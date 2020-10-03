Зеленський обговорив із керівництвом "Укргідроенерго" подальшу роботу підприємства

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Чернівецькій області, відвідав об'єкт компанії "Укргідроенерго" Дністровську гідроакумулюючу електростанцію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

Президент оглянув будівництво другої черги Дністровської ГАЕС та залишився задоволений результатами роботи "Укргідроенерго" - зазначили в "Укргідроенерго".

"Повне будівництво Дністровської ГАЕС забезпечить підвищення надійності енергопостачання і розширить експортні можливості енергосистеми держави. Є можливість підтримувати якісну електроенергію в Молдову і в Румунію", - зазначив Володимир Зеленський.

Дністровська ГАЕС є невід'ємною складовою частиною енергетичної стратегії держави до 2030 року. Під час відвідування електростанції Зеленський оглянув три працюючі гідроагрегати і монтажні зони, де будують другу чергу Дністровської ГАЕС у складі четвертого гідроагрегату. Закінчення будівництва 4-го гідроагрегату другої черги Дністровської ГАЕС заплановано на IV квартал 2020 року.

"Цього року ми плануємо до Дня енергетика зробити перший пуск агрегату. І в першому півріччі наступного року здати його в промислову експлуатацію", зазначив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

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"Укргідроенерго" є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення поставок електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік. "Укргідроенерго" закінчило перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатило до бюджету 1 млрд грн дивідендів. Інші державні компанії енергетичного сектора показують негативні результати.

Збиток "Укренерго" становить 18 млрд грн за перше півріччя 2020 р. збиток НАЕК "Енергоатом" - 2,65 млрд грн, збиток "Центренерго" - 493 млн грн.