Во время пожаров на Луганщине погибло 8 человек, травмировано 18 человек, среди которых 3 спасателя, - ГСЧС

Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 18:00 2 октября обнаружили тела 8 человек, погибших в результате пожаров в Луганской области. 18 человек травмированы, в том числе 3 работника ГСЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В оперативной информации по состоянию на 18:00 отмечается: "Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 19 тыс. га.

Авиацией ГСЧС в течение 2 октября совершено 102 сброса (318 тонн воды). С начала тушения пожаров 162 сброса (558 тонн воды).

Обнаружены тела 8 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 - полученных ожогов, 3 - от сердечных приступов, причина смерти 1 человека устанавливается, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.

Огнем уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений.

К тушению привлечены 2 тыс. 505 человек и 260 ед. техники, в том числе от ДСНС - 687 чел., 158 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ГСЧС. Проведена ротация личного состава Донецкой и Харьковской областей.

Развернут Пункт управления".

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