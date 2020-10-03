Более 50% больниц выплатили медикам надбавки, - Степанов

Более 50% украинских больниц получили средства для увеличения заработных плат медицинским работникам. Остальные медиков должны получить доплату до 6 октября.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вопрос выплаты надбавок медицинским работникам с 1 сентября полностью решен. Все медицинские учреждения подали заявки в НСЗУ о выделении средств на доплаты медикам. Сейчас завершается процесс заключения соответствующих договоров. Из 1607 больниц уже более 50% получили средства и выплатили надбавки своим работникам. В то же время подведомственные МЗ больницы, а это 101 медучреждение, средства получили еще 25 сентября. Остальные договоры, по поручению Максима Степанова, будут подписаны в срочном порядке, чтобы все медики максимум 6 октября, получили средства", - отмечается в сообщении.

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