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Новости Коронавирус и карантин
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В мире зафиксировали 34,8 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19

В мире зафиксировали 34,8 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19

По состоянию на утро субботы, 3 октября, в мире зарегистрировано 34 836 028 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 033 330 летальных исходов и 25 897 996 случаев выздоровления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За новые сутки было зафиксировано еще 16 500 случаев, в том числе более 4 тысяч - в Мексике и Индии, а также 3,1 тыс. в Бельгии. Из 589 новых смертей сегодня 414 произошли в Мексике.

США, где зафиксировано 7 549 323 случая, продолжают лидировать по количеству заболевших, в Индии на сегодня зарегистрировано 6 473 544, а в Бразилии 4 882 231 случай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый антирекорд: в Украине зафиксирован 4661 новый случай COVID-19, умерли 92 человека

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ушатали. За сутки в 40-миллионной стране наскребли 92 человека - грубо говоря, по 4 на область. Из них треть умерла бы и без всякого вируса от других болезней, ещё треть тупо приписали, имеем вообще ничего. Зато крику и стонов, и прогнозов безутешных...
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03.10.2020 10:24 Ответить
+1
Тим, хто розуміє:
В мире зафиксировали 34,8 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19 - Цензор.НЕТ 7285
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03.10.2020 10:23 Ответить
+1
Так это ж, как война, которая всё спишет. И бабло украденное и и хозяйство разваленное и некомпетентность. Та и у граждан голова другим занята. Короче, очень полезная вещь.
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03.10.2020 10:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
судя по последним пандемиям - распространение болезни останавливалось тогда, когда люди вымирали от болезни настолько, что между людьми исчезала возможность физического контакта!
поскольку на планете 6 млрд человеков - короновирус, походу, будет гулять долго
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03.10.2020 10:16 Ответить
тому й має місце "шведська модель" -там історично склалась більша відстань між людьми...
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03.10.2020 11:03 Ответить
За новые сутки было зафиксировано еще 16 500 случаев, в том числе более 4 тысяч - в Мексике и Индии, а также 3,1 тыс. в Бельгии. Из 589 новых смертей сегодня 414 произошли в Мексике.
Что это за бред.
Источник: https://censor.net/ru/n3222691
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03.10.2020 10:18 Ответить
чому це брєд ?

статистику у різних країнах збирають по різному..
В КНДР,наприклад ,досі жодного загинувшого від Ковід.ОФІЦІЙНО
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03.10.2020 11:04 Ответить
Тим, хто розуміє:
В мире зафиксировали 34,8 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19 - Цензор.НЕТ 7285
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03.10.2020 10:23 Ответить
Нісенітниця, непідтверджена жодними науковими даними.
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03.10.2020 13:55 Ответить
Ушатали. За сутки в 40-миллионной стране наскребли 92 человека - грубо говоря, по 4 на область. Из них треть умерла бы и без всякого вируса от других болезней, ещё треть тупо приписали, имеем вообще ничего. Зато крику и стонов, и прогнозов безутешных...
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03.10.2020 10:24 Ответить
Есть какой-то заговор с целью преувеличивать угрозу? Кто этим занимается и зачем?
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03.10.2020 10:32 Ответить
Так это ж, как война, которая всё спишет. И бабло украденное и и хозяйство разваленное и некомпетентность. Та и у граждан голова другим занята. Короче, очень полезная вещь.
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03.10.2020 10:50 Ответить
Только обычно власти стараются скрыть масштабы происшествия, а в данном случае ты утверждаешь что наоборот. Почему?
Да и про войну интересно. Немного перекликается с утверждениями "война на востоке Украины не прекращается потому что выгодна и на ней зарабатывают". Или ты из этих?
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03.10.2020 10:57 Ответить
Стараются скрыть там, где сами накосячили, а здесь какой спрос? Это ж представляется, как кара небесная. Все попали, а Зеля Стёпа и Ляшко - благородные рыцари. Всех спасают.
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03.10.2020 11:03 Ответить
Взагалі поїхала мізками Лахті...
ПРОБУЮЧИ ДИСКУТУВАТИ ))))
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03.10.2020 11:06 Ответить
Виробники масок.
Їх СВІТОВА ЗМОВА.
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03.10.2020 11:05 Ответить
в Європі ЖОПА в Чехії і Нідерландах .Також в Україні..

В Білорусі статистика зараз НЕВІДОМА.
Росія не країна Європи.
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03.10.2020 11:02 Ответить
В "неєвропе" имеется уже 2 вакцины, в Європі есть что-то аодобное?
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03.10.2020 11:11 Ответить
исходя из того, какие обезьяны эти "вакцины" изготовили, удивительно, что у них их 2, а не 502
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03.10.2020 12:16 Ответить
Де там жопа? Більше тестують фуфлотестами, більше позитивних результатів? Дуже дивно. Особливо для дебілів, які не знають, що таке пропорція.
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03.10.2020 13:54 Ответить
Трамп "захворів". Точніше отримав позитивний результат фуфлотесту. Саме в цьому нічого дивного. "Усі там будемо".
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
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03.10.2020 13:51 Ответить
Британська вакцина від коронавірусної хвороби https://www.obozrevatel.com/topic/koronavirus-2019-ncov/ COVID-19 може бути готова до Великодня.
Про це повідомило видання https://www.dailymail.co.uk/news/article-8800433/Coronavirus-UK-Mass-vaccination-just-three-months-away-according-Government-sources.html DailyMail з посиланням на джерела в уряді країни. Відзначається, що кожен дорослий у Великобританії може бути вакцинований від коронавірусу відразу після Великодня. Зараз в країні розробляють план з навчання медпрацівників використовувати вакцину.
Як пишуть журналісти, для масової вакцинації може знадобитися всього три місяці.
Видання відзначило, що така інформація збігається з натяком прем'єра країни Бориса Джонсона про те, що введене в країні "правило шести" може бути призупинено до Великодня.
Відзначимо, що в рамках "правила шести" в країні не можна збиратися компаніями більше шести осіб як на вулиці, так і в приміщенні. Винятки становили школи, робота, а також весілля, похорон і командні спортивні заходи, організовані з урахуванням коронавірусних запобіжних заходів
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03.10.2020 18:31 Ответить
 
 