Российские наемники один раз нарушили режим тишины вблизи Марьинки, - Минобороны

Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Так, около 5 часов утра враг провоцировал украинских воинов неприцельными выстрелами вблизи Марьинки, на этом участке зафиксировано 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия.

"Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил продолжают соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.