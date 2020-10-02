Во время пожаров на Луганщине погибло 8 человек, травмировано 18 человек, среди которых 3 спасателя, - ГСЧС
Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 18:00 2 октября обнаружили тела 8 человек, погибших в результате пожаров в Луганской области. 18 человек травмированы, в том числе 3 работника ГСЧС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В оперативной информации по состоянию на 18:00 отмечается: "Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 19 тыс. га.
Авиацией ГСЧС в течение 2 октября совершено 102 сброса (318 тонн воды). С начала тушения пожаров 162 сброса (558 тонн воды).
Обнаружены тела 8 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, 3 - от сердечных приступов, причина смерти 1 человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.
Огнем уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.
К тушению привлечены 2 тыс. 505 человек и 260 ед. техники, в том числе от ДСНС - 687 чел., 158 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ГСЧС. Проведена ротация личного состава Донецкой и Харьковской областей.
Развернут Пункт управления".
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Сепаратюги делают подпалы прямо на глазах наших военных, которым ЗАПРЕТИЛИ СТРЕЛЯТЬ!
В 30 сентября в 12 часов над Севером была бледно-розовая облачность, ветер с пылью. Я сначала думал, что это пыльная буря. Потом пошел огонь. Зажигательными начали шмалять по всей линии.
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В масштабных пожарах на Луганщине погибли 11 человек. Еще 17 - госпитализированы
https://www.ostro.org/lugansk/proisshestviya/news/598323/