РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11144 посетителя онлайн
Новости
12 691 64

Россия присоединилась к санкциям, которые Беларусь ввела против Евросоюза

Россия присоединилась к санкциям, которые Беларусь ввела против Евросоюза

Россия присоединяется к санкциям, которые Беларусь ввела в ответ на ограничение Европейского Союза. В то же время неизвестно, кто попадает под белорусские санкции, потому что в стране отказались опубликовать список.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В России санкции ЕС называют "неприемлемым давлением на белорусские власти" и отмечают, что Евросоюз не обращает внимания на "конституционную реформу, направленную на либерализацию политической системы Беларуси".

Отметим, что эта реформа предусматривает поправки в Конституцию, которые ослабляют власть президента в пользу правительства и парламента. После них в 2022 году в стране якобы планируют провести новые президентские и парламентские выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь вводит ответные санкции против Евросоюза, - МИД РБ

Автор: 

Беларусь (7921) россия (96157) санкции (11458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Сейчас Европа и весь Запад взмолят о пощаде!
показать весь комментарий
02.10.2020 21:06 Ответить
+39
Перечень санкций:
Заморозить активы в чеченских банках.
Не пускать в мавзолей.
Не продавать лапти.
Засекретить чертежи уличных сортиров.
Отменить евро.
Сжечь все книги на языках Евросоюза.
Запретить радугу.
На карте мира сразу за Белорусью рисовать Атлантический океан.
Отправить лидерам ЕС устрашающие фотографии бабушек из отрядов путена.
Проводить парад победобесия каждый месяц.
ТРЕПЕЩИ, ГЕЙРОПА!!!
показать весь комментарий
02.10.2020 21:17 Ответить
+32
...с матрешками они, коенчно, жОстко...
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3465
показать весь комментарий
02.10.2020 21:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спільнота чмирів)
показать весь комментарий
02.10.2020 21:06 Ответить
Россия присоединилась к санкциям, которые Беларусь ввела против Евросоюза - Цензор.НЕТ 1008
показать весь комментарий
02.10.2020 21:09 Ответить
!!!
показать весь комментарий
02.10.2020 21:13 Ответить
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5450. .
показать весь комментарий
02.10.2020 21:53 Ответить
Это ЛУЧШЕЕ!
***** решило мыть руки отечественной хлоркой, не заботясь о дёснах Таракана?!
показать весь комментарий
02.10.2020 23:22 Ответить
Сейчас Европа и весь Запад взмолят о пощаде!
показать весь комментарий
02.10.2020 21:06 Ответить
Хана буржуинам! Колхоз рулит...
показать весь комментарий
02.10.2020 21:12 Ответить
Владимир Владимирович утверждает, что санкции Запада им «по барабану» и даже укрепляют российский рубль, но при этом князь Темнейший 1/9 части суши недоговаривает, что из-за санкций российская экономика ежегодно теряет от одного до полутора процентов ВВП. Экономика РФ последние годы находится в состоянии стагнации (застоя) и сопровождается увеличением численности безработных, закрытием крупных предприятий, снижением заработной платы и, соответственно, уровня жизни населения. В этом году уже реально наблюдается рецессия, которая характеризуется нулевым ростом валового национального продукта.
показать весь комментарий
02.10.2020 21:44 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2020 21:07 Ответить
Бульдозеры, приготовиться.
Будем всьо давить.
показать весь комментарий
02.10.2020 21:07 Ответить
И не поедет

Больше в Сызрань

Американец
показать весь комментарий
02.10.2020 21:19 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2020 21:29 Ответить
И не покакает в дырку покосившегося деревянного уличного сортира, и не окатят его ведром помоев с верхнего этажа барака.
показать весь комментарий
03.10.2020 12:40 Ответить
Сыры и помидоры 🍅
показать весь комментарий
02.10.2020 21:41 Ответить
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5333
показать весь комментарий
02.10.2020 22:12 Ответить
ну фсе! это крах евросоюза. болотно - удмуртская мстя будет ужасна. и в этот раз обитателям воронежа и менцка не отпетлять.
показать весь комментарий
02.10.2020 21:12 Ответить
Ну не скажите. Эти рукожопы ещё АЕС будут открывать. Санкции могут по всей Европе разлететься.
показать весь комментарий
02.10.2020 21:13 Ответить
Перечень санкций:
Заморозить активы в чеченских банках.
Не пускать в мавзолей.
Не продавать лапти.
Засекретить чертежи уличных сортиров.
Отменить евро.
Сжечь все книги на языках Евросоюза.
Запретить радугу.
На карте мира сразу за Белорусью рисовать Атлантический океан.
Отправить лидерам ЕС устрашающие фотографии бабушек из отрядов путена.
Проводить парад победобесия каждый месяц.
ТРЕПЕЩИ, ГЕЙРОПА!!!
показать весь комментарий
02.10.2020 21:17 Ответить
шутки шутками, но могут отозвать все издания Достоевского

