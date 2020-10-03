РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5644 посетителя онлайн
Новости
6 628 36

NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС

NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС

В Соединенных Штатах Америки состоялся успешный запуск ракетоносителя Antares, собранной с участием специалистов украинского КБ "Южное". Ее миссия - доставка груза на Международную космическую станцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает NASA и Посольство Украины в США.

"Ракета Antares корпорации Northrop Grumman с грузовым космическим кораблем Cygnus стартовала в 21:16 по Вашингтону", - сообщили в NASA.

Пуск был осуществлен с космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния.

Грузовой аппарат Cygnus направляется к Международной космической станции с около 3,6 тоннами груза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Компания Firefly Aerospace украинца Полякова успешно провела предполетные испытания ракеты Alpha: "Полет намечен на конец осени 2020 года. Это важное событие для Украины". ВИДЕО

Главная конструкция первой степени ракетоносителя разработана украинским конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний.

Как уточнили в связи с этим в Посольстве Украины в США, для своевременной подготовки ракеты к запуску в апреле этого года в США прибыла команда специалистов из украинских космических предприятий.

"В этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда происходит в США, сопровождалась дополнительными вызовами из-за пандемии COVID-19 и ограничениями международных поездок. И сегодня мы увидели практический результат совместной украинский-американской работы - с помощью ракеты-носителя", - отметили в украинском дипучреждении.

В пятницу на космодроме Украинское государство представил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Украина подтверждает свой статус надежного партнера США в области исследования космоса", - отметили в посольстве.

Автор: 

NASA (130) космос (787)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС - Цензор.НЕТ 8416
показать весь комментарий
03.10.2020 08:37 Ответить
+7
показать весь комментарий
03.10.2020 08:35 Ответить
+7
Гут ! Хоч в цьому Україна не Зімбабве
показать весь комментарий
03.10.2020 08:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.10.2020 08:35 Ответить
NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС - Цензор.НЕТ 8416
показать весь комментарий
03.10.2020 08:37 Ответить
Гут ! Хоч в цьому Україна не Зімбабве
показать весь комментарий
03.10.2020 08:37 Ответить
там же не написано "built in russia"!! там написано "russian-built" - собранный русскими! а что в Украине уже отменилил русских рабов?
показать весь комментарий
03.10.2020 08:49 Ответить
Ватник вали отсюда! Бояры тут нет!
показать весь комментарий
03.10.2020 08:56 Ответить
По конртакту с НАСА Украина обязана доставлять на Мыс Канаверал все негабаритные грузы...
показать весь комментарий
03.10.2020 08:40 Ответить
Как то насрать мне на МКС. Нам от етого не холодно не жарко. Лучше бы КБ *Южное* выпускало боевые ракеты и дроны и запускало по военным базам РФ в окупированном крыму. Ато у нас пол Украины в окупации а мы радуемся что на другом краю земли наши ракеты взлетают
показать весь комментарий
03.10.2020 09:25 Ответить
Одно другому не мешает))
показать весь комментарий
03.10.2020 10:03 Ответить
Где то там запускают ракеты в космос а в Украине киберполиция заблокировала сайты (не росийские) с которых можно было смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве. Так нах. мне радоваться тем ракетам если у нас в стране отняли самые простые радости жизни? Так что повторю, мне насрать на то МКС и на Южмаш с большой горы, пускай хоть на землю швякнет
показать весь комментарий
03.10.2020 11:37 Ответить
Ніхто тобі нічого не блокує - плати і дивись де хочеш. А якщо щось крадене заблокували, то правильно зробили.
показать весь комментарий
03.10.2020 11:53 Ответить
Они бы так блокировали всякие мошеннические сайты и сайты, распространяющие персональные данные. Тогда бы это было оправдано
показать весь комментарий
03.10.2020 11:57 Ответить
Що "єто" било би оправдано?
Ти можеш купити білет на літак чи сісти в машину і без візи їхати в іншу країну в тому числи тому, що в Україні основні піратські сайти заблоковані.
показать весь комментарий
03.10.2020 12:22 Ответить
Закон должен соблюдаться в отношении всех. А так получается, что права больших иностранных компаний защищают, а на права рядовых украинцев начхать. Получается правовая коллизия. Человека обязывают соблюдать законы, но его собственные права никак не защищены.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:42 Ответить
Так тут же не в тому справа, що це офіційно дозволено торгувати та розповсюджувати персональні дані. Немає ж такого закону, що це дозволено.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:45 Ответить
Так, але ніякі сайти не закривають, щоб захистити пересічних громадян.
Це я до того, що не все так просто в Україні з дотриманням законів
показать весь комментарий
03.10.2020 16:52 Ответить
Я же поетому и говорю, что НАСРАТЬ мне на ваше МКС и на ваш ЮЖМАШ. С какого х***я мне радоваться ихним успехам? Они что то для меня сделали или запустили бесплатный сайт для просмотров фильмов? Ето ихняя работа запускать ракеты за наши же деньги. Так что пускай мне платят и я похлопаю им в ладоши. Хватит бл***дь нам совка, когда жили в дерьме и без штанов и нам по чернобелому телевизору одному на все село рассказывали про урапатриотизьм как наши ракеты бороздят просторы вселенной. А сами чинуши в ето время возили себе из Японии цветные телики с пультами, видики и магнитофоны с фотиками.
показать весь комментарий
03.10.2020 12:07 Ответить
"Так что пускай мне..." це ж не тобі стаття написана, а для всіх.
І дуже далеко не всі "Так что пускай мне... "
показать весь комментарий
03.10.2020 12:20 Ответить
а в Украине киберполиция заблокировала сайты (не росийские) с которых можно было смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве.

