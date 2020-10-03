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Все пострадавшие от летних наводнений на Буковине получили компенсации, - Зеленский

Все пострадавшие от летних наводнений на Буковине получили компенсации, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что все пострадавшие в результате стихийного бедствия летом этого года в Черновицкой области получили компенсацию от государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента

Президент подчеркнул: "Что касается Черновцов, то мы выделили 460 млн гривен. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию".

Зеленский отметил, что на всю Западную Украину, где от наводнения пострадало местное население и инфраструктурные объекты, в целом выделено около 1,5 млрд грн.

За счет средств, выделенных из государственного бюджета, по словам Зеленского, восстанавливается: девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорога общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, мосты и мостовые переходы, берегоукрепительные объекты и др. На всех объектах работы планируется завершить в течение октября-ноября 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Галича жалуются на несправедливое распределение компенсаций после наводнения: "На 20 тысяч - это разве двери входные поставить"

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) компенсации (483) наводнение (461)


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Топ комментарии
+11
В Черновцах женщина обматерила клована за то что потратила все деньги на якобы "бесплатное" лечение мужа от Covid-19.А вместо клмпенсации-болт на воротник.Клован в окружении охраны героически смылся в машину.)
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03.10.2020 00:35 Ответить
+10
Дурне поїхало в турне по Україні.
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03.10.2020 00:30 Ответить
+9
Я не верю Зеленскому на слово.
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03.10.2020 00:42 Ответить
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Дурне поїхало в турне по Україні.
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03.10.2020 00:30 Ответить
дурне турне
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03.10.2020 00:41 Ответить
а вы бы дурним був, разве рыло бы не делал , умняк корчить, тем более будучи клоуном?...ХМЫ... такое спросить.
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03.10.2020 00:45 Ответить
🤢🤡🐲 як не брехне , так не дихне !
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03.10.2020 07:49 Ответить
В Черновцах женщина обматерила клована за то что потратила все деньги на якобы "бесплатное" лечение мужа от Covid-19.А вместо клмпенсации-болт на воротник.Клован в окружении охраны героически смылся в машину.)
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03.10.2020 00:35 Ответить
Все пострадавшие от летних наводнений на Буковине получили компенсации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5541
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03.10.2020 00:40 Ответить
Помітив що охорона Зеленського почала ходити з парасольками.

Схоже, побоюються тупих важких предметів.
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03.10.2020 00:45 Ответить
та й не сильно вони тисли жiночок, котрi в останню путь причитали...
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03.10.2020 01:13 Ответить
В подальшому будуть ходити зі спецназівськими щитами.
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03.10.2020 09:53 Ответить
Тепер варто чекати "*****" від тих, хто "отримав" компенсацію.
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03.10.2020 09:55 Ответить
А кто может подтвердить его слова?
Или это просто его обычная наркотическая галлюцинация?
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03.10.2020 00:37 Ответить
однозначно
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03.10.2020 01:01 Ответить
и тут местные чиновники напряглись - какие деньги и когда и кем выделялись ? у Вовы что кумар ?!
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03.10.2020 00:38 Ответить
если зе-лох отрпыл рот, значит спстел...
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03.10.2020 00:40 Ответить
Я не верю Зеленскому на слово.
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03.10.2020 00:42 Ответить
А я верю... Зато на пандемии приподнялись, не всем выплатили за лечение...
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03.10.2020 00:43 Ответить
Вы далеко не оригинальны. Верить брехлу - себя не уважать.
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03.10.2020 00:50 Ответить
але коли довірливі громадяни спробують отримати обіцяні компенсації, несподівано виявиться, що кошти пішли на ремонт шляхопроводу Київ-Кончазаспа)
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03.10.2020 00:45 Ответить
а ви думаете аренда под ПМЖ для пани Венедиктовой меньше стоит?...
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03.10.2020 01:16 Ответить
А ничего, что скоро вся луганщина сгорит или в этом турне ее нет в плане?
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03.10.2020 00:57 Ответить
Бреше Клоун, аж зубами чеше.

Глава Счетной палаты https://www.dsnews.ua/economics/z-koronavirusnogo-fondu-ne-kupleno-zhodnogo-aparatu-shvl-golova-rahunkovoji-palati-skazav-kudi-pishli-groshi-01102020-401005 Валерий Пацкан отчитался об использовании средств из сформированного весной фонда борьбы с ковидом. Они весьма красноречивы:

Из выделенных МОЗ 14,3 млрд грн освоено 515 млн грн (3,6%).
На аппараты ИВЛ планировалось потратить 100 млн грн, но не потрачено ничего - 0%.
На обеспечение лабораторий было выделено 2,9 млрд грн, освоено 515 млн грн (17%).
На оборудование для опорных больниц заложено 5,3 млрд грн, потрачено 0%.
На доплаты медикам в фонде было выделено 5,9 млрд грн, потрачено опять-таки 0%.

