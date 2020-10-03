Ексдиректора КП "Вода Донбасу" підозрюють у фінансуванні тероризму, - прокуратура

За версією слідчих, ексдиректор КП в 2014 році призначив своїм радником ватажка бойовиків з формування "Легіон" і 2 роки платив йому зарплату.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2014 році виконувач обов’язків генерального директора КП "Компанія "Вода Донбасу" з метою фінансування тероризму створив посаду радника та призначив на неї керівника командира незаконного збройного формування "Легіон".

Незважаючи на те, що бойовик не виконував свої службові обов’язки, керівник підприємства упродовж 2014-2016 років виплачував йому заробітну плату. Загальна сума виплачених коштів з фонду комунального підприємства становить124 385 грн.

Наразі досудове розслідування триває.

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Тепер прокуратура заочно повідомила колишньому директору КП про підозру в фінансуванні тероризму та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 258-5 і ч. 2 ст. 191 КК України). Йому загрожує до восьми років за ґратами.