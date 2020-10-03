Все пострадавшие от летних наводнений на Буковине получили компенсации, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что все пострадавшие в результате стихийного бедствия летом этого года в Черновицкой области получили компенсацию от государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента

Президент подчеркнул: "Что касается Черновцов, то мы выделили 460 млн гривен. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию".

Зеленский отметил, что на всю Западную Украину, где от наводнения пострадало местное население и инфраструктурные объекты, в целом выделено около 1,5 млрд грн.

За счет средств, выделенных из государственного бюджета, по словам Зеленского, восстанавливается: девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорога общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, мосты и мостовые переходы, берегоукрепительные объекты и др. На всех объектах работы планируется завершить в течение октября-ноября 2020 года.

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