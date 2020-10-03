Понад 50% лікарень виплатили медикам надбавки, - Степанов

Понад 50% українських лікарень отримали кошти для збільшення заробітних плат медичним працівникам. Решта медиків мають отримати доплату до 6 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Питання виплати надбавок медичним працівникам із 1 вересня повністю вирішено. Усі медичні заклади подали заявки в НСЗУ про виділення коштів на доплати медикам. Зараз завершується процес укладення відповідних договорів. З 1607 лікарень вже понад 50% отримали кошти і виплатили надбавки своїм працівникам. Водночас підвідомчі МОЗ лікарні, а це 101 медустанова, кошти отримали ще 25 вересня. Решту договорів, за дорученням Максима Степанова, буде підписано в терміновому порядку, щоб всі медики максимум 6 жовтня отримали гроші", - наголошується в повідомленні.

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