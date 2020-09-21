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Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України". ВIДЕО

Компанія Firefly Aerospace, засновником якої є українець Макс Поляков, успішно провела передпольотне випробування своєї першої ракети Alpha.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі чотири двигуни Reaver першого ступеня пропрацювали 35 секунд, створюючи неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенду.

Під час випробувань двигуни пройшли перевірку вектора тяги, потужності і стабільності роботи. Це випробування стало одним з найважливіших напередодні першого польоту ракети-носія.

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"Запуск ракети стане не тільки великою віхою для нашої компанії, але і для всієї Noosphere. Ми будуємо велику космічну вертикаль, куди входить багато компаній, і ми незабаром будемо готові давати весь спектр послуг у космічній галузі - від запуску корисних вантажів і виробництва супутників, до систем управління та аналізу отриманих даних", - сказав Макс Поляков, засновник Noosphere і Firefly Aerospace.

"Крім того, запуск стане важливою подією для України. Це покаже передовсім молодому поколінню, що ми здатні виробляти інтелектуальний продукт, що космос для нас - це не мрія, а реальність. Я вкладаю багато зусиль і коштів в розвиток науки в Україні, ми вже запустили 7 інжинірингових шкіл і плануємо розвивати цей напрямок. І я сподіваюся, що запуск Alpha додасть мотивації студентам і учням", - додав Поляков.

Ракета Firefly Alpha розміщена на космодромі Ванденберг, Каліфорнія, США. Перший політ заплановано на кінець осені 2020 року. Компанія Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в якому могли взяти участь усі охочі, а проєкти переможців отримали місце в ракеті і вирушать у космос.

Автор: 

випробування (403) космос (862) ракети (4031)


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Топ коментарі
+22
Наш Ілон Маск )
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21.09.2020 11:07
+21
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 5486
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21.09.2020 12:15
+15
Компания Firefly Aerospace украинца Полякова успешно провела предполетные испытания ракеты Alpha: "Полет намечен на конец осени 2020 года. Это важное событие для Украины" - Цензор.НЕТ 1199
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21.09.2020 11:07
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Наш Ілон Маск )
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21.09.2020 11:07 Відповісти
"проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос"

с концами
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21.09.2020 11:31 Відповісти
Был наш, стал ихний....(:
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21.09.2020 12:11 Відповісти
Уже не наш И в Украине он никогда этого бы не добился.
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21.09.2020 19:22 Відповісти
Компания Firefly Aerospace украинца Полякова успешно провела предполетные испытания ракеты Alpha: "Полет намечен на конец осени 2020 года. Это важное событие для Украины" - Цензор.НЕТ 1199
показати весь коментар
21.09.2020 11:07 Відповісти
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 5486
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21.09.2020 12:15 Відповісти
так, бубочка вже дав завдання провезти олімпіаду по карате, наступне завдання - литемо в космос, а бажано відправити туди бубочку і всю його шоблу..
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21.09.2020 11:10 Відповісти
А это тут хоть при чем?При чем клоун у ракетам?Всовывая клоуна в любую дырку,выглядишь идиотом
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21.09.2020 13:49 Відповісти
провеСти олімпіаду

