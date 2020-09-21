Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України". ВIДЕО

Компанія Firefly Aerospace, засновником якої є українець Макс Поляков, успішно провела передпольотне випробування своєї першої ракети Alpha.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі чотири двигуни Reaver першого ступеня пропрацювали 35 секунд, створюючи неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенду.

Під час випробувань двигуни пройшли перевірку вектора тяги, потужності і стабільності роботи. Це випробування стало одним з найважливіших напередодні першого польоту ракети-носія.

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"Запуск ракети стане не тільки великою віхою для нашої компанії, але і для всієї Noosphere. Ми будуємо велику космічну вертикаль, куди входить багато компаній, і ми незабаром будемо готові давати весь спектр послуг у космічній галузі - від запуску корисних вантажів і виробництва супутників, до систем управління та аналізу отриманих даних", - сказав Макс Поляков, засновник Noosphere і Firefly Aerospace.

"Крім того, запуск стане важливою подією для України. Це покаже передовсім молодому поколінню, що ми здатні виробляти інтелектуальний продукт, що космос для нас - це не мрія, а реальність. Я вкладаю багато зусиль і коштів в розвиток науки в Україні, ми вже запустили 7 інжинірингових шкіл і плануємо розвивати цей напрямок. І я сподіваюся, що запуск Alpha додасть мотивації студентам і учням", - додав Поляков.

Ракета Firefly Alpha розміщена на космодромі Ванденберг, Каліфорнія, США. Перший політ заплановано на кінець осені 2020 року. Компанія Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в якому могли взяти участь усі охочі, а проєкти переможців отримали місце в ракеті і вирушать у космос.