Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней
Президент Владимир Зеленский предлагает разработать механизм страхования учителей школ на случай заболевания. По его словам, это будет показателем того, что государство о них заботится.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский поручил правительству обеспечить достойные условия труда для учителей.
"Учитель - сложная и важная профессия, он или она не может делать скидку на то, что происходит вне школы, в личной жизни. Он должен быть всегда собранным и всегда на страже безопасности и развития детей. Мы хотим бороться за образование, хотим помогать", - заявил глава государства.
Зеленский хочет застраховать учителей, так как они находятся в зоне риска.
"Надо подумать над страхованием для них, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
невже мало ?
Может быть там колбаса пролетит.
Мысли о том, что бывают еще чудеса,
Даже приятнее, чем колбаса..."©
Раніше збільшували, а зараз все на оцю зелену дупу йде.
пэрэмога за пэрэмогой...
Ну умище!!!
Ну величайший лидер!!!
Можно быть спокойным за страну
P/S/ Только одна мадам на фото придерживается условий карантинного режима.
Странный какой-то.
здоровый консерватизм вывел в передовые очень много стран,в том числе британию,сша,канаду,австралию...
а "попробователи" вечно по граблям топчутся,хоть они и новые-но ведь все равно грабли
Ты исправился и выполняешь то, что я от тебя требовал: никакой отсебятины - исключительно картинки.
Встречное предложение - застрахуйся и убейся головой о стену, падла!
..ты никогда никому не заплатил ,что обещал
Пам'ятаєте, як свого часу один діяч цілком серйозно обговорював підвищення зарплати вчителям до $4000?
Щоправда, перед виборами.
Так от, говорити - не робити. Прийшовши до влади, Зеленський уже вдруге переносить реальне, а не казкове, підвищення зарплат вчителям.
Нагадаю, що у статті 61 закону "Про освіту" прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя повинен становити 3 мінімальних зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року.
Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем'єр Шмигаль.
Федерація профсоюзів опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям "заморозиться" до 1 січня 2022 року. Пояснюється це "відсутністю неінфляційних джерел фінансування".
Коли Зеленський говорив про $4000, я так розумію, що ці "джерела фінансування" були?
Ця ситуація - ще один приклад того, до яких наслідків приводить дилетантство при владі.
І якщо вам почнуть розповідати, що це через коронакризу, то нагадаю ще раз ― рішення "заморожував" ще перший уряд Зеленського, коли короновіруса ще і близько не було.
Уряди міняються, але ситуація не змінюється. Бо при владі лишається Зеленський.
Відповідальність за всі невиконані обіцянки несе він особисто.
Именно поэтому "бубочке" небходимо "отхаркнуть" часть гос. бюджета прикормленным компаниям на "страхование учителей", ибо учителя - госсслужащие и "страховать" их будут из гос. бюджета.
Дело близится к
концудефолту", судя по всему.
а ну да,то ж инициатива пороха,а потому непроходная
Ініціатива "ЄС" у виконанні "СН" = або холопів господ!!!!!!!!!!
Ініціатива "ЄС" у виконанні "СН" = або холопів господ!!!!!!!!!!