Росія приєдналася до санкцій, які Білорусь ввела проти Євросоюзу
Росія приєднується до санкцій, які Білорусь ввела у відповідь на обмеження Європейського Союзу. Водночас невідомо, хто потрапляє під білоруські санкції, тому що в країні відмовилися опублікувати список.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ РФ.
У Росії санкції ЄС називають "неприйнятним тиском на білоруську владу" і зазначають, що Євросоюз не звертає уваги на "конституційну реформу, спрямовану на лібералізацію політичної системи Білорусі".
Зауважимо, що ця реформа передбачає поправки до Конституції, які послаблюють владу президента на користь уряду і парламенту. Після них у 2022 році в країні нібито планують провести нові президентські і парламентські вибори.
Топ коментарі
+39 Старый Столяр
показати весь коментар02.10.2020 21:06 Відповісти Посилання
+39 Игорь 4397
показати весь коментар02.10.2020 21:17 Відповісти Посилання
+32 Топ Ган
показати весь коментар02.10.2020 21:49 Відповісти Посилання
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***** решило мыть руки отечественной хлоркой, не заботясь о дёснах Таракана?!
Будем всьо давить.
Больше в Сызрань
Американец
Заморозить активы в чеченских банках.
Не пускать в мавзолей.
Не продавать лапти.
Засекретить чертежи уличных сортиров.
Отменить евро.
Сжечь все книги на языках Евросоюза.
Запретить радугу.
На карте мира сразу за Белорусью рисовать Атлантический океан.
Отправить лидерам ЕС устрашающие фотографии бабушек из отрядов путена.
Проводить парад победобесия каждый месяц.
ТРЕПЕЩИ, ГЕЙРОПА!!!
и тогда крах духовности ...
Раша сдохнет в тот же час.
https://twitter.com/ErlikhmanK Эрлихман Кирилл
Начальник путинской канцелярии Александр Голублев переместился в канцелярию небесную. О причинах перемещения ничего не сообщается.
Тот случай, когда находиться в районе клиники Шаритэ намного полезнее для здоровья, чем в бункере, рядом со стариком-параноиком из КГБ
А как же выступление ***** в ООН??? Типа давайте все отменим...... Не последовательно однако как то.....
https://www.facebook.com/nrknyheter/videos/373944577065506
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