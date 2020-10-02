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Новости Революция в Беларуси
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Украина собирается присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, - Кулеба

Украина собирается присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, - Кулеба

Украина планирует в ближайшее время присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси.

Об этом в интервью BBC News Украина сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там, в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики", - заявил министр иностранных дел.

"Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации", - пояснил Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Евросоюз договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси. Лукашенко в списке нет

Он отметил, что цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

В МИД отмечают, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства. Вводить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю с Минском Киев не планирует. Эта позиция может измениться, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

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"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, у нас есть высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", - пояснил Кулеба.

Автор: 

Беларусь (7921) МИД (6997) санкции (11458) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
давно пора
совок треба знищувати блть в любому місці у любій формі
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02.10.2020 19:51 Ответить
+10
Лукашеску и его банда стал никто.Кулеба прав
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02.10.2020 20:11 Ответить
+8
Страна с диктатурой олигархии нагло поучает соседнюю страну демократии. Дурдом.
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02.10.2020 20:16 Ответить
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Білорусі вже нема,це санкції проти західного федерального округу росіянії.
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02.10.2020 19:48 Ответить
Тобто це санкції проти Росії. Бєломаловєлікороссія.
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02.10.2020 19:52 Ответить
Коли зберетесь, повідомте.
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02.10.2020 19:48 Ответить
давно пора
совок треба знищувати блть в любому місці у любій формі
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02.10.2020 19:51 Ответить
Галантерейщик и кардинал. Как обычно
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02.10.2020 19:52 Ответить
Присоединяйтесь лучше к Азербайджану и Турции,вылезайте из кустов трусливые гниды.
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02.10.2020 19:54 Ответить
Санціями розкидуватися варто з розумом - не щодо народу країни, а стосовно її керманичів.
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02.10.2020 19:57 Ответить
Там такие санкции, что не страшно и присоединиться - сотрясение воздуха.
Но и этого делать не стоит.
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02.10.2020 19:58 Ответить
тобто жодної комунікації з ЕУ нема... шкода. ну... збирайтесь...
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02.10.2020 20:03 Ответить
Путлер трахторами 27 700 тонн продуктов успешно завалил на мусорник
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02.10.2020 20:03 Ответить
Импортозамещенные РАБссияне сказали спасибо ФЮРЕР наш родной...
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02.10.2020 20:05 Ответить
вот же марионетки
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02.10.2020 20:09 Ответить
Портников в эфире на Еспрессо преподает болванам позицию Украины.
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02.10.2020 20:09 Ответить
Лукашеску и его банда стал никто.Кулеба прав
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02.10.2020 20:11 Ответить
На сегодня арестовано 10 000 белорусов с помощью Путлерских ИХТАМНЕТов...
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02.10.2020 20:16 Ответить
Страна с диктатурой олигархии нагло поучает соседнюю страну демократии. Дурдом.
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02.10.2020 20:16 Ответить
это в Белорусии демократия?! Мадам, вы чем с утра опохмелялись?
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02.10.2020 21:26 Ответить
на рассии, я так понимаю, тоже демократия?
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02.10.2020 21:30 Ответить
Вы хотя бы строчку написанного способны понять? Влезли и гадите. Типичный бот.
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02.10.2020 22:17 Ответить
обычно такие как вы боты других ботами очень любят называть. оно и понятно, если по существу сказать нечего
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02.10.2020 22:25 Ответить
У меня как раз по существу. А что у вас по существу? Как я сказала, что строчку ясно написанного адекватно понять не способны. На дальнейшие разговоры с вами вы не заслуживаете.
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02.10.2020 22:59 Ответить
У Вовы стальные яйца выросли?!
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02.10.2020 20:37 Ответить
Идиоты, астанафитесь... 90% на полях тракторы "Беларус" МТЗ. Они в ответ вам как дадут санкций! На осликах пахать будете?
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02.10.2020 20:38 Ответить
Очень большое количество нефтепродуктов импортируем из Беларуси. Там нефтеперерабатывающие заводы полностью работают. Тогда как наши такие заводы или стоЯт или разобраны на металлолом их "эффективными" собственниками.
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02.10.2020 20:47 Ответить
На нефтеперерабатывающих заводах свет клином не сошелся. Нефтеперерабатывающие заводы есть не только в Беларуси. Понятное дело что Лукашенко всю дорогу получал от мордора нефть по лояльным ценам, поскольку еще 20 лет назад согласился сдать Беларусь кацапам, и может предлагать нефтепродукты по конкурентной цене. Так у белорусов практически вся экономика на россии завязана, чему тут удивляться
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02.10.2020 21:29 Ответить
У білорасєї, пані наталія, нафтопереробна галузь працює бо москальня дає калхозенфюреру майже даремно нафту за те що білорасєяни смокчуть расєянам а не тому що "разобраны на металлолом их "эффективными" собственниками"
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02.10.2020 22:41 Ответить
І тому що "разобрані на металлолом" их "эффективными" собственниками". Ви що не знаєте скільки в нас заводів "разобраны на металлолом" их "эффективными" собственниками?

А москальня вже не дає колгоспнику майже задарма нафту. Щось ви не знаєте те що відбувається з нафтою.
Крім того, краще вже колгоспник ніж клоун олігарха.
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02.10.2020 23:12 Ответить
Вам, пані натальо, треба декілька місяців пожити у тому колгоспі як я, а потім свою перделу роззявляти що краще...
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03.10.2020 21:24 Ответить
На полях вже давно більшість Крони, Ларси і Класи, дебіле))) у тебе дебілоїда що годинка зупинилася у 90ностих?))) навіть у твоїй білорасєї комбайн Палєся рідкість а ти тут про осліків ******, предурок...))))
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02.10.2020 22:37 Ответить
Ты бы не прятался под украинским флагом, а красно-зелёную тряпку верни, лукашистский тролль, спец по обосранным коровам,как твой хозяин. Смерть лукашистам.
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02.10.2020 23:23 Ответить
Слияние ольгиновских и лукашенковских шавок. И те и другие ненавидят украинскую и беларускую свободу.
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02.10.2020 23:25 Ответить
Власть страны с диктатурой олигархии нагло поучает соседнюю страну демократии. Дурдом.
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03.10.2020 00:22 Ответить
Я не считаю что в Беларуси демократия, но я подчеркиваю лицемерие наших властей. Это наверно пиарятся перед народом. Внушая что поскольку мы боремся за демократию в Беларуси значит мы демократичны.
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03.10.2020 00:28 Ответить
100% не соберутся
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03.10.2020 08:43 Ответить
 
 