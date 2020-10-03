Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС

Российские наемники за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 3 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. На остальной территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил.



