Усі постраждалі від літніх повеней на Буковині отримали компенсації, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що всі постраждалі в результаті стихійного лиха влітку цього року в Чернівецькій області отримали компенсацію від держави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.
Президент підкреслив:
"Що стосується Чернівців, то ми виділили 460 мільйонів гривень. І найголовніше, що крім того, що зараз у процесі відновлення інфраструктура, всі люди отримали компенсацію".
Володимир Зеленський зазначив, що на всю Західну Україну, де від повені постраждало місцеве населення та інфраструктурні об’єкти, в цілому виділено близько 1,5 млрд грн.
Довідка. За рахунок коштів, виділених з державного бюджету, в Чернівецькій області відновлюється: дев'ять бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери, 41 дорога загального користування місцевого значення та 187 комунальних доріг, мости й мостові переходи, берегоукріплювальні об’єкти тощо. На всіх об’єктах роботи планується завершити протягом жовтня-листопада 2020 року.
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Схоже, побоюються тупих важких предметів.
Или это просто его обычная наркотическая галлюцинация?
Глава Счетной палаты https://www.dsnews.ua/economics/z-koronavirusnogo-fondu-ne-kupleno-zhodnogo-aparatu-shvl-golova-rahunkovoji-palati-skazav-kudi-pishli-groshi-01102020-401005 Валерий Пацкан отчитался об использовании средств из сформированного весной фонда борьбы с ковидом. Они весьма красноречивы:
Из выделенных МОЗ 14,3 млрд грн освоено 515 млн грн (3,6%).
На аппараты ИВЛ планировалось потратить 100 млн грн, но не потрачено ничего - 0%.
На обеспечение лабораторий было выделено 2,9 млрд грн, освоено 515 млн грн (17%).
На оборудование для опорных больниц заложено 5,3 млрд грн, потрачено 0%.
На доплаты медикам в фонде было выделено 5,9 млрд грн, потрачено опять-таки 0%.
А на что же тратились деньги, причем в гигантских масштабах? На "Большое строительство" имени Зеленского, с пиаром которого президент и колесит по регионам
https://www.dsnews.ua/politics/goryachaya-kartoshka-na-kogo-i-pochemu-perebrosil-otvetstvennost-za-kovid-zeleneskiy-02102020-401202 Каша от Зеленского. Как президент смешал ковид и выборы с политическим цирком
Сьогодні 30 років Революції на граніті. Голодування студентів, яке почалося 2 жовтня 1990 року, стало першим масовим мирним повстанням українців за свої права у новітній історії.
Пізніше ми це назвемо Майданом, але навіть зміст цієї назви виник тоді - після перемоги студентів площу Жовтневої революції в центрі Києва стали називати Майданом Незалежності.
Більшість учасників Революції на граніті повстали за Україну і в 2004, і в 2013 році. Вони і сьогодні продовжують боротьбу.
Усі ці люди у далекому 1990 році заклали основу єдиного вірного для України курсу: вперед до Європи і геть від Москви.
Вірю, що ми, пам'ятаючи героїв Революції на граніті, Помаранчевої революції та Євромайдану, не зійдемо з цього шляху.
Слава Героям Майдану усіх часів! Слава Україні!
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__%5b0%5d=AZV1Ll_ep74YcUpZDrE2WEInpjs9QBj7o1W79leLybZRNhicTMF7tkBj0MhE_vz0Y1ZyiXSAo06uq0JUa8vAhpTrulQlg_TtN4hPQeO5PG_qOqVkQN0DKJ2GcSbkCEsqluDHtaddlEBq3KYAGEACjyURcTpT4SMlY3zM5KSTF33bEHiTrjiIsnmUO3adSv16PD1BJMjsgijXyZwdw-4PffYdj0_zbdGLOZ5cVFzpSIDkVw&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2221154664685580
Общий совокупный ущерб от летнего наводнения 2020 года на Западной Украине составил 3,677 млрд. гривен. Из которых 1.116 млрд. гривен является государственной компенсацией населению и 2,561 млрд. гривен - государственные расходы на восстановление инфраструктуры. По состоянию на 01.09.2020 г. общая сумма перечисленных средств Кабинетом Министров составляет 1, 488 млрд. гривен. из которых только 690.43 млн. гривен является государственной компенсацией населению. По ущербу населению недофинансированными остаются почти 40% положенного.
Куда пошли более 2 млрд. гривен выделенных на восстановление инфраструктуры - это вопрос к следственным органам