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Зеленский обсудил с руководством "Укргидроэнерго" дальнейшую работу предприятия

Зеленский обсудил с руководством

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Черновицкой области, посетил объект компании "Укргидроэнерго" Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Президент осмотрел строительство второй очереди Днестровской ГАЭС и остался доволен результатами работы "Укргидроэнерго" - отметили в "Укргидроэнерго".

"Полное строительство Днестровской ГАЭС обеспечит повышение надежности энергоснабжения и расширит экспортные возможности энергосистемы государства. Есть возможность поддерживать качественную электроэнергию в Молдову и в Румынию", – отметил Владимир Зеленский.

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Днестровская ГАЭС является неотъемлемой составной частью энергетической стратегии государства до 2030 года. Во время посещения электростанции Зеленский осмотрел три работающих гидроагрегата и монтажные зоны, где строят вторую очередь Днестровской ГАЭС в составе четвертого гидроагрегата. Окончание строительства 4-го гидроагрегата второй очереди Днестровской ГАЭС запланировано на IV квартал 2020 года.

"В этом году мы планируем ко Дню энергетика сделать первый пуск агрегата. И в первом полугодии следующего года сдать его в промышленную эксплуатацию", отметил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик. "Укргидроэнерго" закончило первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие государственные компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК "Энергоатом" - 2,65 млрд грн, убыток "Центрэнерго" - 493 млн грн.

Автор: 

Буковина (901) Зеленский Владимир (20867) Укргидроэнерго (63)


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Топ комментарии
+7
А він хоч половину з того,що йому говорили,зрозумів?
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03.10.2020 13:50 Ответить
+5
Атомную, угольную, зеленую е/е наладил. Взялся за гидро.

Зеленский обсудил с руководством "Укргидроэнерго" дальнейшую работу предприятия - Цензор.НЕТ 4473
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03.10.2020 13:45 Ответить
+5
И шо за ценные советы дал тот гундосый поц?
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03.10.2020 13:50 Ответить
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А вони без нього не знали, що робити? Так гнати потрібно таких спєцов.
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03.10.2020 13:39 Ответить
Таки не знали, як мають працювати у світі парадигми клоунської влади. Такого досвіду у світі нема.
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03.10.2020 14:00 Ответить
Атомную, угольную, зеленую е/е наладил. Взялся за гидро.

Зеленский обсудил с руководством "Укргидроэнерго" дальнейшую работу предприятия - Цензор.НЕТ 4473
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03.10.2020 13:45 Ответить
А він хоч половину з того,що йому говорили,зрозумів?
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03.10.2020 13:50 Ответить
И шо за ценные советы дал тот гундосый поц?
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03.10.2020 13:50 Ответить
Короче или порежут или *продадут* за 1 гривну Ахметову. Самое интересное что в Украине гидроенергетика не считается *зеленой* енергетикой и не доттируется государством. Наверное ждут когда обанкротится и перейдет Ахметову. Тогда Гидроенергетика тоже станет дотационной и будет получать *зеленые тарифы*. Ето все что нужно знать про уродов кричащих что в Украине *зеленые тарифы* на благо украинцев и екологии. Хотя я наводил десятки причин что *зеленые тарифы* ето просто воровство денег из карманов украинцев и ничего общего с екологией не имеет.
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03.10.2020 13:53 Ответить
Вітаємо Коломойського або ж Ахмєтова з купівлею Укргідренерго!
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03.10.2020 13:57 Ответить
"Есть возможность поддерживать качественную электроэнергию в Молдову и в Румынию", - отметил Владимир Зеленский." - хто мені пояснить, як це" поддєржівать качєствєнную елжктроенжргію в Молдову і Руминію"?
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03.10.2020 13:58 Ответить
перевожу с циркового языка дословно, есть возможность через фирму-прокладку дяди бени продать электроэнергию за бугор и хорошо навариться т.к. затрат на раскрутку турбины нольцелых куйдесятых, проще говоря вода течёт круглосуточно, и бени моя затея полюбому понравица .
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03.10.2020 14:23 Ответить
😁 Це зрозуміло. Але, про побудову змістовних речень. Я не розумію, яким чином можна підтримувати якісну електроенергію у Молдову і Румунію. Доюля чого її підтримувати? Вона що, з ніг падає? Це бещзмістове речення.
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03.10.2020 15:28 Ответить
если продавать за бугор то будет больше навар, проще говоря он пытается перераспределить денежные потоки, забрать у одних воров отдать другим, например дяди бени, когда то слышал за стоимость 1 Квт на выходе атомной электростанции с учётом затрат на покупку топлива, амортизации оборудования и выплат всех расходов налоги зарплаты и т.д. = 5 копеек за Квт, посчитать затраты в гидроэнергетике можно, они почти такие же минус закупка ядерного топлива, а значит меньше 5 копеек, потом на сходке воров решается цена для нас и бизнеса, громче всех вопит ахмэд с угольными котлами давя на жалость бедных шахтёров)) типа семью надо кормить и о замке леопольда я мечтаю хочу гривну за Квт)) потом считаются все откаты и навары, по финишу для доверчивых граждан цена 1.90, для бабушек с одной лампочкой 0.60 для бизнеса 2.70
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03.10.2020 16:27 Ответить
срочно продать золотую курицу работающую на воде бенечки)) зелёная сопля знает что сделать.
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03.10.2020 14:17 Ответить
И туда сунул свой вонючий маланский нос...жди беды)))
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03.10.2020 14:18 Ответить
Зеленський обговорив із керівництвом "Укргідроенерго" подальшу роботу підприємства - Цензор.НЕТ 1363

Дурне продовжує турне.
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03.10.2020 14:23 Ответить
мукачівська йому більше підходить, там балога & син йому навіть мінєт зробили за таку назву їх району...)))
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04.10.2020 01:15 Ответить
Такой тухлый пиарчик... Стыдоба. И это входит в функции и обязанности преЗедента? 😁😁😁Дно зелёное
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03.10.2020 14:25 Ответить
клоун полюбому лучше тебя разбираеца в колбасных обрезках и это факт на содержания его покатушек уходят лимоны)) но клоун продолжает цирковую программу, он понимает занавес может включится в любую минуту, но хлопать в ладошки будет только один кукловод дядя беня.
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03.10.2020 14:38 Ответить
Клован и ахметов нехило нажрутся
За счёт наивных лохов голосовавших
За членограя
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03.10.2020 15:24 Ответить
 
 