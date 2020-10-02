Россия присоединилась к санкциям, которые Беларусь ввела против Евросоюза
Россия присоединяется к санкциям, которые Беларусь ввела в ответ на ограничение Европейского Союза. В то же время неизвестно, кто попадает под белорусские санкции, потому что в стране отказались опубликовать список.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.
В России санкции ЕС называют "неприемлемым давлением на белорусские власти" и отмечают, что Евросоюз не обращает внимания на "конституционную реформу, направленную на либерализацию политической системы Беларуси".
Отметим, что эта реформа предусматривает поправки в Конституцию, которые ослабляют власть президента в пользу правительства и парламента. После них в 2022 году в стране якобы планируют провести новые президентские и парламентские выборы.
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***** решило мыть руки отечественной хлоркой, не заботясь о дёснах Таракана?!
Будем всьо давить.
Больше в Сызрань
Американец
Заморозить активы в чеченских банках.
Не пускать в мавзолей.
Не продавать лапти.
Засекретить чертежи уличных сортиров.
Отменить евро.
Сжечь все книги на языках Евросоюза.
Запретить радугу.
На карте мира сразу за Белорусью рисовать Атлантический океан.
Отправить лидерам ЕС устрашающие фотографии бабушек из отрядов путена.
Проводить парад победобесия каждый месяц.
ТРЕПЕЩИ, ГЕЙРОПА!!!
и тогда крах духовности ...
Раша сдохнет в тот же час.
https://twitter.com/ErlikhmanK Эрлихман Кирилл
Начальник путинской канцелярии Александр Голублев переместился в канцелярию небесную. О причинах перемещения ничего не сообщается.
Тот случай, когда находиться в районе клиники Шаритэ намного полезнее для здоровья, чем в бункере, рядом со стариком-параноиком из КГБ
А как же выступление ***** в ООН??? Типа давайте все отменим...... Не последовательно однако как то.....
https://www.facebook.com/nrknyheter/videos/373944577065506
Даже Чарли Чаплин не додумался бы до так_ОГО
Недострана - помойка вместе с картофельным фюрером - санкции против Запада