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Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб

Президент Володимир Зеленський пропонує розробити механізм страхування вчителів шкіл на випадок захворювання. За його словами, це буде показником того, що держава про них піклується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський доручив уряду забезпечити гідні умови праці для вчителів.

"Вчитель – складна й важлива професія, він чи вона не може зважати на те, що відбувається поза школою, в особистому житті. Він має бути завжди зібраним і завжди на сторожі безпеки та розвитку дітей. Ми хочемо боротися за освіту, хочемо допомагати", – наголосив Президент.

Зеленський хоче застрахувати вчителів, бо вони пепребувають у зоні ризику.

"Треба подумати над страхуванням для них, щоб вони розуміли, що ми дбаємо про них, щоб почувалися в безпеці", - підкреслив Зеленський.

Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб 01

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Зеленський Володимир (24368) страхування (765) вчитель (401)


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Топ коментарі
+19
та вони 4000 доларів щомісяця отримують.
невже мало ?
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04.10.2020 10:45 Відповісти
+17
При 4000 долярах вони обійдуться і без твоєї показної заботи, піарщик галімий.
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04.10.2020 10:45 Відповісти
+16
Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 2593
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04.10.2020 10:52 Відповісти
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Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 3914
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04.10.2020 10:45 Відповісти
Тільки обіцянки. Вчителі зараз у великій групі ризику. Чи їм підвищили зарплатню (хоча б на час пандемії)? Чи безкоштовно роблять тестування хоча б раз на місяць чи у підозрілих випадках, чи видали засоби захисту??? В мене родичка вчитель - дали одну ! маску на весь час ))) В класах по 35 дітей, який, як ви думаєте, ризик захворіти ? Чи будуть потім вчителів безкоштовно лікувати, якщо треба по 30000 у важких випадках? Фіг вам! Одні обіцянки: Зеленський такий добрий та гарний, а боярі погані не виконують. Балачки для 73 відсотків зебілів!
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04.10.2020 11:05 Відповісти
При 4000 долярах вони обійдуться і без твоєї показної заботи, піарщик галімий.
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04.10.2020 10:45 Відповісти
та вони 4000 доларів щомісяця отримують.
невже мало ?
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04.10.2020 10:45 Відповісти
С такими темпами они скоро забьют на работу от покращень.
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04.10.2020 10:48 Відповісти
"Мурка с надеждой в небо глядит,
Может быть там колбаса пролетит.
Мысли о том, что бывают еще чудеса,
Даже приятнее, чем колбаса..."©
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04.10.2020 10:55 Відповісти
4000$ уже платят - осталось застраховать .
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04.10.2020 10:46 Відповісти
Напых увеличивается.
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04.10.2020 10:47 Відповісти
Т.е. когда вы зажали денег учителям на плановый медосмотр перед учебным годом -- это вы типа "позаботились" о учителях?
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04.10.2020 10:47 Відповісти
Каждой отрасли в ее профессиональный праздник можно что то и пообещать, что с нас убудет?
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04.10.2020 10:47 Відповісти
на армію витрати урізають.
Раніше збільшували, а зараз все на оцю зелену дупу йде.
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04.10.2020 10:50 Відповісти
Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 2593
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04.10.2020 10:52 Відповісти
Да накануне выборов))
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04.10.2020 11:07 Відповісти
кредо власти - "мы считаем - таем, таем! мы страхуем - " )
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04.10.2020 10:50 Відповісти
уже зарплаты повысил, компенсации семьям сбитого самолета выплатил, больным короновирусом лечение возместил - можно и о страховых полисах подумать.

пэрэмога за пэрэмогой...
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04.10.2020 10:51 Відповісти
И еще немного

Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 9048
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04.10.2020 10:56 Відповісти
Вже лікарів застразувпли, сволочі зелені. 😡 Вони за вчителів тримаються, бо ті виявилися найбільш інлукованими зеленими ідеями. Чарівним словом було - "зарплатня 4000 баксів". Насправді, вчителі - найбільш масова каста людей з вищою освітою, для яких відбір у виші був найбільш масовим, а отже і формальним і туди потрапляли ті, хто не міг через свої набуті знання потрапити скажімо у ті ж медінститути. Тобто при наявності диплому про вищу освіту якість цієї освіти бажає кращого. Я не про всіх, нехай мене в бачать справжні Вчителі, а простих, хто потрапив у освіту випадково. І ще. Саме оці випадкові рясно щасіюют виборчі комісії різних рівнів, бо на відміну від лікарів, які зайняті важливою роботою, можуть собі дозволити плювати на основну роботу. Знову ж таки я не про всіх. Справжній вчитель-педагог не має часу відволікатися на роботу у виборчих комісіях. Діти не пробачають послаблення уваги.
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04.10.2020 10:52 Відповісти
Ну державник!!!
Ну умище!!!
Ну величайший лидер!!!
Можно быть спокойным за страну
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04.10.2020 10:52 Відповісти
Натянуть белую простыню на себя и ползти к ближайшему кладбищу......
P/S/ Только одна мадам на фото придерживается условий карантинного режима.
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04.10.2020 11:42 Відповісти
Не напрягаемся, Вовчик снова хохмит...
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04.10.2020 10:52 Відповісти
...з контексту вириває.
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04.10.2020 10:58 Відповісти
Блин, он уже забыл, что хотел застраховать медиков?
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04.10.2020 10:53 Відповісти
Браслетик відповідний на руку не наліз...
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04.10.2020 11:52 Відповісти
И, как всегда, у соевых идиотов день начался со зрадозрадной зрады.
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04.10.2020 10:53 Відповісти
Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней - Цензор.НЕТ 7278
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04.10.2020 10:58 Відповісти
Я тебя расстрою: кроме этого сайта я вас идиотов нигде, особенно в реальной жизни, не видел.
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04.10.2020 11:00 Відповісти
Ты что, в камере?
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04.10.2020 11:03 Відповісти
А где в Костроме можно увидеть плрохобота.
Странный какой-то.
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04.10.2020 11:03 Відповісти
100% много ругающих Зелю и слуг, голосовать не будут...но за Петю второй раз никто не хочет...походу регионалы банк сорвут.
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04.10.2020 11:04 Відповісти
И это очень плохо. Хотя "рейтингами" уже готовят плебс, что надо выбирать исключительно из "слуг", "пэсов" и попоблока, за остальных голосовать - это табу, так как "рейтинг" заранее в головах вдолбил мыслю, что все остальные "непроходные". Т. е. на следующих выборах вновь то же дерьмо тасовать.
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04.10.2020 11:08 Відповісти
Так и задумано, они то в колоде...
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04.10.2020 11:11 Відповісти
ну ты гурман...все время свежего дерьма хочется?
здоровый консерватизм вывел в передовые очень много стран,в том числе британию,сша,канаду,австралию...
а "попробователи" вечно по граблям топчутся,хоть они и новые-но ведь все равно грабли
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04.10.2020 11:51 Відповісти
Гыга, мне просто осточертели все эти рожи, которые 30 лет водят Украину за нос красивыми скахками про светлое будущее, а сегодня надо потерпеть. Как пример тебе - страны Балтии, Польша, Чехия. За те же 30 лет.
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04.10.2020 12:02 Відповісти
прекрасно,и польша,и чехия,и балтия...они не повелись на выбрать клоунов во власть...а целенаправленно выбирали правые силы.
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04.10.2020 13:02 Відповісти
Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб - Цензор.НЕТ 6880
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04.10.2020 11:17 Відповісти
Молодец!
Ты исправился и выполняешь то, что я от тебя требовал: никакой отсебятины - исключительно картинки.
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04.10.2020 11:21 Відповісти
Только для тебя родимого, как ты просил. Для тебя же тексты это слишком сложно для понимания. Таблеточки принять не забудь.
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04.10.2020 11:25 Відповісти
От этого страхуйовщика зрадой воняло и воняет на всю Украину, но в 2019 у нарида вдруг случилась эпидемия близорукости и безнюхости.
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04.10.2020 11:01 Відповісти
Импортное, ты за своим Сыктывкаром смотри, а не суй нос в "че там у хохлов? ".
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04.10.2020 11:03 Відповісти
Ты бы ещё Тынду и Беркакит вспомнил, зелёный друг.
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05.10.2020 18:23 Відповісти
А что он пообещает народу в День контролера качества лакокрасочных материалов ?
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04.10.2020 10:55 Відповісти
ні ,кондоми буде перевіряти. натягуючи їх собі на голову!"жрать ,срать, ржать!"
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04.10.2020 11:18 Відповісти
Дык его подруга фашистка Третьякова по жизни занимается отмыванием бабла на страховании жизни.
Встречное предложение - застрахуйся и убейся головой о стену, падла!
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04.10.2020 11:00 Відповісти
Снова брешет
..ты никогда никому не заплатил ,что обещал
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04.10.2020 11:04 Відповісти
Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб - Цензор.НЕТ 5128
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04.10.2020 11:07 Відповісти
То єсть страховка це турбота про народ? Турботливий ти наш.
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04.10.2020 11:10 Відповісти
Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб - Цензор.НЕТ 4169

Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб - Цензор.НЕТ 7124

Пам'ятаєте, як свого часу один діяч цілком серйозно обговорював підвищення зарплати вчителям до $4000?
Щоправда, перед виборами.
Так от, говорити - не робити. Прийшовши до влади, Зеленський уже вдруге переносить реальне, а не казкове, підвищення зарплат вчителям.
Нагадаю, що у статті 61 закону "Про освіту" прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя повинен становити 3 мінімальних зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року.
Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем'єр Шмигаль.
Федерація профсоюзів опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям "заморозиться" до 1 січня 2022 року. Пояснюється це "відсутністю неінфляційних джерел фінансування".
Коли Зеленський говорив про $4000, я так розумію, що ці "джерела фінансування" були?
Ця ситуація - ще один приклад того, до яких наслідків приводить дилетантство при владі.
І якщо вам почнуть розповідати, що це через коронакризу, то нагадаю ще раз ― рішення "заморожував" ще перший уряд Зеленського, коли короновіруса ще і близько не було.
Уряди міняються, але ситуація не змінюється. Бо при владі лишається Зеленський.
Відповідальність за всі невиконані обіцянки несе він особисто.
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04.10.2020 11:11 Відповісти
-ви мене можете застрахеріти?-а чому ви так вульгарно?- а що застраХуйте краще?
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04.10.2020 11:15 Відповісти
Профессиональные болезни учителей: Снижение зрения. - Сердечнососудистая патология: ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен конечностей, гипертоническая болезнь. - Проблемы желудочно-кишечного тракта: гастриты, хронические холециститы, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. - Заболевания голосо-речевых органов (острый и хронический фарингит, ларингит, парез голосовых складок, певческие узелки.)
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04.10.2020 11:18 Відповісти
Пропонує почати... Молодець, але спочатку треба запропонувати почати розглянути пропозицію про запропонування почати початок...
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04.10.2020 11:29 Відповісти
Делаем вывод: страховым компаниям в Украине - йок.
Именно поэтому "бубочке" небходимо "отхаркнуть" часть гос. бюджета прикормленным компаниям на "страхование учителей", ибо учителя - госсслужащие и "страховать" их будут из гос. бюджета.

Дело близится к концу дефолту", судя по всему.
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04.10.2020 11:30 Відповісти
так введіть медичну субсидію.як на опалення-20% від доходу,пенсії.а що більше з бюджета.напр 30% мед субсидія.тоді непрацюючий пенсіонер 1800грн за лікування К19 заплатить 600грн, а решту 20тисяч грн субсидують лікарні з бюджета.Якщо пенсія 20тис як в нардепа то 7тисяч заплатить хворий, а 14тис просубсидують з бюджета.бо лікувати всих безкоштовно і зубожілих (1,5-2тис на душу) і бідних(2-2.5тис ) і середніх і багатих і мегабагатих ні бюджета ні МВФ не хватає.5млн щороку в Анталі Хургаді Мальдівах.10млн іномарок під вікном.40%курять і 15тисяч грн в дим за рік
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04.10.2020 11:31 Відповісти
а медиков страховать не пробовал?
а ну да,то ж инициатива пороха,а потому непроходная
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04.10.2020 11:43 Відповісти
то был ********,а теперь ясно проявляется застрахуй
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04.10.2020 11:46 Відповісти
почни спочатку з лікарів, під...се, бо ні на "шаріте", ні на "оберіг" у людей твоїми стараннями коштів нема
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04.10.2020 12:22 Відповісти
Яка нова ініціатива.......А головне що лікарів уже застрахували, посмертно.
Ініціатива "ЄС" у виконанні "СН" = або холопів господ!!!!!!!!!!
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04.10.2020 12:54 Відповісти
Яка нова ініціатива.......А головне що лікарів уже застрахували, посмертно.
Ініціатива "ЄС" у виконанні "СН" = або холопів господ!!!!!!!!!!
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04.10.2020 12:56 Відповісти
Зачем учителям деньги? Они ж за совесть работают.
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04.10.2020 16:46 Відповісти
Ну хоч вчителі розуміють, що це тільки передвиборчий популізм? Чи все одно купляться?
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04.10.2020 17:14 Відповісти
 
 