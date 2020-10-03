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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС

Российские наемники за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 3 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. На остальной территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил.

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС 01
Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС 02

Автор: 

обстрел (27874) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 3444
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03.10.2020 18:00 Ответить
+5
Під прямими вказівками зеленського розповсюджується ця брехня "Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС"
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03.10.2020 17:47 Ответить
+4
за сообщения о нарушениях режима прекращения огня скоро будут штрафовать.
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03.10.2020 17:50 Ответить
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Під прямими вказівками зеленського розповсюджується ця брехня "Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - ООС"
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03.10.2020 17:47 Ответить
один раз в несколько залпов и очередей в каждом месте, но это они не уточнили.
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03.10.2020 19:05 Ответить
та то таке,у зелупi на "контроле" или як,зелебобики?
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03.10.2020 17:49 Ответить
за сообщения о нарушениях режима прекращения огня скоро будут штрафовать.
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03.10.2020 17:50 Ответить
это зависит от того как сообщать, если один раз у Авдеевки и один раз у Марьинки и ... потом каждый раз в несколько выстрелов из гаубиц, рпг, ... считать как один раз - то нет, нет вранья, но при этих условиях только- считать каждое место одельно и серию выстрелов считать как один.

Так, около 5 часов утра враг провоцировал украинских воинов неприцельными выстрелами вблизи Марьинки, на этом участке зафиксировано 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3222708 и это сообщает Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3222708

Марьинка- Авдеевка по карте около 20км.
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03.10.2020 19:03 Ответить
https://www.google.com/maps/place/Marjinka,+Do%C5%86ecka,+Ukraina/@47.9008668,37.1247262,9.92z/data=!4m5!3m4!1s0x40e0a23e885a49c1:0x5db935ecafec4ca!8m2!3d47.9422861!4d37.5040301
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03.10.2020 19:03 Ответить
Рас не *******, а потом еще рас.......
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03.10.2020 17:54 Ответить
Экологическая катастрофа на Камчатке: местные подозревают военных в утечке ядов.

Из-за разлива неизвестного пока вещества погибли сотни тысяч морских животных, отравлены почти сорок километров побережья.
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03.10.2020 17:58 Ответить
Скоро и в Крыму такое будет.
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03.10.2020 17:59 Ответить
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 3444
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03.10.2020 18:00 Ответить
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 9867
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03.10.2020 18:02 Ответить
Та ви шо?! Невже ті іхтамнєти ще й штріляли?! Ну це ващє капець якийсь. Тіко бубачкє про це не кажіть!) Бо воно обсерицця, а нам смердітиме! Фу!!!
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03.10.2020 18:10 Ответить
Російські найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, - ООС - Цензор.НЕТ 5762,

Капитуляди, начало
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03.10.2020 18:13 Ответить
 
 