А на что же тратились деньги, причем в гигантских масштабах? На "Большое строительство" имени Зеленского, с пиаром которого президент и колесит по регионам
https://www.dsnews.ua/politics/goryachaya-kartoshka-na-kogo-i-pochemu-perebrosil-otvetstvennost-za-kovid-zeleneskiy-02102020-401202 Каша от Зеленского. Как президент смешал ковид и выборы с политическим цирком
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03.10.2020 01:50 Ответить
Вчора 2 жовтня було 30 років Революції на граніті і ніхто з політиків, крім Порошенка, не згадав цю важливу дату в ******** історії України.

Сьогодні 30 років Революції на граніті. Голодування студентів, яке почалося 2 жовтня 1990 року, стало першим масовим мирним повстанням українців за свої права у новітній історії.
Пізніше ми це назвемо Майданом, але навіть зміст цієї назви виник тоді - після перемоги студентів площу Жовтневої революції в центрі Києва стали називати Майданом Незалежності.
Більшість учасників Революції на граніті повстали за Україну і в 2004, і в 2013 році. Вони і сьогодні продовжують боротьбу.
Усі ці люди у далекому 1990 році заклали основу єдиного вірного для України курсу: вперед до Європи і геть від Москви.
Вірю, що ми, пам'ятаючи героїв Революції на граніті, Помаранчевої революції та Євромайдану, не зійдемо з цього шляху.
Слава Героям Майдану усіх часів! Слава Україні!


https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__%5b0%5d=AZV1Ll_ep74YcUpZDrE2WEInpjs9QBj7o1W79leLybZRNhicTMF7tkBj0MhE_vz0Y1ZyiXSAo06uq0JUa8vAhpTrulQlg_TtN4hPQeO5PG_qOqVkQN0DKJ2GcSbkCEsqluDHtaddlEBq3KYAGEACjyURcTpT4SMlY3zM5KSTF33bEHiTrjiIsnmUO3adSv16PD1BJMjsgijXyZwdw-4PffYdj0_zbdGLOZ5cVFzpSIDkVw&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2221154664685580
Все пострадавшие от летних наводнений на Буковине получили компенсации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7208
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03.10.2020 01:58 Ответить
В нормальних країнах компенсації отримують ті, хто застрахувався.
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03.10.2020 02:03 Ответить
а вы заметили такой интересный факт: все о чем говорит агент фсб зельцман, практически всегда является враньем!
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03.10.2020 06:54 Ответить
так его фамилия зельцман?
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03.10.2020 07:33 Ответить
об этом должны говорить сами пострадавшие , а не брэхло Зеленский .
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03.10.2020 07:36 Ответить
Зеле нужно поменьше рот открывать, не так заметно его дурь.
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03.10.2020 07:41 Ответить
Когда популист приходит приходит во власть,жди беды...причем по полному тарифу...
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03.10.2020 07:57 Ответить
Заявление Зеленского о полной выплате компенсаций по летнему наводнению 2020 года для жителей Черновицкой области либо ложь, либо сознательное нарушение бюджетной дисциплины и неравномерное распределение выплат среди областей.
Общий совокупный ущерб от летнего наводнения 2020 года на Западной Украине составил 3,677 млрд. гривен. Из которых 1.116 млрд. гривен является государственной компенсацией населению и 2,561 млрд. гривен - государственные расходы на восстановление инфраструктуры. По состоянию на 01.09.2020 г. общая сумма перечисленных средств Кабинетом Министров составляет 1, 488 млрд. гривен. из которых только 690.43 млн. гривен является государственной компенсацией населению. По ущербу населению недофинансированными остаются почти 40% положенного.
Куда пошли более 2 млрд. гривен выделенных на восстановление инфраструктуры - это вопрос к следственным органам
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03.10.2020 08:11 Ответить
Це премія за вирізані ліси. Всі подякував і змився як ліс в повінь.
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03.10.2020 09:12 Ответить
Усі постраждалі від літніх повеней на Буковині отримали компенсації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5583
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03.10.2020 13:00 Ответить
Членограй лопушит лохов
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03.10.2020 15:22 Ответить
Усі постраждалі від літніх повеней на Буковині отримали компенсації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7681
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03.10.2020 21:24 Ответить
 
 