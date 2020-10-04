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Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней

Президент Владимир Зеленский предлагает разработать механизм страхования учителей школ на случай заболевания. По его словам, это будет показателем того, что государство о них заботится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поручил правительству обеспечить достойные условия труда для учителей.

"Учитель - сложная и важная профессия, он или она не может делать скидку на то, что происходит вне школы, в личной жизни. Он должен быть всегда собранным и всегда на страже безопасности и развития детей. Мы хотим бороться за образование, хотим помогать", - заявил глава государства.

Зеленский хочет застраховать учителей, так как они находятся в зоне риска.

"Надо подумать над страхованием для них, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%, - Шкарлет

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) страхование (196) учитель (498)


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Топ комментарии
+19
та вони 4000 доларів щомісяця отримують.
невже мало ?
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04.10.2020 10:45 Ответить
+17
При 4000 долярах вони обійдуться і без твоєї показної заботи, піарщик галімий.
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04.10.2020 10:45 Ответить
+16
Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 2593
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04.10.2020 10:52 Ответить
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Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 3914
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04.10.2020 10:45 Ответить
Тільки обіцянки. Вчителі зараз у великій групі ризику. Чи їм підвищили зарплатню (хоча б на час пандемії)? Чи безкоштовно роблять тестування хоча б раз на місяць чи у підозрілих випадках, чи видали засоби захисту??? В мене родичка вчитель - дали одну ! маску на весь час ))) В класах по 35 дітей, який, як ви думаєте, ризик захворіти ? Чи будуть потім вчителів безкоштовно лікувати, якщо треба по 30000 у важких випадках? Фіг вам! Одні обіцянки: Зеленський такий добрий та гарний, а боярі погані не виконують. Балачки для 73 відсотків зебілів!
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04.10.2020 11:05 Ответить
При 4000 долярах вони обійдуться і без твоєї показної заботи, піарщик галімий.
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04.10.2020 10:45 Ответить
та вони 4000 доларів щомісяця отримують.
невже мало ?
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04.10.2020 10:45 Ответить
С такими темпами они скоро забьют на работу от покращень.
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04.10.2020 10:48 Ответить
"Мурка с надеждой в небо глядит,
Может быть там колбаса пролетит.
Мысли о том, что бывают еще чудеса,
Даже приятнее, чем колбаса..."©
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04.10.2020 10:55 Ответить
4000$ уже платят - осталось застраховать .
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04.10.2020 10:46 Ответить
Напых увеличивается.
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04.10.2020 10:47 Ответить
Т.е. когда вы зажали денег учителям на плановый медосмотр перед учебным годом -- это вы типа "позаботились" о учителях?
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04.10.2020 10:47 Ответить
Каждой отрасли в ее профессиональный праздник можно что то и пообещать, что с нас убудет?
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04.10.2020 10:47 Ответить
на армію витрати урізають.
Раніше збільшували, а зараз все на оцю зелену дупу йде.
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04.10.2020 10:50 Ответить
Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 2593
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04.10.2020 10:52 Ответить
Да накануне выборов))
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04.10.2020 11:07 Ответить
кредо власти - "мы считаем - таем, таем! мы страхуем - " )
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04.10.2020 10:50 Ответить
уже зарплаты повысил, компенсации семьям сбитого самолета выплатил, больным короновирусом лечение возместил - можно и о страховых полисах подумать.

пэрэмога за пэрэмогой...
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04.10.2020 10:51 Ответить
И еще немного

Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 9048
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04.10.2020 10:56 Ответить
Вже лікарів застразувпли, сволочі зелені. 😡 Вони за вчителів тримаються, бо ті виявилися найбільш інлукованими зеленими ідеями. Чарівним словом було - "зарплатня 4000 баксів". Насправді, вчителі - найбільш масова каста людей з вищою освітою, для яких відбір у виші був найбільш масовим, а отже і формальним і туди потрапляли ті, хто не міг через свої набуті знання потрапити скажімо у ті ж медінститути. Тобто при наявності диплому про вищу освіту якість цієї освіти бажає кращого. Я не про всіх, нехай мене в бачать справжні Вчителі, а простих, хто потрапив у освіту випадково. І ще. Саме оці випадкові рясно щасіюют виборчі комісії різних рівнів, бо на відміну від лікарів, які зайняті важливою роботою, можуть собі дозволити плювати на основну роботу. Знову ж таки я не про всіх. Справжній вчитель-педагог не має часу відволікатися на роботу у виборчих комісіях. Діти не пробачають послаблення уваги.
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04.10.2020 10:52 Ответить
Ну державник!!!
Ну умище!!!
Ну величайший лидер!!!
Можно быть спокойным за страну
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04.10.2020 10:52 Ответить
Натянуть белую простыню на себя и ползти к ближайшему кладбищу......
P/S/ Только одна мадам на фото придерживается условий карантинного режима.
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04.10.2020 11:42 Ответить
Не напрягаемся, Вовчик снова хохмит...
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04.10.2020 10:52 Ответить
...з контексту вириває.
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04.10.2020 10:58 Ответить
Блин, он уже забыл, что хотел застраховать медиков?
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04.10.2020 10:53 Ответить
Браслетик відповідний на руку не наліз...
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04.10.2020 11:52 Ответить
И, как всегда, у соевых идиотов день начался со зрадозрадной зрады.
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04.10.2020 10:53 Ответить
Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 7278
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04.10.2020 10:58 Ответить
Я тебя расстрою: кроме этого сайта я вас идиотов нигде, особенно в реальной жизни, не видел.
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04.10.2020 11:00 Ответить
Ты что, в камере?
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04.10.2020 11:03 Ответить
А где в Костроме можно увидеть плрохобота.
Странный какой-то.
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04.10.2020 11:03 Ответить
100% много ругающих Зелю и слуг, голосовать не будут...но за Петю второй раз никто не хочет...походу регионалы банк сорвут.
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04.10.2020 11:04 Ответить
И это очень плохо. Хотя "рейтингами" уже готовят плебс, что надо выбирать исключительно из "слуг", "пэсов" и попоблока, за остальных голосовать - это табу, так как "рейтинг" заранее в головах вдолбил мыслю, что все остальные "непроходные". Т. е. на следующих выборах вновь то же дерьмо тасовать.
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04.10.2020 11:08 Ответить
Так и задумано, они то в колоде...
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04.10.2020 11:11 Ответить
ну ты гурман...все время свежего дерьма хочется?
здоровый консерватизм вывел в передовые очень много стран,в том числе британию,сша,канаду,австралию...
а "попробователи" вечно по граблям топчутся,хоть они и новые-но ведь все равно грабли
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04.10.2020 11:51 Ответить
Гыга, мне просто осточертели все эти рожи, которые 30 лет водят Украину за нос красивыми скахками про светлое будущее, а сегодня надо потерпеть. Как пример тебе - страны Балтии, Польша, Чехия. За те же 30 лет.
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04.10.2020 12:02 Ответить
прекрасно,и польша,и чехия,и балтия...они не повелись на выбрать клоунов во власть...а целенаправленно выбирали правые силы.
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04.10.2020 13:02 Ответить
Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб - Цензор.НЕТ 6880
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04.10.2020 11:17 Ответить
Молодец!
Ты исправился и выполняешь то, что я от тебя требовал: никакой отсебятины - исключительно картинки.
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04.10.2020 11:21 Ответить
Только для тебя родимого, как ты просил. Для тебя же тексты это слишком сложно для понимания. Таблеточки принять не забудь.
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04.10.2020 11:25 Ответить
От этого страхуйовщика зрадой воняло и воняет на всю Украину, но в 2019 у нарида вдруг случилась эпидемия близорукости и безнюхости.
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04.10.2020 11:01 Ответить
Импортное, ты за своим Сыктывкаром смотри, а не суй нос в "че там у хохлов? ".
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04.10.2020 11:03 Ответить
Ты бы ещё Тынду и Беркакит вспомнил, зелёный друг.
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05.10.2020 18:23 Ответить
А что он пообещает народу в День контролера качества лакокрасочных материалов ?
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04.10.2020 10:55 Ответить
ні ,кондоми буде перевіряти. натягуючи їх собі на голову!"жрать ,срать, ржать!"
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04.10.2020 11:18 Ответить
Дык его подруга фашистка Третьякова по жизни занимается отмыванием бабла на страховании жизни.
Встречное предложение - застрахуйся и убейся головой о стену, падла!
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04.10.2020 11:00 Ответить
Снова брешет
..ты никогда никому не заплатил ,что обещал
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04.10.2020 11:04 Ответить
Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб - Цензор.НЕТ 5128
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04.10.2020 11:07 Ответить
То єсть страховка це турбота про народ? Турботливий ти наш.
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04.10.2020 11:10 Ответить
Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб - Цензор.НЕТ 4169

Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб - Цензор.НЕТ 7124

Пам'ятаєте, як свого часу один діяч цілком серйозно обговорював підвищення зарплати вчителям до $4000?
Щоправда, перед виборами.
Так от, говорити - не робити. Прийшовши до влади, Зеленський уже вдруге переносить реальне, а не казкове, підвищення зарплат вчителям.
Нагадаю, що у статті 61 закону "Про освіту" прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя повинен становити 3 мінімальних зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року.
Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем'єр Шмигаль.
Федерація профсоюзів опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям "заморозиться" до 1 січня 2022 року. Пояснюється це "відсутністю неінфляційних джерел фінансування".
Коли Зеленський говорив про $4000, я так розумію, що ці "джерела фінансування" були?
Ця ситуація - ще один приклад того, до яких наслідків приводить дилетантство при владі.
І якщо вам почнуть розповідати, що це через коронакризу, то нагадаю ще раз ― рішення "заморожував" ще перший уряд Зеленського, коли короновіруса ще і близько не було.
Уряди міняються, але ситуація не змінюється. Бо при владі лишається Зеленський.
Відповідальність за всі невиконані обіцянки несе він особисто.
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04.10.2020 11:11 Ответить
-ви мене можете застрахеріти?-а чому ви так вульгарно?- а що застраХуйте краще?
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04.10.2020 11:15 Ответить
Профессиональные болезни учителей: Снижение зрения. - Сердечнососудистая патология: ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен конечностей, гипертоническая болезнь. - Проблемы желудочно-кишечного тракта: гастриты, хронические холециститы, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. - Заболевания голосо-речевых органов (острый и хронический фарингит, ларингит, парез голосовых складок, певческие узелки.)
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04.10.2020 11:18 Ответить
Пропонує почати... Молодець, але спочатку треба запропонувати почати розглянути пропозицію про запропонування почати початок...
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04.10.2020 11:29 Ответить
Делаем вывод: страховым компаниям в Украине - йок.
Именно поэтому "бубочке" небходимо "отхаркнуть" часть гос. бюджета прикормленным компаниям на "страхование учителей", ибо учителя - госсслужащие и "страховать" их будут из гос. бюджета.

Дело близится к концу дефолту", судя по всему.
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04.10.2020 11:30 Ответить
так введіть медичну субсидію.як на опалення-20% від доходу,пенсії.а що більше з бюджета.напр 30% мед субсидія.тоді непрацюючий пенсіонер 1800грн за лікування К19 заплатить 600грн, а решту 20тисяч грн субсидують лікарні з бюджета.Якщо пенсія 20тис як в нардепа то 7тисяч заплатить хворий, а 14тис просубсидують з бюджета.бо лікувати всих безкоштовно і зубожілих (1,5-2тис на душу) і бідних(2-2.5тис ) і середніх і багатих і мегабагатих ні бюджета ні МВФ не хватає.5млн щороку в Анталі Хургаді Мальдівах.10млн іномарок під вікном.40%курять і 15тисяч грн в дим за рік
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04.10.2020 11:31 Ответить
а медиков страховать не пробовал?
а ну да,то ж инициатива пороха,а потому непроходная
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04.10.2020 11:43 Ответить
то был ********,а теперь ясно проявляется застрахуй
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04.10.2020 11:46 Ответить
почни спочатку з лікарів, під...се, бо ні на "шаріте", ні на "оберіг" у людей твоїми стараннями коштів нема
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04.10.2020 12:22 Ответить
Яка нова ініціатива.......А головне що лікарів уже застрахували, посмертно.
Ініціатива "ЄС" у виконанні "СН" = або холопів господ!!!!!!!!!!
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04.10.2020 12:54 Ответить
Яка нова ініціатива.......А головне що лікарів уже застрахували, посмертно.
Ініціатива "ЄС" у виконанні "СН" = або холопів господ!!!!!!!!!!
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04.10.2020 12:56 Ответить
Зачем учителям деньги? Они ж за совесть работают.
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04.10.2020 16:46 Ответить
Ну хоч вчителі розуміють, що це тільки передвиборчий популізм? Чи все одно купляться?
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04.10.2020 17:14 Ответить
 
 