Рекомендую: https://rezka.ag/
показать весь комментарий
03.10.2020 15:26 Ответить
радуемся, что южмашу есть чем зарплаты выплачивать. или распустить ?
показать весь комментарий
03.10.2020 10:15 Ответить
КБ нічого не випускає, тільки розробляє. А випускаючий "Південмаш" сам наглухо окупований совєцькими ватними пенсіонерами.
показать весь комментарий
03.10.2020 12:52 Ответить
Приємна новина.
показать весь комментарий
03.10.2020 10:12 Ответить
NASA успішно запустило американсько-українську ракету Antares із вантажем для МКС - Цензор.НЕТ 1047
показать весь комментарий
03.10.2020 10:39 Ответить
Тогда уж американо-украино-рассеянскую ракету. Неблагозвучно конечно, но точнее.
показать весь комментарий
03.10.2020 11:15 Ответить
с каких расеянскую? расеянское кб на деньги американцев - разработало и изготовило американцам, на американские деньги, ИХ (американский) двигатель!
показать весь комментарий
03.10.2020 12:20 Ответить
Вообще-то любой товар изготавливается для покупателя и оплачивается его деньгами, от ракетной ступени до пылесоса
показать весь комментарий
03.10.2020 12:25 Ответить
А НА МКС мрази россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер !!!
показать весь комментарий
03.10.2020 13:04 Ответить
чого ж ти цапопикий своїх братів хрюцьких космонавтів так ображаєш та ще мовой окупантів? що вони ті космонавти тобі зробили? і чим ти краще кремлеботів, що вигукують ті ж самі "мразі ! мразі !". Довбойоп ти, а не патріот, працюєш на ворога...
показать весь комментарий
03.10.2020 15:54 Ответить
ТЫ СЦЫКЛИВЫЙ ТУПОРЫЛЫЙ ЭМИГРАНТИШКА ЗАКРОЙ СВОЕ СОСАЛО !!!
показать весь комментарий
03.10.2020 16:00 Ответить
абізяна недолуга, ти не знаєш що таке проксі? йди зі своїми кацапськими закидами на свою помойку, бот кремлівський
показать весь комментарий
03.10.2020 17:08 Ответить
ОТСОСАЛ РАЗ И ЕЩЁ РАЗ ОТСОСЕШЬ !!! ПАРАНОИК СТАЛИНСКИЙ !!!
показать весь комментарий
03.10.2020 19:58 Ответить
 
 