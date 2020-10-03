NASA успішно запустило американсько-українську ракету Antares із вантажем для МКС

У Сполучених Штатах Америки відбувся успішний запуск ракетоносія Antares, зібраної за участю фахівців українського КБ "Південне". Її місія - доставка вантажу на Міжнародну космічну станцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє NASA і Посольство України в США.

"Ракета Antares корпорації Northrop Grumman з вантажним космічним кораблем Cygnus стартувала о 21:16 по Вашингтону", - повідомили в NASA.

Пуск був здійснений з космодрому на острові Уоллопс, штат Вірджинія.

Вантажний апарат Cygnus направляється до Міжнародної космічної станції з близько 3,6 тоннами вантажу.

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Головна конструкція першої ступені, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовляється на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з низкою українських компаній.

Як уточнили в зв'язку з цим в Посольстві України в США, для своєчасної підготовки ракети до запуску в квітні цього року в США прибула команда фахівців з українських космічних підприємств.

"У цьому році підготовка ракети до запуску, яка завжди відбувається в США, супроводжувалася додатковими викликами через пандемію COVID-19 і обмеженнями міжнародних поїздок. І сьогодні ми побачили практичний результат спільної українсько-американської роботи - за допомогою ракети-носія", - зазначили в українському дипустанові.

У п'ятницю на космодромі Українську державу представив посол України в США Володимир Єльченко.

"Україна підтверджує свій статус надійного партнера США в галузі дослідження космосу", - сказали в посольстві.