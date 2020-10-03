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NASA успішно запустило американсько-українську ракету Antares із вантажем для МКС

NASA успішно запустило американсько-українську ракету Antares із вантажем для МКС

У Сполучених Штатах Америки відбувся успішний запуск ракетоносія Antares, зібраної за участю фахівців українського КБ "Південне". Її місія - доставка вантажу на Міжнародну космічну станцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє NASA і Посольство України в США.

"Ракета Antares корпорації Northrop Grumman з вантажним космічним кораблем Cygnus стартувала о 21:16 по Вашингтону", - повідомили в NASA.

Пуск був здійснений з космодрому на острові Уоллопс, штат Вірджинія.

Вантажний апарат Cygnus направляється до Міжнародної космічної станції з близько 3,6 тоннами вантажу.

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Головна конструкція першої ступені, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовляється на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з низкою українських компаній.

Як уточнили в зв'язку з цим в Посольстві України в США, для своєчасної підготовки ракети до запуску в квітні цього року в США прибула команда фахівців з українських космічних підприємств.

"У цьому році підготовка ракети до запуску, яка завжди відбувається в США, супроводжувалася додатковими викликами через пандемію COVID-19 і обмеженнями міжнародних поїздок. І сьогодні ми побачили практичний результат спільної українсько-американської роботи - за допомогою ракети-носія", - зазначили в українському дипустанові.

У п'ятницю на космодромі Українську державу представив посол України в США Володимир Єльченко.

"Україна підтверджує свій статус надійного партнера США в галузі дослідження космосу", - сказали в посольстві.

NASA (172) космос (864)


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Топ коментарі
+11
NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС - Цензор.НЕТ 8416
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03.10.2020 08:37 Відповісти
+7
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03.10.2020 08:35 Відповісти
+7
Гут ! Хоч в цьому Україна не Зімбабве
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03.10.2020 08:37 Відповісти
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03.10.2020 08:35 Відповісти
NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС - Цензор.НЕТ 8416
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03.10.2020 08:37 Відповісти
Гут ! Хоч в цьому Україна не Зімбабве
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03.10.2020 08:37 Відповісти
там же не написано "built in russia"!! там написано "russian-built" - собранный русскими! а что в Украине уже отменилил русских рабов?
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03.10.2020 08:49 Відповісти
Ватник вали отсюда! Бояры тут нет!
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03.10.2020 08:56 Відповісти
По конртакту с НАСА Украина обязана доставлять на Мыс Канаверал все негабаритные грузы...
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03.10.2020 08:40 Відповісти
Как то насрать мне на МКС. Нам от етого не холодно не жарко. Лучше бы КБ *Южное* выпускало боевые ракеты и дроны и запускало по военным базам РФ в окупированном крыму. Ато у нас пол Украины в окупации а мы радуемся что на другом краю земли наши ракеты взлетают
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03.10.2020 09:25 Відповісти
Одно другому не мешает))
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03.10.2020 10:03 Відповісти
Где то там запускают ракеты в космос а в Украине киберполиция заблокировала сайты (не росийские) с которых можно было смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве. Так нах. мне радоваться тем ракетам если у нас в стране отняли самые простые радости жизни? Так что повторю, мне насрать на то МКС и на Южмаш с большой горы, пускай хоть на землю швякнет
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03.10.2020 11:37 Відповісти
Ніхто тобі нічого не блокує - плати і дивись де хочеш. А якщо щось крадене заблокували, то правильно зробили.
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03.10.2020 11:53 Відповісти
Они бы так блокировали всякие мошеннические сайты и сайты, распространяющие персональные данные. Тогда бы это было оправдано
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03.10.2020 11:57 Відповісти
Що "єто" било би оправдано?
Ти можеш купити білет на літак чи сісти в машину і без візи їхати в іншу країну в тому числи тому, що в Україні основні піратські сайти заблоковані.
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03.10.2020 12:22 Відповісти
Закон должен соблюдаться в отношении всех. А так получается, что права больших иностранных компаний защищают, а на права рядовых украинцев начхать. Получается правовая коллизия. Человека обязывают соблюдать законы, но его собственные права никак не защищены.
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03.10.2020 16:42 Відповісти
Так тут же не в тому справа, що це офіційно дозволено торгувати та розповсюджувати персональні дані. Немає ж такого закону, що це дозволено.
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03.10.2020 16:45 Відповісти
Так, але ніякі сайти не закривають, щоб захистити пересічних громадян.
Це я до того, що не все так просто в Україні з дотриманням законів
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03.10.2020 16:52 Відповісти
Я же поетому и говорю, что НАСРАТЬ мне на ваше МКС и на ваш ЮЖМАШ. С какого х***я мне радоваться ихним успехам? Они что то для меня сделали или запустили бесплатный сайт для просмотров фильмов? Ето ихняя работа запускать ракеты за наши же деньги. Так что пускай мне платят и я похлопаю им в ладоши. Хватит бл***дь нам совка, когда жили в дерьме и без штанов и нам по чернобелому телевизору одному на все село рассказывали про урапатриотизьм как наши ракеты бороздят просторы вселенной. А сами чинуши в ето время возили себе из Японии цветные телики с пультами, видики и магнитофоны с фотиками.
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03.10.2020 12:07 Відповісти
"Так что пускай мне..." це ж не тобі стаття написана, а для всіх.
І дуже далеко не всі "Так что пускай мне... "
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03.10.2020 12:20 Відповісти
а в Украине киберполиция заблокировала сайты (не росийские) с которых можно было смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве.

