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Ексдиректора КП "Вода Донбасу" підозрюють у фінансуванні тероризму, - прокуратура

Ексдиректора КП

За версією слідчих, ексдиректор КП в 2014 році призначив своїм радником ватажка бойовиків з формування "Легіон" і 2 роки платив йому зарплату.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2014 році виконувач обов’язків генерального директора КП "Компанія "Вода Донбасу" з метою фінансування тероризму створив посаду радника та призначив на неї керівника командира незаконного збройного формування "Легіон".

Незважаючи на те, що бойовик не виконував свої службові обов’язки, керівник підприємства упродовж 2014-2016 років виплачував йому заробітну плату. Загальна сума виплачених коштів з фонду комунального підприємства становить124 385 грн.

Наразі досудове розслідування триває.

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Тепер прокуратура заочно повідомила колишньому директору КП про підозру в фінансуванні тероризму та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 258-5 і ч. 2 ст. 191 КК України). Йому загрожує до восьми років за ґратами.

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А шо там з Ахметовим?
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03.10.2020 14:04 Відповісти
Ахметов - класний посан! І до нього у "закону" жодного запитання за останні шість років.
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03.10.2020 14:07 Відповісти
Та нічого не буде. Просто фінансував "повстанцев" братиків по крові криворізьких. То якби Звіробій на когось сказала поліцай, чи що вдарить по башці, то зразу 18 автобусів приїхало би і вся кримінальна розвідка ходила б за нею місяцями. ДБР з ніг падали б від втоми, а то б допитували всіх свідків тисячами і судді по ночах виносили постанови. Я вже мовчу про Порошенко.
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03.10.2020 14:07 Відповісти
Згадайте , як Геннадія Олеговича Корбана заарештовували ...
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03.10.2020 14:37 Відповісти
Серед так званої "еліти дамбаса" таких - більшість!
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03.10.2020 14:15 Відповісти
Фокины Сивохи ,добрым словом поддерживают своих кацапов,а этот шнырь финансами.
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03.10.2020 14:43 Відповісти
 
 