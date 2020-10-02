Россия присоединилась к санкциям, которые Беларусь ввела против Евросоюза

Россия присоединяется к санкциям, которые Беларусь ввела в ответ на ограничение Европейского Союза. В то же время неизвестно, кто попадает под белорусские санкции, потому что в стране отказались опубликовать список.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В России санкции ЕС называют "неприемлемым давлением на белорусские власти" и отмечают, что Евросоюз не обращает внимания на "конституционную реформу, направленную на либерализацию политической системы Беларуси".

Отметим, что эта реформа предусматривает поправки в Конституцию, которые ослабляют власть президента в пользу правительства и парламента. После них в 2022 году в стране якобы планируют провести новые президентские и парламентские выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь вводит ответные санкции против Евросоюза, - МИД РБ