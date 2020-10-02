Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу

Росія приєднується до санкцій, які Білорусь ввела у відповідь на обмеження Європейського Союзу. Водночас невідомо, хто потрапляє під білоруські санкції, тому що в країні відмовилися опублікувати список.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ РФ.

У Росії санкції ЄС називають "неприйнятним тиском на білоруську владу" і зазначають, що Євросоюз не звертає уваги на "конституційну реформу, спрямовану на лібералізацію політичної системи Білорусі".

Зауважимо, що ця реформа передбачає поправки до Конституції, які послаблюють владу президента на користь уряду і парламенту. Після них у 2022 році в країні нібито планують провести нові президентські і парламентські вибори.

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