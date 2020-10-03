Российские наемники один раз нарушили режим тишины вблизи Марьинки, - Минобороны
Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Так, около 5 часов утра враг провоцировал украинских воинов неприцельными выстрелами вблизи Марьинки, на этом участке зафиксировано 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия.
Также на Цензор.НЕТ: Нагорный Карабах показывает, что "замороженных" конфликтов не существует, и на Донбассе такого быть не должно, - Зеленский
"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом он заявил, выступая перед депутатами турецкого парламента в Анкаре, передает https://www.timesofisrael.com/jerusalem-is-our-city-turkeys-erdogan-declares/ "Times of Israel" .
Так, по словам президента Турции Реджепа Эрдогана, "палестинцы жили в этом городе тысячу лет".
"В городе, который мы были вынуждены оставить после Первой мировой войны, до сих пор можно встретить следы османского сопротивления. Так что Иерусалим - это наш город, город от нас. Наша первая кибла (направление молитвы) - это Аль-Акса", - сказал он.
Также он заявил, что палестинцев в Иерусалиме оккупировал Израиль, который нарушает их права. При этом в Турции считают честью поддерживать палестинский народ.
"Иерусалим для нас - не просто геополитический вопрос. Нынешний облик Старого Города был создан при султане Сулеймане Великолепном. Наши предки выражали уважение городу на протяжении веков", - сказал он.
МИД Израиля пока не прокомментировал заявление Эрдогана.
Це лише в зеленський голові могла виникнути така цинічна спотворена ідея - що постріли вважаються порушенням припинення вогню лише на момент політу кулі. А після того як долетіла вже порушення немає.
Це системні порушення чи ще ні?
Чи, може, Зеленський намагається сховати злочини російських окупантів?