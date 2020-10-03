Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС
Российские наемники за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, 3 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. На остальной территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: Танкист Пантюшенко, который почти 5 лет провел в плену у боевиков, вернулся на фронт
Отмечается, что боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, около 5 часов утра враг провоцировал украинских воинов неприцельными выстрелами вблизи Марьинки, на этом участке зафиксировано 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3222708 и это сообщает Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3222708
Марьинка- Авдеевка по карте около 20км.
Из-за разлива неизвестного пока вещества погибли сотни тысяч морских животных, отравлены почти сорок километров побережья.
Капитуляди, начало