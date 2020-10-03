У світі зафіксували 34,8 млн випадків зараження на коронавірус COVID-19

Станом на ранок суботи, 3 жовтня, в світі зареєстровано 34 836 028 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 1 033 330 смертей і 25 897 996 випадків одужання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Worldometer.

За нові добу було зафіксовано ще 16 500 випадків, в тому числі понад 4 тисячі - в Мексиці та Індії, а також 3,1 тис. у Бельгії. З 589 нових смертей сьогодні 414 сталися в Мексиці.

США, де зафіксовано 7 549 323 випадки, продовжують лідирувати за кількістю хворих, в Індії на сьогодні зареєстровано 6 473 544, а в Бразилії 4 882 231 випадок.

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