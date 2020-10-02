Великобритания ввела санкции против причастных к строительству и эксплуатации Керченского моста
Великобритания ввела санкции против двух физических и четырех юридических лиц, причастных к строительству Керченского моста в оккупированный РФ Крым.
Об этом говорится на сайте британского Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В список внесли Александра Ганова, генерального директора компании "Гранд Сервис Экспресс", которая осуществляет железнодорожное сообщение между РФ и оккупированным Крымом, и Леонида Рыженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж", который с 2015 года занимался строительством моста через Керченский пролив.
Под санкции попали также четыре компании: "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".
Санкции предусматривают замораживание финансовых активов людей и юридических лиц на территории Великобритании. Ведение любых финансовых дел, связанных с этими активами, является уголовным преступлением.
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