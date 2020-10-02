Україна збирається приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі, - Кулеба
Україна планує найближчим часом приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Білорусі.
Про це в інтерв'ю BBC News Украина повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там, у цьому списку. Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, тому що тут уже йдеться про питання послідовності політики", - заявив міністр закордонних справ.
"Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації", - пояснив Кулеба.
Він зазначив, що ціна такої солідарності для України набагато вища, ніж для країн ЄС або НАТО, тому що Україна не перебуває під "парасолькою захисту" цих об'єднань, а розширення впливу Росії в Білорусі загрожує українській безпеці.
У МЗС зазначають, що Україна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва. Вводити якісь економічні санкції, обмежувати торгівлю з Мінськом Київ не планує. Ця позиція може змінитися, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.
"Ось тоді треба сідати й аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, у нас є висока взаємодія й у військово-торговому секторі", - пояснив Кулеба.
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совок треба знищувати блть в любому місці у любій формі
Но и этого делать не стоит.
А москальня вже не дає колгоспнику майже задарма нафту. Щось ви не знаєте те що відбувається з нафтою.
Крім того, краще вже колгоспник ніж клоун олігарха.