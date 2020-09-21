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Компания Firefly Aerospace украинца Полякова успешно провела предполетные испытания ракеты Alpha: "Полет намечен на конец осени 2020 года. Это важное событие для Украины". ВИДЕО

Компания Firefly Aerospace основателем которой является украинец Макс Поляков, успешно провела предполетные испытания своей первой ракеты Alpha.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.

Во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы. Это испытание стало одним из важнейших в преддверии первого полета ракеты-носителя.

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"Запуск ракеты станет не только большой вехой для нашей компании, но и для всей Noosphere. Мы строим большую космическую вертикаль, куда входит много компаний, и мы вскоре будем готовы давать весь спектр услуг в космической отрасли - от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных", - сказал Макс Поляков, основатель Noosphere и Firefly Aerospace.

"Кроме того, запуск станет важным событием для Украины. Это покажет в первую очередь молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, что космос для нас - это не мечта, а реальность. Я вкладываю много усилий и средств в развитие науки в Украине, мы уже запустили 7 инжиниринговых школ и планируем развивать это направление. И я надеюсь, что запуск Alpha придаст мотивации студентам и ученикам", - добавил Поляков.

Ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг, Калифорния, США. Первый полет намечен на конец осени 2020 года. Компания Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.

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Автор: 

испытания (379) космос (787) ракеты (3576)


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Топ комментарии
+22
Наш Ілон Маск )
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21.09.2020 11:07
+21
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 5486
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21.09.2020 12:15
+15
Компания Firefly Aerospace украинца Полякова успешно провела предполетные испытания ракеты Alpha: "Полет намечен на конец осени 2020 года. Это важное событие для Украины" - Цензор.НЕТ 1199
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21.09.2020 11:07
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Наш Ілон Маск )
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21.09.2020 11:07 Ответить
"проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос"

с концами
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21.09.2020 11:31 Ответить
Был наш, стал ихний....(:
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21.09.2020 12:11 Ответить
Уже не наш И в Украине он никогда этого бы не добился.
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21.09.2020 19:22 Ответить
Компания Firefly Aerospace украинца Полякова успешно провела предполетные испытания ракеты Alpha: "Полет намечен на конец осени 2020 года. Это важное событие для Украины" - Цензор.НЕТ 1199
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21.09.2020 11:07 Ответить
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 5486
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21.09.2020 12:15 Ответить
так, бубочка вже дав завдання провезти олімпіаду по карате, наступне завдання - литемо в космос, а бажано відправити туди бубочку і всю його шоблу..
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21.09.2020 11:10 Ответить
А это тут хоть при чем?При чем клоун у ракетам?Всовывая клоуна в любую дырку,выглядишь идиотом
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21.09.2020 13:49 Ответить
провеСти олімпіаду

