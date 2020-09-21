Компания Firefly Aerospace украинца Полякова успешно провела предполетные испытания ракеты Alpha: "Полет намечен на конец осени 2020 года. Это важное событие для Украины". ВИДЕО
Компания Firefly Aerospace основателем которой является украинец Макс Поляков, успешно провела предполетные испытания своей первой ракеты Alpha.
Как сообщает Цензор.НЕТ, все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.
Во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы. Это испытание стало одним из важнейших в преддверии первого полета ракеты-носителя.
"Запуск ракеты станет не только большой вехой для нашей компании, но и для всей Noosphere. Мы строим большую космическую вертикаль, куда входит много компаний, и мы вскоре будем готовы давать весь спектр услуг в космической отрасли - от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных", - сказал Макс Поляков, основатель Noosphere и Firefly Aerospace.
"Кроме того, запуск станет важным событием для Украины. Это покажет в первую очередь молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, что космос для нас - это не мечта, а реальность. Я вкладываю много усилий и средств в развитие науки в Украине, мы уже запустили 7 инжиниринговых школ и планируем развивать это направление. И я надеюсь, что запуск Alpha придаст мотивации студентам и ученикам", - добавил Поляков.
Ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг, Калифорния, США. Первый полет намечен на конец осени 2020 года. Компания Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.
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с концами
лЕтИмо в космос
И Васадзе можете аннигилировать как
какашкувишенку на торте.
есть очевидная связь между законным голосованием за ******, и качеством последующей жизни!
если такой неадекват как ты этого еще не понял, то мои соболезнования
своей идиотской полемикой ты ничего не вывезешь
Макс Поляков вкладає власні кошти в розвіток інтелектуального продукту світового рівня.
С 2006 года предприниматель развивал собственные украинские веб-проекты: price.ua, avtopoisk.ru, trud.com, naydidom.com, sravni.com.
В 2010 году социальная сеть знакомств Cupid Plc вышла на IPO Лондонской фондовой биржи. В 2012 году Поляков основал в Кремниевой долине инвестиционный фонд Noosphere Ventures.
В 2017 году Поляков через Noosphere Ventures за 75 млн долл купил американский космический стартап Firefly Space Systems инженера Тома Маркусика, который до этого работал в Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX.
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У меня уже есть кандидатура делегата от Украины на первый полет!😉.Слышал от знающих людей,что "Гагарин мечтал первым полететь в космос,но его опередили какие-то суки"© Не будем нарушать традицию.
Пока что все что этот "конкурент" делает - успешно тянет деньги с инвесторов.
Все там правильно.
Повір на слово.
Простой пример: взрыв Crew Dragon при испытаниях и все вроде правильно, надежно и отличную аварийную систему сделали и на клапаны титана не пожалели....а активация аварийной системы, вызвала попадание окислителя на титан - бабах!
Почему не в Украине?
Вопрос риторический.
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах.