Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов
Понад 50% українських лікарень отримали кошти для збільшення заробітних плат медичним працівникам. Решта медиків мають отримати доплату до 6 жовтня.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Питання виплати надбавок медичним працівникам із 1 вересня повністю вирішено. Усі медичні заклади подали заявки в НСЗУ про виділення коштів на доплати медикам. Зараз завершується процес укладення відповідних договорів. З 1607 лікарень вже понад 50% отримали кошти і виплатили надбавки своїм працівникам. Водночас підвідомчі МОЗ лікарні, а це 101 медустанова, кошти отримали ще 25 вересня. Решту договорів, за дорученням Максима Степанова, буде підписано в терміновому порядку, щоб всі медики максимум 6 жовтня отримали гроші", - наголошується в повідомленні.
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Почему сочинская обезьянка маску не носит в общественных местах ?
и криворожская тоже.
Вы верите уже 20 лет той, кто врёт 20 лет )))
Там с сентября 2005 года антагонизм покруче смертных грехов
и мем "Вальцман" придуман в БЮТ в сентябре 2005 года и только потом подхвачен и растиражирован кремлём.
в лучшем случае он отдал зебилам своё избирательное право
пархатые слуги никогда не врут!
Влада Гаваїв роздасть жителям 500 доларів на обіди в ресторанах. Так хочуть підтримати місцевий бізнес
Вот как так можно прожить жизнь, чтобы тебе не верили, ни одному слову?!
НИКТО не верит, что: > у него корона > что его госпитализировали > что это не придумано в попытке пиара > что это не нужно ему перед выборами и т.д.... Р - репутация
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