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Новости Пожары в Украине
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Во время пожаров на Луганщине погибло 8 человек, травмировано 18 человек, среди которых 3 спасателя, - ГСЧС

Во время пожаров на Луганщине погибло 8 человек, травмировано 18 человек, среди которых 3 спасателя, - ГСЧС

Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 18:00 2 октября обнаружили тела 8 человек, погибших в результате пожаров в Луганской области. 18 человек травмированы, в том числе 3 работника ГСЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

В оперативной информации по состоянию на 18:00 отмечается: "Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 19 тыс. га.

Авиацией ГСЧС в течение 2 октября совершено 102 сброса (318 тонн воды). С начала тушения пожаров 162 сброса (558 тонн воды).

Обнаружены тела 8 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, 3 - от сердечных приступов, причина смерти 1 человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.

Огнем уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

К тушению привлечены 2 тыс. 505 человек и 260 ед. техники, в том числе от ДСНС - 687 чел., 158 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ГСЧС. Проведена ротация личного состава Донецкой и Харьковской областей.

Развернут Пункт управления".

Также читайте: Пожары на Луганщине: Шмыгаль не исключает, что подтвердятся сразу несколько версий следствия

Автор: 

пожар (5969) ГСЧС (5011) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+6
ЗЕлена Шмаркля стверджує що в пожежі на Луганщині мокшане невинні.
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02.10.2020 21:46 Ответить
+4
А тут один клоун-актор, який грає роль президента, заявив офіційно, що навчився боротися з пожежами без людських жертв. Отже хтось десь збрехав. Або жертв при ліквідації пожеж не було, або цей актор - патологічний брехун.
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02.10.2020 22:28 Ответить
+3
Вчерв один оратор говорил що це справа рук Шахова який режет на металл пролетарий и севородонецкий азот.... запомните дебили - рыгыоналам ваши жизни до ()() им лишь нужны ваши голоса и деньги
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02.10.2020 22:02 Ответить
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ЗЕлена Шмаркля стверджує що в пожежі на Луганщині мокшане невинні.
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02.10.2020 21:46 Ответить
Большинство с тех, кто погиб или травмировался в тех районах скажет тоже самое...Там за линией разграничения их друганы, кумы и родственники...Найдут крайних, та сдешняя сепарня скажет, что наши виноваты...
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02.10.2020 22:01 Ответить
Вчерв один оратор говорил що це справа рук Шахова який режет на металл пролетарий и севородонецкий азот.... запомните дебили - рыгыоналам ваши жизни до ()() им лишь нужны ваши голоса и деньги
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02.10.2020 22:02 Ответить
ЭТИ СМЕРТИ НА СОВЕСТИ ЗЕ-НАРКОМАНА!
Сепаратюги делают подпалы прямо на глазах наших военных, которым ЗАПРЕТИЛИ СТРЕЛЯТЬ!
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02.10.2020 22:02 Ответить
Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6022
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02.10.2020 22:21 Ответить
Общаюсь со знакомыми , они разговаривают с родственниками из Северодонецка . Пожары пошли в нескольких местах сразу , говорят , что из неподконтрольной стороны стреляли . Ругаются-матюкаются , што ветер дул из той стороны .
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02.10.2020 22:10 Ответить
Я на аэродроме пожар тушил. Зелёным это то, что горело вчера.
В 30 сентября в 12 часов над Севером была бледно-розовая облачность, ветер с пылью. Я сначала думал, что это пыльная буря. Потом пошел огонь. Зажигательными начали шмалять по всей линии.
Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4841
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02.10.2020 23:04 Ответить
Мне несложно пообщаться с людьми , которые живут в Северодонецке . Правда ( любая ) всё -равно выйдет наружу . Поговорю и потом расскажу .
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02.10.2020 23:16 Ответить
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/videos/pcb.10224691781264385/10224691641380888/?type=3&theater
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03.10.2020 14:50 Ответить
Могу немного добавить , 30 сентября в обеднее время , в Харьковской области в Боровском районе уже чувствовали гарь в воздухе .
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02.10.2020 23:24 Ответить
Лесов жалко. Сколько труда в них предки вложили. Явно диверсия.
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02.10.2020 22:21 Ответить
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/videos/pcb.10224691781264385/10224691641380888/?type=3&theater
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03.10.2020 14:50 Ответить
А тут один клоун-актор, який грає роль президента, заявив офіційно, що навчився боротися з пожежами без людських жертв. Отже хтось десь збрехав. Або жертв при ліквідації пожеж не було, або цей актор - патологічний брехун.
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02.10.2020 22:28 Ответить
Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9376
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02.10.2020 22:39 Ответить
https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/videos/pcb.10224691781264385/10224691641380888/?type=3&theater
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03.10.2020 14:51 Ответить
Троих воскресили?
============
В масштабных пожарах на Луганщине погибли 11 человек. Еще 17 - госпитализированы

https://www.ostro.org/lugansk/proisshestviya/news/598323/

Під час пожеж на Луганщині загинуло 8 осіб, травмовано 18 осіб, серед яких 3 рятувальники, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2699
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02.10.2020 22:41 Ответить
Подпалы продолжаются https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=802583133809894&id=100021746451640&sfnsn=mo
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03.10.2020 09:36 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=802583133809894&id=100021746451640&sfnsn=mo Ловят поджигателей...
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03.10.2020 09:37 Ответить
 
 