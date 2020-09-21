Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України". ВIДЕО
Компанія Firefly Aerospace, засновником якої є українець Макс Поляков, успішно провела передпольотне випробування своєї першої ракети Alpha.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі чотири двигуни Reaver першого ступеня пропрацювали 35 секунд, створюючи неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенду.
Під час випробувань двигуни пройшли перевірку вектора тяги, потужності і стабільності роботи. Це випробування стало одним з найважливіших напередодні першого польоту ракети-носія.
"Запуск ракети стане не тільки великою віхою для нашої компанії, але і для всієї Noosphere. Ми будуємо велику космічну вертикаль, куди входить багато компаній, і ми незабаром будемо готові давати весь спектр послуг у космічній галузі - від запуску корисних вантажів і виробництва супутників, до систем управління та аналізу отриманих даних", - сказав Макс Поляков, засновник Noosphere і Firefly Aerospace.
"Крім того, запуск стане важливою подією для України. Це покаже передовсім молодому поколінню, що ми здатні виробляти інтелектуальний продукт, що космос для нас - це не мрія, а реальність. Я вкладаю багато зусиль і коштів в розвиток науки в Україні, ми вже запустили 7 інжинірингових шкіл і плануємо розвивати цей напрямок. І я сподіваюся, що запуск Alpha додасть мотивації студентам і учням", - додав Поляков.
Ракета Firefly Alpha розміщена на космодромі Ванденберг, Каліфорнія, США. Перший політ заплановано на кінець осені 2020 року. Компанія Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в якому могли взяти участь усі охочі, а проєкти переможців отримали місце в ракеті і вирушать у космос.
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с концами
лЕтИмо в космос
И Васадзе можете аннигилировать как
какашкувишенку на торте.
есть очевидная связь между законным голосованием за ******, и качеством последующей жизни!
если такой неадекват как ты этого еще не понял, то мои соболезнования
своей идиотской полемикой ты ничего не вывезешь
Макс Поляков вкладає власні кошти в розвіток інтелектуального продукту світового рівня.
С 2006 года предприниматель развивал собственные украинские веб-проекты: price.ua, avtopoisk.ru, trud.com, naydidom.com, sravni.com.
В 2010 году социальная сеть знакомств Cupid Plc вышла на IPO Лондонской фондовой биржи. В 2012 году Поляков основал в Кремниевой долине инвестиционный фонд Noosphere Ventures.
В 2017 году Поляков через Noosphere Ventures за 75 млн долл купил американский космический стартап Firefly Space Systems инженера Тома Маркусика, который до этого работал в Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX.
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У меня уже есть кандидатура делегата от Украины на первый полет!😉.Слышал от знающих людей,что "Гагарин мечтал первым полететь в космос,но его опередили какие-то суки"© Не будем нарушать традицию.
Пока что все что этот "конкурент" делает - успешно тянет деньги с инвесторов.
Все там правильно.
Повір на слово.
Простой пример: взрыв Crew Dragon при испытаниях и все вроде правильно, надежно и отличную аварийную систему сделали и на клапаны титана не пожалели....а активация аварийной системы, вызвала попадание окислителя на титан - бабах!
Почему не в Украине?
Вопрос риторический.
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах.