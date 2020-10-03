NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС

В Соединенных Штатах Америки состоялся успешный запуск ракетоносителя Antares, собранной с участием специалистов украинского КБ "Южное". Ее миссия - доставка груза на Международную космическую станцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает NASA и Посольство Украины в США.

"Ракета Antares корпорации Northrop Grumman с грузовым космическим кораблем Cygnus стартовала в 21:16 по Вашингтону", - сообщили в NASA.

Пуск был осуществлен с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния.

Грузовой аппарат Cygnus направляется к Международной космической станции с около 3,6 тоннами груза.

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Главная конструкция первой степени ракетоносителя разработана украинским конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний.

Как уточнили в связи с этим в Посольстве Украины в США, для своевременной подготовки ракеты к запуску в апреле этого года в США прибыла команда специалистов из украинских космических предприятий.

"В этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда происходит в США, сопровождалась дополнительными вызовами из-за пандемии COVID-19 и ограничениями международных поездок. И сегодня мы увидели практический результат совместной украинский-американской работы - с помощью ракеты-носителя", - отметили в украинском дипучреждении.

В пятницу на космодроме Украинское государство представил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Украина подтверждает свой статус надежного партнера США в области исследования космоса", - отметили в посольстве.