и тогда крах духовности ...
показать весь комментарий
02.10.2020 21:22 Ответить
может єтот підарас не прадать Європі гас
показать весь комментарий
02.10.2020 22:21 Ответить
Если газ он не продаст,
Раша сдохнет в тот же час.
показать весь комментарий
02.10.2020 22:25 Ответить
https://twitter.com/ErlikhmanK

https://twitter.com/ErlikhmanK Эрлихман Кирилл

Начальник путинской канцелярии Александр Голублев переместился в канцелярию небесную. О причинах перемещения ничего не сообщается.
Тот случай, когда находиться в районе клиники Шаритэ намного полезнее для здоровья, чем в бункере, рядом со стариком-параноиком из КГБ
показать весь комментарий
02.10.2020 21:19 Ответить
таскать їм не перетаскать...
показать весь комментарий
02.10.2020 22:23 Ответить
Чергова спроба ***** вкусити себе за х*й (сорі за каламбур)
показать весь комментарий
02.10.2020 21:23 Ответить
Кинофильм"тупой и ещё тупее"))
показать весь комментарий
02.10.2020 21:25 Ответить
слились в едином стремлении и благородном гневе - другого и не ожидалось.
показать весь комментарий
02.10.2020 21:28 Ответить
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4339
показать весь комментарий
02.10.2020 23:32 Ответить
Ой ржу не могу......
А как же выступление ***** в ООН??? Типа давайте все отменим...... Не последовательно однако как то.....
показать весь комментарий
02.10.2020 21:30 Ответить
Ага... )))
показать весь комментарий
02.10.2020 21:54 Ответить
Возраст, - заговаривается, забывается, Забылся бы уже вечным сном, чего мучиться.
показать весь комментарий
03.10.2020 12:44 Ответить
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8270
показать весь комментарий
02.10.2020 21:31 Ответить
за то шо сыр!
показать весь комментарий
02.10.2020 21:34 Ответить
Пармезанен
показать весь комментарий
02.10.2020 21:35 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2020 22:26 Ответить
Йолкін, як завжди, в точку .
показать весь комментарий
02.10.2020 23:19 Ответить
бульбаху запретили вывозить???
показать весь комментарий
02.10.2020 21:32 Ответить
шутки шутками, но вот сейчас всерьез стало страшно за поставки матрешек и балалаек в Германию, Францию, Швейцарию....
показать весь комментарий
02.10.2020 21:35 Ответить
пропадут они там ЕС, тут же без вариантов
показать весь комментарий
02.10.2020 21:40 Ответить
...с матрешками они, коенчно, жОстко...
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3465
показать весь комментарий
02.10.2020 21:49 Ответить
super
показать весь комментарий
02.10.2020 22:27 Ответить
То ти ще української не бачив... Там, коли відкривається матрьошка Зеленського, виявляється купа лайна...
показать весь комментарий
03.10.2020 01:21 Ответить
Туда, куда сунет свой пятак кремлевская мафия, там ждите проблемы.
показать весь комментарий
02.10.2020 21:48 Ответить
Напугать ежа голой жопой.Даже комментировать сложно.😂
показать весь комментарий
02.10.2020 21:54 Ответить
Нов сначала Лук должен обнулиться, да?
показать весь комментарий
02.10.2020 22:06 Ответить
насмерть
показать весь комментарий
02.10.2020 22:26 Ответить
отлично, я рад, да а в это же время реально действует у спасателей в свободном мире - это не мультик хутина
https://www.facebook.com/nrknyheter/videos/373944577065506
показать весь комментарий
02.10.2020 22:07 Ответить
Европа теперь уж точно не выстоит от такого удара.
показать весь комментарий
02.10.2020 22:19 Ответить
А - ХА - ХА ....

Даже Чарли Чаплин не додумался бы до так_ОГО

Недострана - помойка вместе с картофельным фюрером - санкции против Запада

Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9965
показать весь комментарий
02.10.2020 23:29 Ответить
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9288
показать весь комментарий
02.10.2020 23:35 Ответить
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 2654
показать весь комментарий
03.10.2020 00:12 Ответить
Подивіться, посмійтеся, ну або поплачтеСьомий рік війни! Український лайноканал! Телепні, що голосують за Путіна, в Україні!!!
показать весь комментарий
03.10.2020 00:13 Ответить
ух ти !! ))))
показать весь комментарий
03.10.2020 01:13 Ответить
Всё. Европе конец.
показать весь комментарий
03.10.2020 02:07 Ответить
Два диктатора злились в шизофренічному екстазі. Зупиніть Землю, нехай вони зійдуть та не маячать нам тут.
показать весь комментарий
03.10.2020 02:09 Ответить
То як на їжака сісти голою сракою.
показать весь комментарий
03.10.2020 06:47 Ответить
Запретят европейцам открывать депозиты в Сбербанке, конфискуют их шикарные коттеджи в Рязани да Верхней Пышме
показать весь комментарий
03.10.2020 08:16 Ответить
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6851
показать весь комментарий
03.10.2020 08:34 Ответить
Действительно ДЕБИЛЫ БЛД.
показать весь комментарий
03.10.2020 12:47 Ответить
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3667
показать весь комментарий
03.10.2020 08:52 Ответить
Фсё! Допрыгались! Не видать вам беларусской креветки как своих ушей!
показать весь комментарий
03.10.2020 08:58 Ответить
Нема спокою ї## нутим...
показать весь комментарий
03.10.2020 19:33 Ответить
 
 