лЕтИмо в космос
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21.09.2020 17:56 Відповісти
Интересно чем ето событие важно для Украины? Ета ракета будет защищать нашу страну или как? У нас на передовой солдаты на советских развалюхах ездят, собирают деньги на генераторы и китайские квадракоптеры а нам рассказывают про ракеты которые делают в США.
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21.09.2020 11:11 Відповісти
Все чем может похвастаться Украина ето нашими ворюгами и предателями и старыми росийскими корытами которые у нас называют автомобилями, которые опять возобновляет производство казнокрад Васадзе.
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21.09.2020 11:16 Відповісти
Ну так если вы военный - разберитесь с предателями и ворюгами - и будет вам честь и слава.
И Васадзе можете аннигилировать как какашку вишенку на торте.
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21.09.2020 16:33 Відповісти
Все надеетесь что за вас кто то что то сделает? А ведь ваш оппонент прав и вам по сути возразить нечего, только глупостью ответить.
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21.09.2020 16:44 Відповісти
а ты не забудь на следующих выборах проголосовать за какое-нибудь опэзэжэ
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21.09.2020 16:37 Відповісти
За кого голосовать это выбор каждого личный и законный, а вот рекламировать предателей и не требовать привлечения их к ответственности это ваш выбор?
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21.09.2020 16:47 Відповісти
что за херь ты пишешь? у тебя алкогольная интоксикация?
есть очевидная связь между законным голосованием за ******, и качеством последующей жизни!
если такой неадекват как ты этого еще не понял, то мои соболезнования
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21.09.2020 16:57 Відповісти
Можно по подробней как изменилась жизнь после голосования хотя бы за последних двух ******? И у вас есть хоть какое-то представление как организовывается жизнь в государстве, кроме приема и обсуждения вами алкоголя. И как наконец соотносятся ракеты из статьи с вашей рекламой жопозж?
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21.09.2020 17:01 Відповісти
вот потому то ты и живёшь в говне, что тупой
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21.09.2020 17:46 Відповісти
Ну это у вас ботов всегда только хамство аргументация. А опровергнуть хоть что то можешь? Вас всегда бесит что люди выбирают президента, а не хозяина себе как вы. И поэтому люди меняют президентов если те не справляются, а вам только ботинки лизать хозяину и ждать от него подачек.
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22.09.2020 07:54 Відповісти
выпились уже! и так уже понятно, что ты туп как пробка!
своей идиотской полемикой ты ничего не вывезешь
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22.09.2020 09:50 Відповісти
Да понятно уже что гражданином выполняющим законы и требующего этого от других вам не стать. Как были слугой вылизывающим хозяйские сапоги так и останьтесь, максимум что хозяина поменяете или сапог хозяйский другой вылизывать начнете. Кого вы там на жопзж менять собрались?
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22.09.2020 10:04 Відповісти
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 8279
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21.09.2020 11:24 Відповісти
...ога-ога, уже взлетает
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 6309
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21.09.2020 12:12 Відповісти
В розробці програмних продуктів і ракетних технологій приймають участь українські інженери і програмісти. Поляков створив центри в Харкові, Днепрі і десь ще, вже не пам'ятаю. Невже час на пости є , а загуглити важко? Зайдіть а фейсбук, знайдіть firefly. Почитайте, потім коментуйте.
Макс Поляков вкладає власні кошти в розвіток інтелектуального продукту світового рівня.
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21.09.2020 16:39 Відповісти
Пишаємось тими кого вижили з України.
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21.09.2020 11:11 Відповісти
вот таких надо в президенты выбирать,зелень неопыленная
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21.09.2020 11:14 Відповісти
но в вашем понимании это ж "борыга"...неважно,шоколад делает,ракеты или зерно выращивает
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21.09.2020 11:20 Відповісти
Ты и сюда приплел своего московского дячка, члена партии рыгов, вора в законе и торгаша росийскими бляхами
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21.09.2020 11:22 Відповісти
нит. всего лишь серуна зебилам в штанишки.
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21.09.2020 11:25 Відповісти
во,а я все ждал,кто ж первым отзовется .ты самый быстрый алень
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21.09.2020 11:25 Відповісти
Зрітєль «Скотов».
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21.09.2020 11:50 Відповісти
космонавт будет президентом не хуже комика
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21.09.2020 11:33 Відповісти
Украинцы - технологичная нация, в отличие от мокселей(кацапов). У нас хорошая генетика, а у чертей (русских иванов) - лишняя хромосома, по-этому мокшане вырождаются.
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21.09.2020 11:17 Відповісти
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 4939
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21.09.2020 11:20 Відповісти
о так это фсб кацапское мериканцам ракеты клепает? респект,я был о них худшего мнения
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21.09.2020 11:22 Відповісти
Максим Криппа бывший депутат Самопомощи. Они на пару с Поляковым владеют известными онлайн-лохотронами типа Вулкан, 777. Из-за лояльного законодательства все мошеннические интернет конторы родом из Украины. Все российские мошенники тоже давно перебрались в Украину.

Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 7782
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21.09.2020 11:28 Відповісти
На протяжении 2003-2015 годов бизнесмен создает продуктовые IT-компании, капитализирует их и затем продает. В 2005 году Поляков вместе с Добби создают компанию IDE Group с главным офисом в Эдинбурге.В бизнес-группу входили дейтинговые проекты EasyDate (в 2010 году переименован в Cupid plc), Murka, а также платформа для анализа и тестирования сайтов Maxymiser. Maxymiser "поднял" 26 млн долл венчурных инвестиций и в 2015 году был продан корпорации Oracle.

С 2006 года предприниматель развивал собственные украинские веб-проекты: price.ua, avtopoisk.ru, trud.com, naydidom.com, sravni.com.
В 2010 году социальная сеть знакомств Cupid Plc вышла на IPO Лондонской фондовой биржи. В 2012 году Поляков основал в Кремниевой долине инвестиционный фонд Noosphere Ventures.
В 2017 году Поляков через Noosphere Ventures за 75 млн долл купил американский космический стартап Firefly Space Systems инженера Тома Маркусика, который до этого работал в Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX.
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21.09.2020 11:43 Відповісти
Просто предупреждаю, чтобы потом не было сильных разочарований. Или чтобы он еще кого-то не обдурил в Киеве. Зачем ему семиэтажный роскошный офис в Киеве? Мошенники всегда налегают на внешний эффект.
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21.09.2020 11:48 Відповісти
Шо, Маска обсирати, тобі вже мало?
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21.09.2020 11:51 Відповісти
Маск не лохотронщик.
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21.09.2020 11:53 Відповісти
Слушай, подскажи, а то забыл - у нас на Донбассе война против русских (кацапов) захватчиков или гражданский конфликт?
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21.09.2020 12:12 Відповісти
Против русских конечно. Вы должны убивать друг друга как можно больше. Всеми руками за.
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21.09.2020 12:37 Відповісти
А ты кто? Русский ( моксель), Украинец или черт обоссаный ?
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21.09.2020 12:48 Відповісти
Не угадал. Не первое, не второе и не третье.
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21.09.2020 12:52 Відповісти
Ты из тех кто "Любят Родину издалека?"
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21.09.2020 12:54 Відповісти
Боже упаси быть русским или украинцем. Типун вам на язык.
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21.09.2020 12:55 Відповісти
Тогда кто ты и что ты здесь на Украинском сайте забыл?
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21.09.2020 13:33 Відповісти
Да жидюга он, разве не заметно?
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21.09.2020 15:56 Відповісти
та да. очередной сомнительный батут построили.
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21.09.2020 11:23 Відповісти
Поляков купил и финансирует это сомнительное предприятие за счет сайта секс-знакомств.

Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 5241
показати весь коментар
21.09.2020 11:31 Відповісти
А чим погані сайти секс-знайомств? Я особисто ніколи не користувався такими, але абсолютно нічого поганого в цьому не бачу. Мені здається це краще, ніж чуваки би чіплялися до жінок на вулиці "а давайте познайомимося для сексу"
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21.09.2020 11:36 Відповісти
он создал сайт знакомств...а кацапа по своей сбочености,тут же переименовал в секс знакомств
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21.09.2020 11:45 Відповісти
Первый полет намечен на конец осени 2020 года. Компания Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева. Источник: https://censor.net/ru/
У меня уже есть кандидатура делегата от Украины на первый полет!😉.Слышал от знающих людей,что "Гагарин мечтал первым полететь в космос,но его опередили какие-то суки"© Не будем нарушать традицию.
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21.09.2020 11:25 Відповісти
Похоже что у Илона появился конкурент.
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21.09.2020 11:31 Відповісти
запустит хоть 1 ракету - можно говорить про конкурента.
Пока что все что этот "конкурент" делает - успешно тянет деньги с инвесторов.
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21.09.2020 11:39 Відповісти
Таких конкурентов у него пруд пруди. Которые скоро, вот-вот полетят. Часников которые летают пока мало. Тот же Электрон уже 2 года летает.
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21.09.2020 12:31 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/12/10/654570/ "Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly "
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21.09.2020 11:37 Відповісти
От коли таді ракети будуть запускати с території України, тоді і поговоримо...
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21.09.2020 12:11 Відповісти
То для нових технологій запуску це буде можливо. Україна знаходиться далеко від екватору. Старт ракети з екватора додає 0.464 км/cек , тому запуск з екватора набагато вигідніший...
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21.09.2020 13:01 Відповісти
"Украинец Поляков" звучит как "черный русский". И вообще, рожа у этого персонажа очень и очень неприятная. Да и репутация, судя по всему, такая же...
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21.09.2020 12:12 Відповісти
У кацапів завжди підгорає, коли в Україні відбувається щось позитивне.
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21.09.2020 12:41 Відповісти
Да. И хорошо бы туда прикрутить боеголовку и направить на Москву.
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21.09.2020 12:19 Відповісти
Прощай нємитая Расія ?
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21.09.2020 12:31 Відповісти
Я конечно не огромный спец в ракетостроение, но мне почему то кажется, что те емкости рядом с пусковой площадкой (чтобы в них не находилось - даже вода) расположены не совсем правильно
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21.09.2020 13:09 Відповісти

Все там правильно.
Повір на слово.
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21.09.2020 13:40 Відповісти
Не поверю я на слово! А знаете почему?! Потому, что знай ракетостроители "как правильно", то не было бы периодических аварий!
Простой пример: взрыв Crew Dragon при испытаниях и все вроде правильно, надежно и отличную аварийную систему сделали и на клапаны титана не пожалели....а активация аварийной системы, вызвала попадание окислителя на титан - бабах!
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21.09.2020 15:05 Відповісти
Не понятно только как она будет конкурировать со space x, она многоразового использования? Ничего в статье не сказано
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21.09.2020 14:01 Відповісти
Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине (Техас, США)
Почему не в Украине?
Вопрос риторический.
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21.09.2020 14:19 Відповісти
Почему? В Украине много ФСБ-отравителей.
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21.09.2020 22:15 Відповісти
так она в сша, а в Украине "0"
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21.09.2020 14:52 Відповісти
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 1761
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21.09.2020 15:36 Відповісти
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21.09.2020 16:28 Відповісти
Королеву позвонили зеленые (защитники животных).
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21.09.2020 16:38 Відповісти
«Мы больше не можем
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах.
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21.09.2020 16:34 Відповісти
Китай и Индия обходят Россию 20-й дорогой.
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21.09.2020 16:40 Відповісти
Да, потому что россия - обосранная страна, от которой бздит за несколько сотен км...
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21.09.2020 16:53 Відповісти
Нееее,на весь мир!
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21.09.2020 18:37 Відповісти
Макс не является основателем компании файрфлай вообще то
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21.09.2020 18:21 Відповісти
Он работает на благо Америки и в Америке но наш. Как-то странно.
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21.09.2020 18:51 Відповісти
"только задніцей свєркнулі"(с) good luck Firefly!
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21.09.2020 19:55 Відповісти
Уррра!!! Уррра!!! Уррра!!!
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21.09.2020 22:10 Відповісти
выпустил газ - нюхай сейчас (с) китайская мудрость
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21.09.2020 22:12 Відповісти
Если по сути, то увы, отношения к Украине это все не имеет.
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22.09.2020 08:57 Відповісти
 
 