лЕтИмо в космос
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21.09.2020 17:56 Ответить
Интересно чем ето событие важно для Украины? Ета ракета будет защищать нашу страну или как? У нас на передовой солдаты на советских развалюхах ездят, собирают деньги на генераторы и китайские квадракоптеры а нам рассказывают про ракеты которые делают в США.
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21.09.2020 11:11 Ответить
Все чем может похвастаться Украина ето нашими ворюгами и предателями и старыми росийскими корытами которые у нас называют автомобилями, которые опять возобновляет производство казнокрад Васадзе.
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21.09.2020 11:16 Ответить
Ну так если вы военный - разберитесь с предателями и ворюгами - и будет вам честь и слава.
И Васадзе можете аннигилировать как какашку вишенку на торте.
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21.09.2020 16:33 Ответить
Все надеетесь что за вас кто то что то сделает? А ведь ваш оппонент прав и вам по сути возразить нечего, только глупостью ответить.
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21.09.2020 16:44 Ответить
а ты не забудь на следующих выборах проголосовать за какое-нибудь опэзэжэ
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21.09.2020 16:37 Ответить
За кого голосовать это выбор каждого личный и законный, а вот рекламировать предателей и не требовать привлечения их к ответственности это ваш выбор?
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21.09.2020 16:47 Ответить
что за херь ты пишешь? у тебя алкогольная интоксикация?
есть очевидная связь между законным голосованием за ******, и качеством последующей жизни!
если такой неадекват как ты этого еще не понял, то мои соболезнования
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21.09.2020 16:57 Ответить
Можно по подробней как изменилась жизнь после голосования хотя бы за последних двух ******? И у вас есть хоть какое-то представление как организовывается жизнь в государстве, кроме приема и обсуждения вами алкоголя. И как наконец соотносятся ракеты из статьи с вашей рекламой жопозж?
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21.09.2020 17:01 Ответить
вот потому то ты и живёшь в говне, что тупой
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21.09.2020 17:46 Ответить
Ну это у вас ботов всегда только хамство аргументация. А опровергнуть хоть что то можешь? Вас всегда бесит что люди выбирают президента, а не хозяина себе как вы. И поэтому люди меняют президентов если те не справляются, а вам только ботинки лизать хозяину и ждать от него подачек.
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22.09.2020 07:54 Ответить
выпились уже! и так уже понятно, что ты туп как пробка!
своей идиотской полемикой ты ничего не вывезешь
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22.09.2020 09:50 Ответить
Да понятно уже что гражданином выполняющим законы и требующего этого от других вам не стать. Как были слугой вылизывающим хозяйские сапоги так и останьтесь, максимум что хозяина поменяете или сапог хозяйский другой вылизывать начнете. Кого вы там на жопзж менять собрались?
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22.09.2020 10:04 Ответить
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 8279
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21.09.2020 11:24 Ответить
...ога-ога, уже взлетает
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 6309
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21.09.2020 12:12 Ответить
В розробці програмних продуктів і ракетних технологій приймають участь українські інженери і програмісти. Поляков створив центри в Харкові, Днепрі і десь ще, вже не пам'ятаю. Невже час на пости є , а загуглити важко? Зайдіть а фейсбук, знайдіть firefly. Почитайте, потім коментуйте.
Макс Поляков вкладає власні кошти в розвіток інтелектуального продукту світового рівня.
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21.09.2020 16:39 Ответить
Пишаємось тими кого вижили з України.
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21.09.2020 11:11 Ответить
вот таких надо в президенты выбирать,зелень неопыленная
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21.09.2020 11:14 Ответить
но в вашем понимании это ж "борыга"...неважно,шоколад делает,ракеты или зерно выращивает
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21.09.2020 11:20 Ответить
Ты и сюда приплел своего московского дячка, члена партии рыгов, вора в законе и торгаша росийскими бляхами
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21.09.2020 11:22 Ответить
нит. всего лишь серуна зебилам в штанишки.
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21.09.2020 11:25 Ответить
во,а я все ждал,кто ж первым отзовется .ты самый быстрый алень
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21.09.2020 11:25 Ответить
Зрітєль «Скотов».
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21.09.2020 11:50 Ответить
космонавт будет президентом не хуже комика
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21.09.2020 11:33 Ответить
Украинцы - технологичная нация, в отличие от мокселей(кацапов). У нас хорошая генетика, а у чертей (русских иванов) - лишняя хромосома, по-этому мокшане вырождаются.
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21.09.2020 11:17 Ответить
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 4939
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21.09.2020 11:20 Ответить
о так это фсб кацапское мериканцам ракеты клепает? респект,я был о них худшего мнения
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21.09.2020 11:22 Ответить
Максим Криппа бывший депутат Самопомощи. Они на пару с Поляковым владеют известными онлайн-лохотронами типа Вулкан, 777. Из-за лояльного законодательства все мошеннические интернет конторы родом из Украины. Все российские мошенники тоже давно перебрались в Украину.

Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 7782
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21.09.2020 11:28 Ответить
На протяжении 2003-2015 годов бизнесмен создает продуктовые IT-компании, капитализирует их и затем продает. В 2005 году Поляков вместе с Добби создают компанию IDE Group с главным офисом в Эдинбурге.В бизнес-группу входили дейтинговые проекты EasyDate (в 2010 году переименован в Cupid plc), Murka, а также платформа для анализа и тестирования сайтов Maxymiser. Maxymiser "поднял" 26 млн долл венчурных инвестиций и в 2015 году был продан корпорации Oracle.

С 2006 года предприниматель развивал собственные украинские веб-проекты: price.ua, avtopoisk.ru, trud.com, naydidom.com, sravni.com.
В 2010 году социальная сеть знакомств Cupid Plc вышла на IPO Лондонской фондовой биржи. В 2012 году Поляков основал в Кремниевой долине инвестиционный фонд Noosphere Ventures.
В 2017 году Поляков через Noosphere Ventures за 75 млн долл купил американский космический стартап Firefly Space Systems инженера Тома Маркусика, который до этого работал в Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX.
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21.09.2020 11:43 Ответить
Просто предупреждаю, чтобы потом не было сильных разочарований. Или чтобы он еще кого-то не обдурил в Киеве. Зачем ему семиэтажный роскошный офис в Киеве? Мошенники всегда налегают на внешний эффект.
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21.09.2020 11:48 Ответить
Шо, Маска обсирати, тобі вже мало?
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21.09.2020 11:51 Ответить
Маск не лохотронщик.
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21.09.2020 11:53 Ответить
Слушай, подскажи, а то забыл - у нас на Донбассе война против русских (кацапов) захватчиков или гражданский конфликт?
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21.09.2020 12:12 Ответить
Против русских конечно. Вы должны убивать друг друга как можно больше. Всеми руками за.
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21.09.2020 12:37 Ответить
А ты кто? Русский ( моксель), Украинец или черт обоссаный ?
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21.09.2020 12:48 Ответить
Не угадал. Не первое, не второе и не третье.
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21.09.2020 12:52 Ответить
Ты из тех кто "Любят Родину издалека?"
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21.09.2020 12:54 Ответить
Боже упаси быть русским или украинцем. Типун вам на язык.
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21.09.2020 12:55 Ответить
Тогда кто ты и что ты здесь на Украинском сайте забыл?
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21.09.2020 13:33 Ответить
Да жидюга он, разве не заметно?
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21.09.2020 15:56 Ответить
та да. очередной сомнительный батут построили.
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21.09.2020 11:23 Ответить
Поляков купил и финансирует это сомнительное предприятие за счет сайта секс-знакомств.

Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 5241
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21.09.2020 11:31 Ответить
А чим погані сайти секс-знайомств? Я особисто ніколи не користувався такими, але абсолютно нічого поганого в цьому не бачу. Мені здається це краще, ніж чуваки би чіплялися до жінок на вулиці "а давайте познайомимося для сексу"
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21.09.2020 11:36 Ответить
он создал сайт знакомств...а кацапа по своей сбочености,тут же переименовал в секс знакомств
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21.09.2020 11:45 Ответить
Первый полет намечен на конец осени 2020 года. Компания Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Житомире Зеленский полетал на симуляторе космолета и присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева. Источник: https://censor.net/ru/
У меня уже есть кандидатура делегата от Украины на первый полет!😉.Слышал от знающих людей,что "Гагарин мечтал первым полететь в космос,но его опередили какие-то суки"© Не будем нарушать традицию.
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21.09.2020 11:25 Ответить
Похоже что у Илона появился конкурент.
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21.09.2020 11:31 Ответить
запустит хоть 1 ракету - можно говорить про конкурента.
Пока что все что этот "конкурент" делает - успешно тянет деньги с инвесторов.
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21.09.2020 11:39 Ответить
Таких конкурентов у него пруд пруди. Которые скоро, вот-вот полетят. Часников которые летают пока мало. Тот же Электрон уже 2 года летает.
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21.09.2020 12:31 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/12/10/654570/ "Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly "
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21.09.2020 11:37 Ответить
От коли таді ракети будуть запускати с території України, тоді і поговоримо...
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21.09.2020 12:11 Ответить
То для нових технологій запуску це буде можливо. Україна знаходиться далеко від екватору. Старт ракети з екватора додає 0.464 км/cек , тому запуск з екватора набагато вигідніший...
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21.09.2020 13:01 Ответить
"Украинец Поляков" звучит как "черный русский". И вообще, рожа у этого персонажа очень и очень неприятная. Да и репутация, судя по всему, такая же...
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21.09.2020 12:12 Ответить
У кацапів завжди підгорає, коли в Україні відбувається щось позитивне.
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21.09.2020 12:41 Ответить
Да. И хорошо бы туда прикрутить боеголовку и направить на Москву.
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21.09.2020 12:19 Ответить
Прощай нємитая Расія ?
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21.09.2020 12:31 Ответить
Я конечно не огромный спец в ракетостроение, но мне почему то кажется, что те емкости рядом с пусковой площадкой (чтобы в них не находилось - даже вода) расположены не совсем правильно
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21.09.2020 13:09 Ответить

Все там правильно.
Повір на слово.
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21.09.2020 13:40 Ответить
Не поверю я на слово! А знаете почему?! Потому, что знай ракетостроители "как правильно", то не было бы периодических аварий!
Простой пример: взрыв Crew Dragon при испытаниях и все вроде правильно, надежно и отличную аварийную систему сделали и на клапаны титана не пожалели....а активация аварийной системы, вызвала попадание окислителя на титан - бабах!
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21.09.2020 15:05 Ответить
Не понятно только как она будет конкурировать со space x, она многоразового использования? Ничего в статье не сказано
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21.09.2020 14:01 Ответить
Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине (Техас, США)
Почему не в Украине?
Вопрос риторический.
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21.09.2020 14:19 Ответить
Почему? В Украине много ФСБ-отравителей.
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21.09.2020 22:15 Ответить
так она в сша, а в Украине "0"
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21.09.2020 14:52 Ответить
Компанія Firefly Aerospace українця Полякова успішно провела передпольотне випробування ракети Alpha: "Політ заплановано на кінець осені 2020 року. Це важлива подія для України" - Цензор.НЕТ 1761
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21.09.2020 15:36 Ответить
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21.09.2020 16:28 Ответить
Королеву позвонили зеленые (защитники животных).
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21.09.2020 16:38 Ответить
«Мы больше не можем
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах.
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21.09.2020 16:34 Ответить
Китай и Индия обходят Россию 20-й дорогой.
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21.09.2020 16:40 Ответить
Да, потому что россия - обосранная страна, от которой бздит за несколько сотен км...
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21.09.2020 16:53 Ответить
Нееее,на весь мир!
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21.09.2020 18:37 Ответить
Макс не является основателем компании файрфлай вообще то
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21.09.2020 18:21 Ответить
Он работает на благо Америки и в Америке но наш. Как-то странно.
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21.09.2020 18:51 Ответить
"только задніцей свєркнулі"(с) good luck Firefly!
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21.09.2020 19:55 Ответить
Уррра!!! Уррра!!! Уррра!!!
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21.09.2020 22:10 Ответить
выпустил газ - нюхай сейчас (с) китайская мудрость
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21.09.2020 22:12 Ответить
Если по сути, то увы, отношения к Украине это все не имеет.
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22.09.2020 08:57 Ответить
 
 