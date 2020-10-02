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Новини Революція в Білорусі
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Україна збирається приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі, - Кулеба

Україна збирається приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі, - Кулеба

Україна планує найближчим часом приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Білорусі.

Про це в інтерв'ю BBC News Украина повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там, у цьому списку. Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, тому що тут уже йдеться про питання послідовності політики", - заявив міністр закордонних справ.

"Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації", - пояснив Кулеба.

Він зазначив, що ціна такої солідарності для України набагато вища, ніж для країн ЄС або НАТО, тому що Україна не перебуває під "парасолькою захисту" цих об'єднань, а розширення впливу Росії в Білорусі загрожує українській безпеці.

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У МЗС зазначають, що Україна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва. Вводити якісь економічні санкції, обмежувати торгівлю з Мінськом Київ не планує. Ця позиція може змінитися, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.

"Ось тоді треба сідати й аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, у нас є висока взаємодія й у військово-торговому секторі", - пояснив Кулеба.

Автор: 

Білорусь (7968) МЗС (4169) санкції (12097) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
давно пора
совок треба знищувати блть в любому місці у любій формі
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02.10.2020 19:51 Відповісти
+10
Лукашеску и его банда стал никто.Кулеба прав
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02.10.2020 20:11 Відповісти
+8
Страна с диктатурой олигархии нагло поучает соседнюю страну демократии. Дурдом.
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02.10.2020 20:16 Відповісти
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Білорусі вже нема,це санкції проти західного федерального округу росіянії.
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02.10.2020 19:48 Відповісти
Тобто це санкції проти Росії. Бєломаловєлікороссія.
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02.10.2020 19:52 Відповісти
Коли зберетесь, повідомте.
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02.10.2020 19:48 Відповісти
давно пора
совок треба знищувати блть в любому місці у любій формі
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02.10.2020 19:51 Відповісти
Галантерейщик и кардинал. Как обычно
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02.10.2020 19:52 Відповісти
Присоединяйтесь лучше к Азербайджану и Турции,вылезайте из кустов трусливые гниды.
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02.10.2020 19:54 Відповісти
Санціями розкидуватися варто з розумом - не щодо народу країни, а стосовно її керманичів.
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02.10.2020 19:57 Відповісти
Там такие санкции, что не страшно и присоединиться - сотрясение воздуха.
Но и этого делать не стоит.
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02.10.2020 19:58 Відповісти
тобто жодної комунікації з ЕУ нема... шкода. ну... збирайтесь...
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02.10.2020 20:03 Відповісти
Путлер трахторами 27 700 тонн продуктов успешно завалил на мусорник
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02.10.2020 20:03 Відповісти
Импортозамещенные РАБссияне сказали спасибо ФЮРЕР наш родной...
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02.10.2020 20:05 Відповісти
вот же марионетки
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02.10.2020 20:09 Відповісти
Портников в эфире на Еспрессо преподает болванам позицию Украины.
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02.10.2020 20:09 Відповісти
Лукашеску и его банда стал никто.Кулеба прав
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02.10.2020 20:11 Відповісти
На сегодня арестовано 10 000 белорусов с помощью Путлерских ИХТАМНЕТов...
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02.10.2020 20:16 Відповісти
Страна с диктатурой олигархии нагло поучает соседнюю страну демократии. Дурдом.
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02.10.2020 20:16 Відповісти
это в Белорусии демократия?! Мадам, вы чем с утра опохмелялись?
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02.10.2020 21:26 Відповісти
на рассии, я так понимаю, тоже демократия?
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02.10.2020 21:30 Відповісти
Вы хотя бы строчку написанного способны понять? Влезли и гадите. Типичный бот.
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02.10.2020 22:17 Відповісти
обычно такие как вы боты других ботами очень любят называть. оно и понятно, если по существу сказать нечего
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02.10.2020 22:25 Відповісти
У меня как раз по существу. А что у вас по существу? Как я сказала, что строчку ясно написанного адекватно понять не способны. На дальнейшие разговоры с вами вы не заслуживаете.
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02.10.2020 22:59 Відповісти
У Вовы стальные яйца выросли?!
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02.10.2020 20:37 Відповісти
Идиоты, астанафитесь... 90% на полях тракторы "Беларус" МТЗ. Они в ответ вам как дадут санкций! На осликах пахать будете?
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02.10.2020 20:38 Відповісти
Очень большое количество нефтепродуктов импортируем из Беларуси. Там нефтеперерабатывающие заводы полностью работают. Тогда как наши такие заводы или стоЯт или разобраны на металлолом их "эффективными" собственниками.
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02.10.2020 20:47 Відповісти
На нефтеперерабатывающих заводах свет клином не сошелся. Нефтеперерабатывающие заводы есть не только в Беларуси. Понятное дело что Лукашенко всю дорогу получал от мордора нефть по лояльным ценам, поскольку еще 20 лет назад согласился сдать Беларусь кацапам, и может предлагать нефтепродукты по конкурентной цене. Так у белорусов практически вся экономика на россии завязана, чему тут удивляться
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02.10.2020 21:29 Відповісти
У білорасєї, пані наталія, нафтопереробна галузь працює бо москальня дає калхозенфюреру майже даремно нафту за те що білорасєяни смокчуть расєянам а не тому що "разобраны на металлолом их "эффективными" собственниками"
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02.10.2020 22:41 Відповісти
І тому що "разобрані на металлолом" их "эффективными" собственниками". Ви що не знаєте скільки в нас заводів "разобраны на металлолом" их "эффективными" собственниками?

А москальня вже не дає колгоспнику майже задарма нафту. Щось ви не знаєте те що відбувається з нафтою.
Крім того, краще вже колгоспник ніж клоун олігарха.
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02.10.2020 23:12 Відповісти
Вам, пані натальо, треба декілька місяців пожити у тому колгоспі як я, а потім свою перделу роззявляти що краще...
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03.10.2020 21:24 Відповісти
На полях вже давно більшість Крони, Ларси і Класи, дебіле))) у тебе дебілоїда що годинка зупинилася у 90ностих?))) навіть у твоїй білорасєї комбайн Палєся рідкість а ти тут про осліків ******, предурок...))))
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02.10.2020 22:37 Відповісти
Ты бы не прятался под украинским флагом, а красно-зелёную тряпку верни, лукашистский тролль, спец по обосранным коровам,как твой хозяин. Смерть лукашистам.
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02.10.2020 23:23 Відповісти
Слияние ольгиновских и лукашенковских шавок. И те и другие ненавидят украинскую и беларускую свободу.
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02.10.2020 23:25 Відповісти
Власть страны с диктатурой олигархии нагло поучает соседнюю страну демократии. Дурдом.
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03.10.2020 00:22 Відповісти
Я не считаю что в Беларуси демократия, но я подчеркиваю лицемерие наших властей. Это наверно пиарятся перед народом. Внушая что поскольку мы боремся за демократию в Беларуси значит мы демократичны.
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03.10.2020 00:28 Відповісти
100% не соберутся
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03.10.2020 08:43 Відповісти
 
 