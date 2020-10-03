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Зеленський обговорив із керівництвом "Укргідроенерго" подальшу роботу підприємства

Зеленський обговорив із керівництвом

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Чернівецькій області, відвідав об'єкт компанії "Укргідроенерго" Дністровську гідроакумулюючу електростанцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

Президент оглянув будівництво другої черги Дністровської ГАЕС та залишився задоволений результатами роботи "Укргідроенерго" - зазначили в "Укргідроенерго".

"Повне будівництво Дністровської ГАЕС забезпечить підвищення надійності енергопостачання і розширить експортні можливості енергосистеми держави. Є можливість підтримувати якісну електроенергію в Молдову і в Румунію", - зазначив Володимир Зеленський.

Дністровська ГАЕС є невід'ємною складовою частиною енергетичної стратегії держави до 2030 року. Під час відвідування електростанції Зеленський оглянув три працюючі гідроагрегати і монтажні зони, де будують другу чергу Дністровської ГАЕС у складі четвертого гідроагрегату. Закінчення будівництва 4-го гідроагрегату другої черги Дністровської ГАЕС заплановано на IV квартал 2020 року.

"Цього року ми плануємо до Дня енергетика зробити перший пуск агрегату. І в першому півріччі наступного року здати його в промислову експлуатацію", зазначив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

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"Укргідроенерго" є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення поставок електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік. "Укргідроенерго" закінчило перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатило до бюджету 1 млрд грн дивідендів. Інші державні компанії енергетичного сектора показують негативні результати.

Збиток "Укренерго" становить 18 млрд грн за перше півріччя 2020 р. збиток НАЕК "Енергоатом" - 2,65 млрд грн, збиток "Центренерго" - 493 млн грн.

Буковина (854) Зеленський Володимир (24358) Укргідроенерго (349)


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Топ коментарі
+7
А він хоч половину з того,що йому говорили,зрозумів?
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03.10.2020 13:50 Відповісти
+5
Атомную, угольную, зеленую е/е наладил. Взялся за гидро.

Зеленский обсудил с руководством "Укргидроэнерго" дальнейшую работу предприятия - Цензор.НЕТ 4473
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03.10.2020 13:45 Відповісти
+5
И шо за ценные советы дал тот гундосый поц?
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03.10.2020 13:50 Відповісти
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А вони без нього не знали, що робити? Так гнати потрібно таких спєцов.
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03.10.2020 13:39 Відповісти
Таки не знали, як мають працювати у світі парадигми клоунської влади. Такого досвіду у світі нема.
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03.10.2020 14:00 Відповісти
Атомную, угольную, зеленую е/е наладил. Взялся за гидро.

Зеленский обсудил с руководством "Укргидроэнерго" дальнейшую работу предприятия - Цензор.НЕТ 4473
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03.10.2020 13:45 Відповісти
А він хоч половину з того,що йому говорили,зрозумів?
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03.10.2020 13:50 Відповісти
И шо за ценные советы дал тот гундосый поц?
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03.10.2020 13:50 Відповісти
Короче или порежут или *продадут* за 1 гривну Ахметову. Самое интересное что в Украине гидроенергетика не считается *зеленой* енергетикой и не доттируется государством. Наверное ждут когда обанкротится и перейдет Ахметову. Тогда Гидроенергетика тоже станет дотационной и будет получать *зеленые тарифы*. Ето все что нужно знать про уродов кричащих что в Украине *зеленые тарифы* на благо украинцев и екологии. Хотя я наводил десятки причин что *зеленые тарифы* ето просто воровство денег из карманов украинцев и ничего общего с екологией не имеет.
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03.10.2020 13:53 Відповісти
Вітаємо Коломойського або ж Ахмєтова з купівлею Укргідренерго!
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03.10.2020 13:57 Відповісти
"Есть возможность поддерживать качественную электроэнергию в Молдову и в Румынию", - отметил Владимир Зеленский." - хто мені пояснить, як це" поддєржівать качєствєнную елжктроенжргію в Молдову і Руминію"?
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03.10.2020 13:58 Відповісти
перевожу с циркового языка дословно, есть возможность через фирму-прокладку дяди бени продать электроэнергию за бугор и хорошо навариться т.к. затрат на раскрутку турбины нольцелых куйдесятых, проще говоря вода течёт круглосуточно, и бени моя затея полюбому понравица .
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03.10.2020 14:23 Відповісти
😁 Це зрозуміло. Але, про побудову змістовних речень. Я не розумію, яким чином можна підтримувати якісну електроенергію у Молдову і Румунію. Доюля чого її підтримувати? Вона що, з ніг падає? Це бещзмістове речення.
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03.10.2020 15:28 Відповісти
если продавать за бугор то будет больше навар, проще говоря он пытается перераспределить денежные потоки, забрать у одних воров отдать другим, например дяди бени, когда то слышал за стоимость 1 Квт на выходе атомной электростанции с учётом затрат на покупку топлива, амортизации оборудования и выплат всех расходов налоги зарплаты и т.д. = 5 копеек за Квт, посчитать затраты в гидроэнергетике можно, они почти такие же минус закупка ядерного топлива, а значит меньше 5 копеек, потом на сходке воров решается цена для нас и бизнеса, громче всех вопит ахмэд с угольными котлами давя на жалость бедных шахтёров)) типа семью надо кормить и о замке леопольда я мечтаю хочу гривну за Квт)) потом считаются все откаты и навары, по финишу для доверчивых граждан цена 1.90, для бабушек с одной лампочкой 0.60 для бизнеса 2.70
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03.10.2020 16:27 Відповісти
срочно продать золотую курицу работающую на воде бенечки)) зелёная сопля знает что сделать.
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03.10.2020 14:17 Відповісти
И туда сунул свой вонючий маланский нос...жди беды)))
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03.10.2020 14:18 Відповісти
Зеленський обговорив із керівництвом "Укргідроенерго" подальшу роботу підприємства - Цензор.НЕТ 1363

Дурне продовжує турне.
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03.10.2020 14:23 Відповісти
мукачівська йому більше підходить, там балога & син йому навіть мінєт зробили за таку назву їх району...)))
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04.10.2020 01:15 Відповісти
Такой тухлый пиарчик... Стыдоба. И это входит в функции и обязанности преЗедента? 😁😁😁Дно зелёное
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03.10.2020 14:25 Відповісти
клоун полюбому лучше тебя разбираеца в колбасных обрезках и это факт на содержания его покатушек уходят лимоны)) но клоун продолжает цирковую программу, он понимает занавес может включится в любую минуту, но хлопать в ладошки будет только один кукловод дядя беня.
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03.10.2020 14:38 Відповісти
Клован и ахметов нехило нажрутся
За счёт наивных лохов голосовавших
За членограя
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03.10.2020 15:24 Відповісти
 
 