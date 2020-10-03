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Более 50% больниц выплатили медикам надбавки, - Степанов

Более 50% больниц выплатили медикам надбавки, - Степанов

Более 50% украинских больниц получили средства для увеличения заработных плат медицинским работникам. Остальные медиков должны получить доплату до 6 октября.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вопрос выплаты надбавок медицинским работникам с 1 сентября полностью решен. Все медицинские учреждения подали заявки в НСЗУ о выделении средств на доплаты медикам. Сейчас завершается процесс заключения соответствующих договоров. Из 1607 больниц уже более 50% получили средства и выплатили надбавки своим работникам. В то же время подведомственные МЗ больницы, а это 101 медучреждение, средства получили еще 25 сентября. Остальные договоры, по поручению Максима Степанова, будут подписаны в срочном порядке, чтобы все медики максимум 6 октября, получили средства", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Степанов о резком росте числа больных COVID-19: Нам банально может не хватить врачей. ВИДЕО

Автор: 

надбавки (28) врачи (1518) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+6
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 9861
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03.10.2020 21:35 Ответить
+5
Врунишка.

Почему сочинская обезьянка маску не носит в общественных местах ?

и криворожская тоже.
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03.10.2020 21:19 Ответить
+5
Чернівці, наші дні. Тепла зустріч сцикла.

Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1431
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03.10.2020 21:40 Ответить
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Врунишка.

Почему сочинская обезьянка маску не носит в общественных местах ?

и криворожская тоже.
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03.10.2020 21:19 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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03.10.2020 21:23 Ответить
Мудрый нарИд поверит)))
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03.10.2020 21:40 Ответить
Мужчина, вам ли об этом писать ?

Вы верите уже 20 лет той, кто врёт 20 лет )))
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03.10.2020 21:44 Ответить
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03.10.2020 21:56 Ответить
человек за Вону ,но голосовал как бы и мы все голосовали -против зесрани и рыгов
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03.10.2020 22:09 Ответить
от не надо єтих сказок, что какой-то сектант ВАНЫ голосовал ЗА Порошенко ))))

Там с сентября 2005 года антагонизм покруче смертных грехов

и мем "Вальцман" придуман в БЮТ в сентябре 2005 года и только потом подхвачен и растиражирован кремлём.
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03.10.2020 22:13 Ответить
я имею в виду второй тур
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03.10.2020 22:11 Ответить
я тоже

в лучшем случае он отдал зебилам своё избирательное право
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03.10.2020 22:14 Ответить
Нет он реально голосовал за Пороха...таких у воной раз два и обсчелся ...но он один из них.
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03.10.2020 22:53 Ответить
Понимаете,человек сделал так же,как и мы бы поступили,если бы зеблоха вышла во второй тур с Тимошенко -выбрали не зесрань,поэтому этот мужчина нормально мыслящий человек -не отдавал воюющую страну земрази.
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03.10.2020 22:57 Ответить
Не бреши -камнями закидают в той же Одессе,все на грани...
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03.10.2020 21:29 Ответить
Вторая серия зеленого лохотрона "вот-вот почти чуть-чуть"? Еще кто-то в это верит?
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03.10.2020 21:32 Ответить
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 9861
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03.10.2020 21:35 Ответить
Локшина на вуха.
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03.10.2020 21:38 Ответить
Чернівці, наші дні. Тепла зустріч сцикла.

Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1431
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03.10.2020 21:40 Ответить
верим!!!!
пархатые слуги никогда не врут!
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03.10.2020 21:46 Ответить
Ну та, як би не чернівчанка, то ви б і в сраку не почухалися
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03.10.2020 21:46 Ответить
На Волині вираховують надбавки за COVID за квітень- серпень.
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03.10.2020 22:00 Ответить
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4448
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03.10.2020 22:01 Ответить
неужели им 4000$ мало? вот же ж ненасытные
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03.10.2020 22:04 Ответить
І це, плять, досягнення?!!! Медики повинні бути вже вчора повністю забезпечені усім необхідним, а не на половину, 25% з якої домалювалось.
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03.10.2020 22:02 Ответить
Третья (или вторая) волна коронавируса - самая страшная. Все зебилы умрут.
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03.10.2020 22:03 Ответить
https://hromadske.ua/posts/vlada-gavayiv-rozdast-zhitelyam-500-dolariv-na-obidi-v-restoranah-tak-hochut-pidtrimati-miscevij-biznes

Влада Гаваїв роздасть жителям 500 доларів на обіди в ресторанах. Так хочуть підтримати місцевий бізнес
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03.10.2020 22:16 Ответить
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 262
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03.10.2020 22:23 Ответить
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4267
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03.10.2020 22:45 Ответить
СМИ сообщают, что Порошенко госпитализировали.

Вот как так можно прожить жизнь, чтобы тебе не верили, ни одному слову?!

НИКТО не верит, что: > у него корона > что его госпитализировали > что это не придумано в попытке пиара > что это не нужно ему перед выборами и т.д.... Р - репутация
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03.10.2020 23:46 Ответить
а цьому вилупку тільки "срєдства" в головє ... коли вже медициною буде займатися пан міністре..
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04.10.2020 00:05 Ответить
tZE inform - Повышения зарплат учителям в 2021 году которое все "зеленые" взахлеб обещали НЕ БУДЕТ !!! Денег нет. На ОПУ - деньги есть. А на учителей, врачей, оборону - денег нет...
https://twitter.com/tZEinform
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04.10.2020 00:51 Ответить
 
 