Рекомендую: https://rezka.ag/
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03.10.2020 15:26 Відповісти
радуемся, что южмашу есть чем зарплаты выплачивать. или распустить ?
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03.10.2020 10:15 Відповісти
КБ нічого не випускає, тільки розробляє. А випускаючий "Південмаш" сам наглухо окупований совєцькими ватними пенсіонерами.
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03.10.2020 12:52 Відповісти
Приємна новина.
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03.10.2020 10:12 Відповісти
NASA успішно запустило американсько-українську ракету Antares із вантажем для МКС - Цензор.НЕТ 1047
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03.10.2020 10:39 Відповісти
Тогда уж американо-украино-рассеянскую ракету. Неблагозвучно конечно, но точнее.
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03.10.2020 11:15 Відповісти
с каких расеянскую? расеянское кб на деньги американцев - разработало и изготовило американцам, на американские деньги, ИХ (американский) двигатель!
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03.10.2020 12:20 Відповісти
Вообще-то любой товар изготавливается для покупателя и оплачивается его деньгами, от ракетной ступени до пылесоса
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03.10.2020 12:25 Відповісти
А НА МКС мрази россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер !!!
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03.10.2020 13:04 Відповісти
чого ж ти цапопикий своїх братів хрюцьких космонавтів так ображаєш та ще мовой окупантів? що вони ті космонавти тобі зробили? і чим ти краще кремлеботів, що вигукують ті ж самі "мразі ! мразі !". Довбойоп ти, а не патріот, працюєш на ворога...
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03.10.2020 15:54 Відповісти
ТЫ СЦЫКЛИВЫЙ ТУПОРЫЛЫЙ ЭМИГРАНТИШКА ЗАКРОЙ СВОЕ СОСАЛО !!!
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03.10.2020 16:00 Відповісти
абізяна недолуга, ти не знаєш що таке проксі? йди зі своїми кацапськими закидами на свою помойку, бот кремлівський
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03.10.2020 17:08 Відповісти
ОТСОСАЛ РАЗ И ЕЩЁ РАЗ ОТСОСЕШЬ !!! ПАРАНОИК СТАЛИНСКИЙ !!!
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03.10.2020 19:58 Відповісти
 
 