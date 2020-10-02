Украина собирается присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, - Кулеба

Украина планирует в ближайшее время присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси.

Об этом в интервью BBC News Украина сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там, в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - заявил министр иностранных дел.

"Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации", - пояснил Кулеба.

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Он отметил, что цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

В МИД отмечают, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства. Вводить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю с Минском Киев не планирует. Эта позиция может измениться, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

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"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", - пояснил Кулеба.