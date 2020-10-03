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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские наемники один раз нарушили режим тишины вблизи Марьинки, - Минобороны

Российские наемники один раз нарушили режим тишины вблизи Марьинки, - Минобороны

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Так, около 5 часов утра враг провоцировал украинских воинов неприцельными выстрелами вблизи Марьинки, на этом участке зафиксировано 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия.

Также на Цензор.НЕТ: Нагорный Карабах показывает, что "замороженных" конфликтов не существует, и на Донбассе такого быть не должно, - Зеленский

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Автор: 

Минобороны (9423) обстрел (27860) Донбасс (26957)


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Президент Турции https://strana.ua/news/292837-zhena-erdohana-zajmetsja-postojannoj-bazoj-turtsii-v-antarktike.html Реджеп ***** Эрдоган считает , что Иерусалим является турецким городом.
Об этом он заявил, выступая перед депутатами турецкого парламента в Анкаре, передает https://www.timesofisrael.com/jerusalem-is-our-city-turkeys-erdogan-declares/ "Times of Israel" .
Так, по словам президента Турции Реджепа Эрдогана, "палестинцы жили в этом городе тысячу лет".
"В городе, который мы были вынуждены оставить после Первой мировой войны, до сих пор можно встретить следы османского сопротивления. Так что Иерусалим - это наш город, город от нас. Наша первая кибла (направление молитвы) - это Аль-Акса", - сказал он.
Также он заявил, что палестинцев в Иерусалиме оккупировал Израиль, который нарушает их права. При этом в Турции считают честью поддерживать палестинский народ.
"Иерусалим для нас - не просто геополитический вопрос. Нынешний облик Старого Города был создан при султане Сулеймане Великолепном. Наши предки выражали уважение городу на протяжении веков", - сказал он.
МИД Израиля пока не прокомментировал заявление Эрдогана.
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03.10.2020 13:22 Ответить
маленький гитлер. или путин.
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03.10.2020 13:29 Ответить
Один Раз - кацап не 314дарас...
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03.10.2020 13:29 Ответить
Один раз порушили- на тиждень закрили пунткти пропуску для кармільцев.
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03.10.2020 13:41 Ответить
Не при цій владі.

Це лише в зеленський голові могла виникнути така цинічна спотворена ідея - що постріли вважаються порушенням припинення вогню лише на момент політу кулі. А після того як долетіла вже порушення немає.
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03.10.2020 14:00 Ответить
Знову пишуть, що неприцільний вогонь, як будто би там були і разом цілилися по наших позиціях. Мужики, не йдіть на поводу у ворога України, у якого війна вже закінчилася. Бо ворог стріляє прицільно, просто папасти не завжди може.
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03.10.2020 14:04 Ответить
Ці порушення з боку російських окупантів тривають кожного дня.
Це системні порушення чи ще ні?
Чи, може, Зеленський намагається сховати злочини російських окупантів?
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03.10.2020 14:31 Ответить
А поджигание посчитали?
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03.10.2020 14:37 Ответить
Один раз нарушили, пять раз, сто раз. Главное, что оно не соблюдается и это понятно было изначально. Верили в это только боты. Учитесь у Азербайджана, надо так действовать, чтобы враги умоляли о переговорах, а еще лучше о капитуляции. А с такой слабой властью только позор, унижение и все равно потери, как людей, так и нашей земли.
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03.10.2020 15:42 Ответить
 
 