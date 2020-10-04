Зеленський пропонує почати страхувати вчителів на випадок хвороб

Президент Володимир Зеленський пропонує розробити механізм страхування вчителів шкіл на випадок захворювання. За його словами, це буде показником того, що держава про них піклується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський доручив уряду забезпечити гідні умови праці для вчителів.

"Вчитель – складна й важлива професія, він чи вона не може зважати на те, що відбувається поза школою, в особистому житті. Він має бути завжди зібраним і завжди на сторожі безпеки та розвитку дітей. Ми хочемо боротися за освіту, хочемо допомагати", – наголосив Президент.

Зеленський хоче застрахувати вчителів, бо вони пепребувають у зоні ризику.

"Треба подумати над страхуванням для них, щоб вони розуміли, що ми дбаємо про них, щоб почувалися в безпеці", - підкреслив Зеленський.

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