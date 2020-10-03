Более 50% больниц выплатили медикам надбавки, - Степанов
Более 50% украинских больниц получили средства для увеличения заработных плат медицинским работникам. Остальные медиков должны получить доплату до 6 октября.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Вопрос выплаты надбавок медицинским работникам с 1 сентября полностью решен. Все медицинские учреждения подали заявки в НСЗУ о выделении средств на доплаты медикам. Сейчас завершается процесс заключения соответствующих договоров. Из 1607 больниц уже более 50% получили средства и выплатили надбавки своим работникам. В то же время подведомственные МЗ больницы, а это 101 медучреждение, средства получили еще 25 сентября. Остальные договоры, по поручению Максима Степанова, будут подписаны в срочном порядке, чтобы все медики максимум 6 октября, получили средства", - отмечается в сообщении.
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Почему сочинская обезьянка маску не носит в общественных местах ?
и криворожская тоже.
Вы верите уже 20 лет той, кто врёт 20 лет )))
Там с сентября 2005 года антагонизм покруче смертных грехов
и мем "Вальцман" придуман в БЮТ в сентябре 2005 года и только потом подхвачен и растиражирован кремлём.
в лучшем случае он отдал зебилам своё избирательное право
пархатые слуги никогда не врут!
Влада Гаваїв роздасть жителям 500 доларів на обіди в ресторанах. Так хочуть підтримати місцевий бізнес
Вот как так можно прожить жизнь, чтобы тебе не верили, ни одному слову?!
НИКТО не верит, что: > у него корона > что его госпитализировали > что это не придумано в попытке пиара > что это не нужно ему перед выборами и т.д.... Р - репутация
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