Ответить
Великобритания ввела санкции против причастных к строительству и эксплуатации Керченского моста - Цензор.НЕТ 367
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02.10.2020 20:43 Ответить
На правах рекламы.
ТОВ "Веселая струя" совместно с авикомпанией "Воздушный поцелуй" приглашает всех совершить увлекательный полет в воздушном пивном пабе, оборудованном на базе В-52. Полет состоится над территорией оккупированного крыма.
Свежее пиво, симпатичные стюардессы и хорошее настроение ждут вас.
Туалеты начнут работают работать сразу после пересечения воздушного пространства админграницы.
Желающие могут взять с собой камни.
Не дадим засохнуть крыму.
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02.10.2020 20:46 Ответить
Думаю что маленький подводный безпилотник, это то, что должно быть введено кем-то рано или поздно, как самая действенная и полезная санкция против керченского моста оккупанта!
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02.10.2020 20:47 Ответить
Быстро среагировали.
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02.10.2020 20:47 Ответить
а что - это на них напали ? или это их крым ?
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03.10.2020 16:55 Ответить
Не забудьте ще глибоке занепокоєнні виразити! Скажіть будь ласка хто небудь може я пропустив які покарання понесла фірма "Сіменс" за продані в окупований Крим турбіни в обхід санкцій? Те саме буде і з фірмами які будували міст!
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02.10.2020 20:47 Ответить
Очередная тема для юмористических передач
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02.10.2020 20:52 Ответить
Оце тепер накінець срашці пестець!
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02.10.2020 20:57 Ответить
Надо чтобы вата ещё и колючкой отгородилась от всего мира . как это было не так давно и ) И в середине тоже колючек понастроила вокруг ватных бараков , городов и деревух ) Вот тогда ватный скот точно заживёт счастливо и красиво ) Главное чтобы спички , соль , керосин и хозяйственное мыло было .А больше пацакам ничего и не надо ) Ну разве что по станкану мутного самогона на День Пабедобесия )
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02.10.2020 21:08 Ответить
А Україна ввела санкції?
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02.10.2020 21:13 Ответить
Спасибо , но " воз и ныне там " .
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02.10.2020 21:39 Ответить
А вы хотите, чтобы кто-то за вас ваш воз тянул, а вы бы ещё и погоняли?
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02.10.2020 22:04 Ответить
С миру по нитке-Путлеру веревка.
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03.10.2020 00:24 Ответить
Великобритания, как всегда на высоте.
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03.10.2020 09:36 Ответить
Там должен быть и петя, поставлявший аккумуляторы для камазов на эту стройку.
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03.10.2020 13:02 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!! И СЧЕТА ЭТИХ ПДРОВ ВСЕХ ЗАБЛОКИРУЙТЕ !!!
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03.10.2020 13:10 Ответить
Вот - настоящий принципиальный "гарант". Помимо глубокой озабоченности, как мощно выступил на защиту демократии! Не прошло и пяти лет. Теперь россияне точно уж будут страшиться что-либо менять в Крыму.
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05.10.2020 11:07 Ответить
 
 