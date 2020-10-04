Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб
Президент Володимир Зеленський пропонує розробити механізм страхування вчителів шкіл на випадок захворювання. За його словами, це буде показником того, що держава про них піклується.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський доручив уряду забезпечити гідні умови праці для вчителів.
"Вчитель – складна й важлива професія, він чи вона не може зважати на те, що відбувається поза школою, в особистому житті. Він має бути завжди зібраним і завжди на сторожі безпеки та розвитку дітей. Ми хочемо боротися за освіту, хочемо допомагати", – наголосив Президент.
Зеленський хоче застрахувати вчителів, бо вони пепребувають у зоні ризику.
"Треба подумати над страхуванням для них, щоб вони розуміли, що ми дбаємо про них, щоб почувалися в безпеці", - підкреслив Зеленський.
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невже мало ?
Может быть там колбаса пролетит.
Мысли о том, что бывают еще чудеса,
Даже приятнее, чем колбаса..."©
Раніше збільшували, а зараз все на оцю зелену дупу йде.
пэрэмога за пэрэмогой...
Ну умище!!!
Ну величайший лидер!!!
Можно быть спокойным за страну
P/S/ Только одна мадам на фото придерживается условий карантинного режима.
Странный какой-то.
здоровый консерватизм вывел в передовые очень много стран,в том числе британию,сша,канаду,австралию...
а "попробователи" вечно по граблям топчутся,хоть они и новые-но ведь все равно грабли
Ты исправился и выполняешь то, что я от тебя требовал: никакой отсебятины - исключительно картинки.
Встречное предложение - застрахуйся и убейся головой о стену, падла!
..ты никогда никому не заплатил ,что обещал
Пам'ятаєте, як свого часу один діяч цілком серйозно обговорював підвищення зарплати вчителям до $4000?
Щоправда, перед виборами.
Так от, говорити - не робити. Прийшовши до влади, Зеленський уже вдруге переносить реальне, а не казкове, підвищення зарплат вчителям.
Нагадаю, що у статті 61 закону "Про освіту" прописано, що мінімальний посадовий оклад вчителя повинен становити 3 мінімальних зарплати. Таке підвищення було заплановано з 1 січня 2020 року.
Однак, спочатку восени минулого року уряд Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк повторив і прем'єр Шмигаль.
Федерація профсоюзів опублікувала відповідну постанову Кабміну, за якою підвищення зарплат вчителям "заморозиться" до 1 січня 2022 року. Пояснюється це "відсутністю неінфляційних джерел фінансування".
Коли Зеленський говорив про $4000, я так розумію, що ці "джерела фінансування" були?
Ця ситуація - ще один приклад того, до яких наслідків приводить дилетантство при владі.
І якщо вам почнуть розповідати, що це через коронакризу, то нагадаю ще раз ― рішення "заморожував" ще перший уряд Зеленського, коли короновіруса ще і близько не було.
Уряди міняються, але ситуація не змінюється. Бо при владі лишається Зеленський.
Відповідальність за всі невиконані обіцянки несе він особисто.
Именно поэтому "бубочке" небходимо "отхаркнуть" часть гос. бюджета прикормленным компаниям на "страхование учителей", ибо учителя - госсслужащие и "страховать" их будут из гос. бюджета.
Дело близится к
концудефолту", судя по всему.
а ну да,то ж инициатива пороха,а потому непроходная
Ініціатива "ЄС" у виконанні "СН" = або холопів господ!!!!!!!!!!
Ініціатива "ЄС" у виконанні "СН" = або холопів господ!!!!!!!!!!