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В мире зафиксировали 34,8 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19
По состоянию на утро субботы, 3 октября, в мире зарегистрировано 34 836 028 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 033 330 летальных исходов и 25 897 996 случаев выздоровления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Worldometer.
За новые сутки было зафиксировано еще 16 500 случаев, в том числе более 4 тысяч - в Мексике и Индии, а также 3,1 тыс. в Бельгии. Из 589 новых смертей сегодня 414 произошли в Мексике.
США, где зафиксировано 7 549 323 случая, продолжают лидировать по количеству заболевших, в Индии на сегодня зарегистрировано 6 473 544, а в Бразилии 4 882 231 случай.
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поскольку на планете 6 млрд человеков - короновирус, походу, будет гулять долго
Что это за бред.
Источник: https://censor.net/ru/n3222691
статистику у різних країнах збирають по різному..
В КНДР,наприклад ,досі жодного загинувшого від Ковід.ОФІЦІЙНО
Да и про войну интересно. Немного перекликается с утверждениями "война на востоке Украины не прекращается потому что выгодна и на ней зарабатывают". Или ты из этих?
ПРОБУЮЧИ ДИСКУТУВАТИ ))))
Їх СВІТОВА ЗМОВА.
В Білорусі статистика зараз НЕВІДОМА.
Росія не країна Європи.
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
Про це повідомило видання https://www.dailymail.co.uk/news/article-8800433/Coronavirus-UK-Mass-vaccination-just-three-months-away-according-Government-sources.html DailyMail з посиланням на джерела в уряді країни. Відзначається, що кожен дорослий у Великобританії може бути вакцинований від коронавірусу відразу після Великодня. Зараз в країні розробляють план з навчання медпрацівників використовувати вакцину.
Як пишуть журналісти, для масової вакцинації може знадобитися всього три місяці.
Видання відзначило, що така інформація збігається з натяком прем'єра країни Бориса Джонсона про те, що введене в країні "правило шести" може бути призупинено до Великодня.
Відзначимо, що в рамках "правила шести" в країні не можна збиратися компаніями більше шести осіб як на вулиці, так і в приміщенні. Винятки становили школи, робота, а також весілля, похорон і командні спортивні заходи, організовані з урахуванням коронавірусних запобіжних заходів