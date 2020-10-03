Зеленский обсудил с руководством "Укргидроэнерго" дальнейшую работу предприятия

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Черновицкой области, посетил объект компании "Укргидроэнерго" Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Президент осмотрел строительство второй очереди Днестровской ГАЭС и остался доволен результатами работы "Укргидроэнерго" - отметили в "Укргидроэнерго".

"Полное строительство Днестровской ГАЭС обеспечит повышение надежности энергоснабжения и расширит экспортные возможности энергосистемы государства. Есть возможность поддерживать качественную электроэнергию в Молдову и в Румынию", – отметил Владимир Зеленский.

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Днестровская ГАЭС является неотъемлемой составной частью энергетической стратегии государства до 2030 года. Во время посещения электростанции Зеленский осмотрел три работающих гидроагрегата и монтажные зоны, где строят вторую очередь Днестровской ГАЭС в составе четвертого гидроагрегата. Окончание строительства 4-го гидроагрегата второй очереди Днестровской ГАЭС запланировано на IV квартал 2020 года.

"В этом году мы планируем ко Дню энергетика сделать первый пуск агрегата. И в первом полугодии следующего года сдать его в промышленную эксплуатацию", отметил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик. "Укргидроэнерго" закончило первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие государственные компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК "Энергоатом" - 2,65 млрд грн, убыток "Центрэнерго" - 493 млн грн.