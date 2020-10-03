В мире зафиксировали 34,8 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19

По состоянию на утро субботы, 3 октября, в мире зарегистрировано 34 836 028 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 033 330 летальных исходов и 25 897 996 случаев выздоровления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За новые сутки было зафиксировано еще 16 500 случаев, в том числе более 4 тысяч - в Мексике и Индии, а также 3,1 тыс. в Бельгии. Из 589 новых смертей сегодня 414 произошли в Мексике.

США, где зафиксировано 7 549 323 случая, продолжают лидировать по количеству заболевших, в Индии на сегодня зарегистрировано 6 473 544, а в Бразилии 4 882 231 случай.

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