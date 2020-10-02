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Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу

Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу

Росія приєднується до санкцій, які Білорусь ввела у відповідь на обмеження Європейського Союзу. Водночас невідомо, хто потрапляє під білоруські санкції, тому що в країні відмовилися опублікувати список.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ РФ.

У Росії санкції ЄС називають "неприйнятним тиском на білоруську владу" і зазначають, що Євросоюз не звертає уваги на "конституційну реформу, спрямовану на лібералізацію політичної системи Білорусі".

Зауважимо, що ця реформа передбачає поправки до Конституції, які послаблюють владу президента на користь уряду і парламенту. Після них у 2022 році в країні нібито планують провести нові президентські і парламентські вибори.

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Автор: 

Білорусь (7968) росія (66021) санкції (12097)


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Топ коментарі
+39
Сейчас Европа и весь Запад взмолят о пощаде!
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02.10.2020 21:06 Відповісти
+39
Перечень санкций:
Заморозить активы в чеченских банках.
Не пускать в мавзолей.
Не продавать лапти.
Засекретить чертежи уличных сортиров.
Отменить евро.
Сжечь все книги на языках Евросоюза.
Запретить радугу.
На карте мира сразу за Белорусью рисовать Атлантический океан.
Отправить лидерам ЕС устрашающие фотографии бабушек из отрядов путена.
Проводить парад победобесия каждый месяц.
ТРЕПЕЩИ, ГЕЙРОПА!!!
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02.10.2020 21:17 Відповісти
+32
...с матрешками они, коенчно, жОстко...
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3465
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02.10.2020 21:49 Відповісти
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спільнота чмирів)
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02.10.2020 21:06 Відповісти
Россия присоединилась к санкциям, которые Беларусь ввела против Евросоюза - Цензор.НЕТ 1008
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02.10.2020 21:09 Відповісти
!!!
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02.10.2020 21:13 Відповісти
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5450. .
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02.10.2020 21:53 Відповісти
Это ЛУЧШЕЕ!
***** решило мыть руки отечественной хлоркой, не заботясь о дёснах Таракана?!
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02.10.2020 23:22 Відповісти
Сейчас Европа и весь Запад взмолят о пощаде!
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02.10.2020 21:06 Відповісти
Хана буржуинам! Колхоз рулит...
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02.10.2020 21:12 Відповісти
Владимир Владимирович утверждает, что санкции Запада им «по барабану» и даже укрепляют российский рубль, но при этом князь Темнейший 1/9 части суши недоговаривает, что из-за санкций российская экономика ежегодно теряет от одного до полутора процентов ВВП. Экономика РФ последние годы находится в состоянии стагнации (застоя) и сопровождается увеличением численности безработных, закрытием крупных предприятий, снижением заработной платы и, соответственно, уровня жизни населения. В этом году уже реально наблюдается рецессия, которая характеризуется нулевым ростом валового национального продукта.
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02.10.2020 21:44 Відповісти
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02.10.2020 21:07 Відповісти
Бульдозеры, приготовиться.
Будем всьо давить.
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02.10.2020 21:07 Відповісти
И не поедет

Больше в Сызрань

Американец
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02.10.2020 21:19 Відповісти
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02.10.2020 21:29 Відповісти
И не покакает в дырку покосившегося деревянного уличного сортира, и не окатят его ведром помоев с верхнего этажа барака.
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03.10.2020 12:40 Відповісти
Сыры и помидоры 🍅
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02.10.2020 21:41 Відповісти
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5333
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02.10.2020 22:12 Відповісти
ну фсе! это крах евросоюза. болотно - удмуртская мстя будет ужасна. и в этот раз обитателям воронежа и менцка не отпетлять.
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02.10.2020 21:12 Відповісти
Ну не скажите. Эти рукожопы ещё АЕС будут открывать. Санкции могут по всей Европе разлететься.
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02.10.2020 21:13 Відповісти
Перечень санкций:
Заморозить активы в чеченских банках.
Не пускать в мавзолей.
Не продавать лапти.
Засекретить чертежи уличных сортиров.
Отменить евро.
Сжечь все книги на языках Евросоюза.
Запретить радугу.
На карте мира сразу за Белорусью рисовать Атлантический океан.
Отправить лидерам ЕС устрашающие фотографии бабушек из отрядов путена.
Проводить парад победобесия каждый месяц.
ТРЕПЕЩИ, ГЕЙРОПА!!!
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02.10.2020 21:17 Відповісти
шутки шутками, но могут отозвать все издания Достоевского

