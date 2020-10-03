Экс-директора КП "Вода Донбасса" подозревают в финансировании терроризма, - прокуратура

По версии следователей, экс-директор КП в 2014 году назначил своим советником главаря боевиков из формирования "Легион" и 2 года платил ему зарплату.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2014 году исполняющий обязанности генерального директора КП "Компания "Вода Донбасса" с целью финансирования терроризма создал должность советника и назначил на нее руководителя незаконного вооруженного формирования "Легион", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что террорист не работал на коммунальщиков, но все равно получал у них по 11,5 тыс грн зарплаты в месяц. Всего за 2 года ему выплатили 124 385 грн.

Теперь прокуратура заочно сообщила бывшему директору КП о подозрении в финансировании терроризма и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 191 УК Украины). Ему грозит до восьми лет за решеткой.