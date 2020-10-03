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Экс-директора КП "Вода Донбасса" подозревают в финансировании терроризма, - прокуратура

Экс-директора КП

По версии следователей, экс-директор КП в 2014 году назначил своим советником главаря боевиков из формирования "Легион" и 2 года платил ему зарплату.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2014 году исполняющий обязанности генерального директора КП "Компания "Вода Донбасса" с целью финансирования терроризма создал должность советника и назначил на нее руководителя незаконного вооруженного формирования "Легион", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что террорист не работал на коммунальщиков, но все равно получал у них по 11,5 тыс грн зарплаты в месяц. Всего за 2 года ему выплатили 124 385 грн.

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Теперь прокуратура заочно сообщила бывшему директору КП о подозрении в финансировании терроризма и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 191 УК Украины). Ему грозит до восьми лет за решеткой.

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А шо там з Ахметовим?
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03.10.2020 14:04 Ответить
Ахметов - класний посан! І до нього у "закону" жодного запитання за останні шість років.
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03.10.2020 14:07 Ответить
Та нічого не буде. Просто фінансував "повстанцев" братиків по крові криворізьких. То якби Звіробій на когось сказала поліцай, чи що вдарить по башці, то зразу 18 автобусів приїхало би і вся кримінальна розвідка ходила б за нею місяцями. ДБР з ніг падали б від втоми, а то б допитували всіх свідків тисячами і судді по ночах виносили постанови. Я вже мовчу про Порошенко.
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03.10.2020 14:07 Ответить
Згадайте , як Геннадія Олеговича Корбана заарештовували ...
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03.10.2020 14:37 Ответить
Серед так званої "еліти дамбаса" таких - більшість!
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03.10.2020 14:15 Ответить
Фокины Сивохи ,добрым словом поддерживают своих кацапов,а этот шнырь финансами.
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03.10.2020 14:43 Ответить
 
 