и тогда крах духовности ...
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02.10.2020 21:22 Відповісти
может єтот підарас не прадать Європі гас
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02.10.2020 22:21 Відповісти
Если газ он не продаст,
Раша сдохнет в тот же час.
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02.10.2020 22:25 Відповісти
https://twitter.com/ErlikhmanK

https://twitter.com/ErlikhmanK Эрлихман Кирилл

Начальник путинской канцелярии Александр Голублев переместился в канцелярию небесную. О причинах перемещения ничего не сообщается.
Тот случай, когда находиться в районе клиники Шаритэ намного полезнее для здоровья, чем в бункере, рядом со стариком-параноиком из КГБ
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02.10.2020 21:19 Відповісти
таскать їм не перетаскать...
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02.10.2020 22:23 Відповісти
Чергова спроба ***** вкусити себе за х*й (сорі за каламбур)
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02.10.2020 21:23 Відповісти
Кинофильм"тупой и ещё тупее"))
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02.10.2020 21:25 Відповісти
слились в едином стремлении и благородном гневе - другого и не ожидалось.
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02.10.2020 21:28 Відповісти
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4339
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02.10.2020 23:32 Відповісти
Ой ржу не могу......
А как же выступление ***** в ООН??? Типа давайте все отменим...... Не последовательно однако как то.....
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02.10.2020 21:30 Відповісти
Ага... )))
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02.10.2020 21:54 Відповісти
Возраст, - заговаривается, забывается, Забылся бы уже вечным сном, чего мучиться.
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03.10.2020 12:44 Відповісти
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8270
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02.10.2020 21:31 Відповісти
за то шо сыр!
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02.10.2020 21:34 Відповісти
Пармезанен
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02.10.2020 21:35 Відповісти
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02.10.2020 22:26 Відповісти
Йолкін, як завжди, в точку .
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02.10.2020 23:19 Відповісти
бульбаху запретили вывозить???
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02.10.2020 21:32 Відповісти
шутки шутками, но вот сейчас всерьез стало страшно за поставки матрешек и балалаек в Германию, Францию, Швейцарию....
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02.10.2020 21:35 Відповісти
пропадут они там ЕС, тут же без вариантов
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02.10.2020 21:40 Відповісти
...с матрешками они, коенчно, жОстко...
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3465
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02.10.2020 21:49 Відповісти
super
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02.10.2020 22:27 Відповісти
То ти ще української не бачив... Там, коли відкривається матрьошка Зеленського, виявляється купа лайна...
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03.10.2020 01:21 Відповісти
Туда, куда сунет свой пятак кремлевская мафия, там ждите проблемы.
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02.10.2020 21:48 Відповісти
Напугать ежа голой жопой.Даже комментировать сложно.😂
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02.10.2020 21:54 Відповісти
Нов сначала Лук должен обнулиться, да?
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02.10.2020 22:06 Відповісти
насмерть
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02.10.2020 22:26 Відповісти
отлично, я рад, да а в это же время реально действует у спасателей в свободном мире - это не мультик хутина
https://www.facebook.com/nrknyheter/videos/373944577065506
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02.10.2020 22:07 Відповісти
Европа теперь уж точно не выстоит от такого удара.
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02.10.2020 22:19 Відповісти
А - ХА - ХА ....

Даже Чарли Чаплин не додумался бы до так_ОГО

Недострана - помойка вместе с картофельным фюрером - санкции против Запада

Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9965
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02.10.2020 23:29 Відповісти
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 9288
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02.10.2020 23:35 Відповісти
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 2654
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03.10.2020 00:12 Відповісти
Подивіться, посмійтеся, ну або поплачтеСьомий рік війни! Український лайноканал! Телепні, що голосують за Путіна, в Україні!!!
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03.10.2020 00:13 Відповісти
ух ти !! ))))
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03.10.2020 01:13 Відповісти
Всё. Европе конец.
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03.10.2020 02:07 Відповісти
Два диктатора злились в шизофренічному екстазі. Зупиніть Землю, нехай вони зійдуть та не маячать нам тут.
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03.10.2020 02:09 Відповісти
То як на їжака сісти голою сракою.
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03.10.2020 06:47 Відповісти
Запретят европейцам открывать депозиты в Сбербанке, конфискуют их шикарные коттеджи в Рязани да Верхней Пышме
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03.10.2020 08:16 Відповісти
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6851
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03.10.2020 08:34 Відповісти
Действительно ДЕБИЛЫ БЛД.
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03.10.2020 12:47 Відповісти
Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3667
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03.10.2020 08:52 Відповісти
Фсё! Допрыгались! Не видать вам беларусской креветки как своих ушей!
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03.10.2020 08:58 Відповісти
Нема спокою ї## нутим...
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03.10.2020 19:33 Відповісти
 
 