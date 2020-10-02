Україна збирається приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі, - Кулеба

Україна планує найближчим часом приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Білорусі.

Про це в інтерв'ю BBC News Украина повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там, у цьому списку. Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, тому що тут уже йдеться про питання послідовності політики", - заявив міністр закордонних справ.

"Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації", - пояснив Кулеба.

Він зазначив, що ціна такої солідарності для України набагато вища, ніж для країн ЄС або НАТО, тому що Україна не перебуває під "парасолькою захисту" цих об'єднань, а розширення впливу Росії в Білорусі загрожує українській безпеці.

Читайте також: США ввели санкції проти деяких білоруських чиновників

У МЗС зазначають, що Україна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва. Вводити якісь економічні санкції, обмежувати торгівлю з Мінськом Київ не планує. Ця позиція може змінитися, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.

"Ось тоді треба сідати й аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, у нас є висока взаємодія й у військово-торговому секторі", - пояснив Кулеба.