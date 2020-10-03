УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11139 відвідувачів онлайн
Новини
2 214 33

Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов

Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов

Понад 50% українських лікарень отримали кошти для збільшення заробітних плат медичним працівникам. Решта медиків мають отримати доплату до 6 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Питання виплати надбавок медичним працівникам із 1 вересня повністю вирішено. Усі медичні заклади подали заявки в НСЗУ про виділення коштів на доплати медикам. Зараз завершується процес укладення відповідних договорів. З 1607 лікарень вже понад 50% отримали кошти і виплатили надбавки своїм працівникам. Водночас підвідомчі МОЗ лікарні, а це 101 медустанова, кошти отримали ще 25 вересня. Решту договорів, за дорученням Максима Степанова, буде підписано в терміновому порядку, щоб всі медики максимум 6 жовтня отримали гроші", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Степанов про різке зростання кількості хворих на COVID-19: Нам банально може не вистачити лікарів. ВIДЕО

Автор: 

надбавки (24) лікарі (1290) Степанов Максим (2198)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 9861
показати весь коментар
03.10.2020 21:35 Відповісти
+5
Врунишка.

Почему сочинская обезьянка маску не носит в общественных местах ?

и криворожская тоже.
показати весь коментар
03.10.2020 21:19 Відповісти
+5
Чернівці, наші дні. Тепла зустріч сцикла.

Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1431
показати весь коментар
03.10.2020 21:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Врунишка.

Почему сочинская обезьянка маску не носит в общественных местах ?

и криворожская тоже.
показати весь коментар
03.10.2020 21:19 Відповісти
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
показати весь коментар
03.10.2020 21:23 Відповісти
Мудрый нарИд поверит)))
показати весь коментар
03.10.2020 21:40 Відповісти
Мужчина, вам ли об этом писать ?

Вы верите уже 20 лет той, кто врёт 20 лет )))
показати весь коментар
03.10.2020 21:44 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2020 21:56 Відповісти
человек за Вону ,но голосовал как бы и мы все голосовали -против зесрани и рыгов
показати весь коментар
03.10.2020 22:09 Відповісти
от не надо єтих сказок, что какой-то сектант ВАНЫ голосовал ЗА Порошенко ))))

Там с сентября 2005 года антагонизм покруче смертных грехов

и мем "Вальцман" придуман в БЮТ в сентябре 2005 года и только потом подхвачен и растиражирован кремлём.
показати весь коментар
03.10.2020 22:13 Відповісти
я имею в виду второй тур
показати весь коментар
03.10.2020 22:11 Відповісти
я тоже

в лучшем случае он отдал зебилам своё избирательное право
показати весь коментар
03.10.2020 22:14 Відповісти
Нет он реально голосовал за Пороха...таких у воной раз два и обсчелся ...но он один из них.
показати весь коментар
03.10.2020 22:53 Відповісти
Понимаете,человек сделал так же,как и мы бы поступили,если бы зеблоха вышла во второй тур с Тимошенко -выбрали не зесрань,поэтому этот мужчина нормально мыслящий человек -не отдавал воюющую страну земрази.
показати весь коментар
03.10.2020 22:57 Відповісти
Не бреши -камнями закидают в той же Одессе,все на грани...
показати весь коментар
03.10.2020 21:29 Відповісти
Вторая серия зеленого лохотрона "вот-вот почти чуть-чуть"? Еще кто-то в это верит?
показати весь коментар
03.10.2020 21:32 Відповісти
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 9861
показати весь коментар
03.10.2020 21:35 Відповісти
Локшина на вуха.
показати весь коментар
03.10.2020 21:38 Відповісти
Чернівці, наші дні. Тепла зустріч сцикла.

Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1431
показати весь коментар
03.10.2020 21:40 Відповісти
верим!!!!
пархатые слуги никогда не врут!
показати весь коментар
03.10.2020 21:46 Відповісти
Ну та, як би не чернівчанка, то ви б і в сраку не почухалися
показати весь коментар
03.10.2020 21:46 Відповісти
На Волині вираховують надбавки за COVID за квітень- серпень.
показати весь коментар
03.10.2020 22:00 Відповісти
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4448
показати весь коментар
03.10.2020 22:01 Відповісти
неужели им 4000$ мало? вот же ж ненасытные
показати весь коментар
03.10.2020 22:04 Відповісти
І це, плять, досягнення?!!! Медики повинні бути вже вчора повністю забезпечені усім необхідним, а не на половину, 25% з якої домалювалось.
показати весь коментар
03.10.2020 22:02 Відповісти
Третья (или вторая) волна коронавируса - самая страшная. Все зебилы умрут.
показати весь коментар
03.10.2020 22:03 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/vlada-gavayiv-rozdast-zhitelyam-500-dolariv-na-obidi-v-restoranah-tak-hochut-pidtrimati-miscevij-biznes

Влада Гаваїв роздасть жителям 500 доларів на обіди в ресторанах. Так хочуть підтримати місцевий бізнес
показати весь коментар
03.10.2020 22:16 Відповісти
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 262
показати весь коментар
03.10.2020 22:23 Відповісти
Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов - Цензор.НЕТ 4267
показати весь коментар
03.10.2020 22:45 Відповісти
СМИ сообщают, что Порошенко госпитализировали.

Вот как так можно прожить жизнь, чтобы тебе не верили, ни одному слову?!

НИКТО не верит, что: > у него корона > что его госпитализировали > что это не придумано в попытке пиара > что это не нужно ему перед выборами и т.д.... Р - репутация
показати весь коментар
03.10.2020 23:46 Відповісти
а цьому вилупку тільки "срєдства" в головє ... коли вже медициною буде займатися пан міністре..
показати весь коментар
04.10.2020 00:05 Відповісти
tZE inform - Повышения зарплат учителям в 2021 году которое все "зеленые" взахлеб обещали НЕ БУДЕТ !!! Денег нет. На ОПУ - деньги есть. А на учителей, врачей, оборону - денег нет...
https://twitter.com/tZEinform
показати весь коментар
04.10.2020 00:51 Відповісти
 
 